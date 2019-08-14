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مرشح لرئاسة الأرجنتين: رئيس البرازيل كاره للنساء وعنصري

تحرير:وكالات ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٣ ص
الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي
وصف المرشح اليساري المتقدم في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية البرتو فرنانديز، الثلاثاء، الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بأنه «كاره للنساء وعنصري وعنيف»، في أحدث تراشق لفظي في الخلاف الدبلوماسي بين الدولتين الجارتين في أمريكا الجنوبية. وبحسب وكالة «فرانس برس»، جاء التصعيد الكلامي لفرنانديز بعد أن أعرب بولسونارو، الإثنين، عن مخاوفه من أن يجر فوز اليسار في انتخابات أكتوبر الرئاسية في الأرجنتين البلاد الى الخراب الاقتصادي ويطلق شرارة هجرة جماعية. وقال: «لا نريد أن نرى إخواننا الأرجنتينيين يفرّون إلى هنا».
وبات فرنانديز المرشح الأوفر حظا لتولي الرئاسة الأرجنتينية بعد فوزه الساحق على الرئيس ماوريسيو ماكري من يمين الوسط في الانتخابات التمهيدية التي جرت الأحد.ولم يفوّت فرنانديز الفرصة للرد على الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف، الثلاثاء، إذ قال في مقابلة تلفزيونية: «ليس لدي أي مشكلة في أن أكون على خلاف مع
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الصين ترفض طلب سفينتين للبحرية الأمريكية بزيارة هونج كونج

رفضت الصين طلب سفينتين تتبعان البحرية الأمريكية بزيارة هونج كونج خلال الأسابيع المقبلة. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أمريكيين، الثلاثاء، قولهم إن الصين رفضت طلب السفينتين اللتين تتبعان البحرية الأمريكية بزيارة هونج كونج، فيما تتفاقم الأزمة السياسية في المستعمرة البريطانية السابقة. وبحسب «رويترز»، قال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم إن سفينة النقل جرين باي طلبت الزيارة في وقت لاحق هذا الشهر، بينما طلبت السفينة الحربية ليك إيري التي تحمل صواريخ موجهة الزيارة في سبتمبر.
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رغم الانفجار النووي.. روسيا: السكان في أمان

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية والمراقبة البيئية في روسيا، اليوم الثلاثاء، أن مستوى الإشعاع في سيفيرودفينسيك، أثناء الحادثة التي وقعت في موقع تجارب عسكرية يوم 8 أغسطس الماضي، كان مرتفعا بنسبة تتراوح بين 4 و16 ضعفا، وفقا لشبكة "آر تي" الإخبارية الروسية. وقال بيان للإدارة الشمالية للأرصاد الجوية والمراقبة البيئية، إن الأنظمة الآلية الخاصة برصد حالة الإشعاع في 6 نقاط من أصل 8 في مدينة سيفيرودفينسك يوم الحادثة، سجّلت زيادة في معدلات أشعة جاما من 4 إلى 16 مقارنة بالمستوى المحدد لهذه المنطقة.
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اشتباكات في هونج كونج.. وأنباء عن تحرك الجيش الصيني

لا تزال الأحداث ساخنة في هونج كونج، وتحديدا المطار الدولي الذي أصيب بحالة من الشلل، بعدما "تعطلت العمليات بشدة"، بسبب احتشاد المحتجين داخل المطار، وتدخل شرطة مكافحة الشغب لفض هذه التجمعات، باستخدام قنابل تحتوي على رذاذ الفلفل المسيل للدموع، في محاولة لمنع الحشود من التقدم، وسط اشتباكات دارت مع حلول المساء، وأوضحت سلطات المطار في بيان، أن تجمع المحتجين أغلق الممرات المؤدية للمنطقة المخصصة للمسافرين فقط في المطار، مما منعهم من الوصول إلى منطقة تفقد الجوازات.
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بعد الانفجار النووي.. الخطر يحاصر الروس وبدء إخلاء المنطقة

خطر حقيقي تواجهه السلطات الروسية ومواطنيها، في أعقاب الانفجار النووي الذي وقع في قاعدة لإطلاق الصورايخ شمالي البلاد، إذ بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات عاجلة بعدما أكدت وكالة الأرصاد الروسية، أن مستويات الإشعاع الناجمة عن الانفجار ارتفعت في مدينة سيفيرودفينسك، بما يصل إلى 16 مرة يوم الخميس الماضي، لتوصي السلطات في المدينة اليوم الثلاثاء، سكان قرية نيولوكسا في المدينة المنكوبة، بسرعة مغادرتها بداية من غد الأربعاء، بعد تلقي "إخطارا بشأن الأنشطة المزمعة للسطات العسكرية"، إذ أعلن مسؤولون أن الانفجار وقع أثناء اختبار لمحرك صاروخي على منصة في البحر.
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