الصين ترفض طلب سفينتين للبحرية الأمريكية بزيارة هونج كونج

تحرير:وكالات ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ ص

سفينة تابعة للبحرية الأمريكية - أرشيفية

رفضت الصين طلب سفينتين تتبعان البحرية الأمريكية بزيارة هونج كونج خلال الأسابيع المقبلة. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أمريكيين، الثلاثاء، قولهم إن الصين رفضت طلب السفينتين اللتين تتبعان البحرية الأمريكية بزيارة هونج كونج، فيما تتفاقم الأزمة السياسية في المستعمرة البريطانية السابقة. وبحسب «رويترز»، قال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم إن سفينة النقل جرين باي طلبت الزيارة في وقت لاحق هذا الشهر، بينما طلبت السفينة الحربية ليك إيري التي تحمل صواريخ موجهة الزيارة في سبتمبر.

وذكر أحد المسؤولين أن الصين لم تذكر سببا محددا للرفض لكن هذا التحرك ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن رفضت الصين زيارة السفينة الهجومية واسب في سبتمبر 2018، لكن السفينة البرمائية بلو ريدج رست في هونج كونج في أبريل.يأتى ذلك فيما لا تزال الأحداث ساخنة في هونج كونج، وتحديدا المطار الدولي الذي أصيب بحالة من