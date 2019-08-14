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الصين ترفض طلب سفينتين للبحرية الأمريكية بزيارة هونج كونج

تحرير:وكالات ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ ص
سفينة تابعة للبحرية الأمريكية - أرشيفية
سفينة تابعة للبحرية الأمريكية - أرشيفية
رفضت الصين طلب سفينتين تتبعان البحرية الأمريكية بزيارة هونج كونج خلال الأسابيع المقبلة. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أمريكيين، الثلاثاء، قولهم إن الصين رفضت طلب السفينتين اللتين تتبعان البحرية الأمريكية بزيارة هونج كونج، فيما تتفاقم الأزمة السياسية في المستعمرة البريطانية السابقة. وبحسب «رويترز»، قال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم إن سفينة النقل جرين باي طلبت الزيارة في وقت لاحق هذا الشهر، بينما طلبت السفينة الحربية ليك إيري التي تحمل صواريخ موجهة الزيارة في سبتمبر.
وذكر أحد المسؤولين أن الصين لم تذكر سببا محددا للرفض لكن هذا التحرك ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن رفضت الصين زيارة السفينة الهجومية واسب في سبتمبر 2018، لكن السفينة البرمائية بلو ريدج رست في هونج كونج في أبريل.يأتى ذلك فيما لا تزال الأحداث ساخنة في هونج كونج، وتحديدا المطار الدولي الذي أصيب بحالة من
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رغم الانفجار النووي.. روسيا: السكان في أمان

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية والمراقبة البيئية في روسيا، اليوم الثلاثاء، أن مستوى الإشعاع في سيفيرودفينسيك، أثناء الحادثة التي وقعت في موقع تجارب عسكرية يوم 8 أغسطس الماضي، كان مرتفعا بنسبة تتراوح بين 4 و16 ضعفا، وفقا لشبكة "آر تي" الإخبارية الروسية. وقال بيان للإدارة الشمالية للأرصاد الجوية والمراقبة البيئية، إن الأنظمة الآلية الخاصة برصد حالة الإشعاع في 6 نقاط من أصل 8 في مدينة سيفيرودفينسك يوم الحادثة، سجّلت زيادة في معدلات أشعة جاما من 4 إلى 16 مقارنة بالمستوى المحدد لهذه المنطقة.
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اشتباكات في هونج كونج.. وأنباء عن تحرك الجيش الصيني

لا تزال الأحداث ساخنة في هونج كونج، وتحديدا المطار الدولي الذي أصيب بحالة من الشلل، بعدما "تعطلت العمليات بشدة"، بسبب احتشاد المحتجين داخل المطار، وتدخل شرطة مكافحة الشغب لفض هذه التجمعات، باستخدام قنابل تحتوي على رذاذ الفلفل المسيل للدموع، في محاولة لمنع الحشود من التقدم، وسط اشتباكات دارت مع حلول المساء، وأوضحت سلطات المطار في بيان، أن تجمع المحتجين أغلق الممرات المؤدية للمنطقة المخصصة للمسافرين فقط في المطار، مما منعهم من الوصول إلى منطقة تفقد الجوازات.
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بعد الانفجار النووي.. الخطر يحاصر الروس وبدء إخلاء المنطقة

خطر حقيقي تواجهه السلطات الروسية ومواطنيها، في أعقاب الانفجار النووي الذي وقع في قاعدة لإطلاق الصورايخ شمالي البلاد، إذ بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات عاجلة بعدما أكدت وكالة الأرصاد الروسية، أن مستويات الإشعاع الناجمة عن الانفجار ارتفعت في مدينة سيفيرودفينسك، بما يصل إلى 16 مرة يوم الخميس الماضي، لتوصي السلطات في المدينة اليوم الثلاثاء، سكان قرية نيولوكسا في المدينة المنكوبة، بسرعة مغادرتها بداية من غد الأربعاء، بعد تلقي "إخطارا بشأن الأنشطة المزمعة للسطات العسكرية"، إذ أعلن مسؤولون أن الانفجار وقع أثناء اختبار لمحرك صاروخي على منصة في البحر.
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بعد حادث روسيا.. أسوأ 6 كوارث نووية في التاريخ

أسفر انفجار وقع في موقع لاختبار الصواريخ في شمال غرب روسيا عن مقتل خمسة أشخاص يعملون لحساب وكالة الطاقة النووية الحكومية "روساتوم"، كما تسبب في ارتفاع مستويات الإشعاع. واعترفت شركة "روساتوم" في بيان أن الحادث وقع خلال اختبار صاروخ يعمل بالطاقة النووية، وأضافت أنه "تم إجراء الاختبار في منصة بحرية، وبعد الانتهاء من الاختبارات، اشتعل الوقود الصاروخي، ووقع بعدها انفجار، وبعد ذلك سقط العديد من العاملين في البحر". وتسبب الحادث في انبعاث إشعاعات نووية وصلت إلى نحو 16 ضعف المعدل الطبيعي في مدينة "سيفيرودفينسك" التي تبعد 25 ميلا عن الحادث.
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أمريكا تهاجم الصين مجددا: تصرفها سافلًا

في تصعيد جديد للخلاف بين أكبر اقتصادين في العالم، نددت وزارة الخارجية الأمريكية بالأساليب الخطيرة، التي تستخدمها وسائل الإعلام الصينية، غداة انتقادات بكين بشأن لقاء عقدته دبلوماسية أمريكية في هونج كونج، مع ناشطين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مورغان أورتاجوس، أن مقالات وسائل الإعلام الصينية الرسمية بشأن دبلوماسية أمريكية في هونج كونج انتقلت من كونها غير مسؤولة إلى خطيرة. وتابعت: "هذا الأمر يجب أن يتوقف.. السلطات الصينية تعرف ذلك جيدا، موظفونا القنصليون المعتمدون يقومون بعملهم فقط مثل دبلوماسيي كل الدول".
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بسبب نشر صور أمريكي.. واشنطن تصف الصين بـ«نظام بلطجي»

وصفت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، الصين بأنها "نظام بلطجي" بعد أن نشرت السلطات الصينية بيانات شخصية وصورة دبلوماسي أمريكي التقى مع قادة الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج. وقالت المتحدثة مورجان أورتاجوس في إفادة صحفية ”لا أعتقد أن تسريب بيانات شخصية عن دبلوماسي أمريكي وصوره وأسماء أطفاله.. لا أعتقد أن ذلك احتجاج رسمي، هذا ما يفعله نظام بلطجي". وتشهد هونج كونج التي تسيطر عليها الصين احتجاجات مستمرة منذ شهور، رفضا لمشروع قانون مقترح يسمح بترحيل أشخاص لمحاكمتهم في البر الرئيسي الصيني.
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التنين الصيني يعاقب النسر الأمريكي زراعيًا

لا يزال التنين الصيني يمثل تهديدا صريحا إلى النسر الأمريكي لا سيما في ظل الخلاف التجاري بين دونالد ترامب ونظيره شي جين بينج، الأمر الذي دفع سلطات بكين إلى إصدار تعليمات بتعليق استيراد المنتجات الزراعية الأمريكية إلى البلاد. جاء قرار بكين في أعقاب بيان أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أعلن في 1 أغسطس عن عزمه فرض رسوم بنسبة 10% على الواردات الصينية المتبقية، والتي تقدر بنحو 300 مليار دولار، ما دفع الرئيس الصيني إلى الرد بالمثل، وفقًا لـ"سبوتنيك".
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جاهزون للقتال.. رسالة صينية لأمريكا بسبب التجارة

في تطور جديد للصراع التكاري بين أكبر اقتصادين في العالم، قال سفير الصين الجديد لدى الأمم المتحدة تشانج جون، إن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة إذا فرضت واشنطن رسوما جمركية جديدة، مؤكدا في تصريحات اليوم الجمعة، أنه إذا كانت أمريكا تريد أن تقاتل الصين بشأن التجارة "فإننا سنقاتل"، واصفا تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، بفرض رسوم بنسبة 10% على واردات بكين بقيمة 300 مليار دولار، بداية من سبتمبر المقبل، بأنها تصرف "تصرف غير رشيد وغير مسؤول"، وحث واشنطن على "الرجوع إلى المسار الصحيح".
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