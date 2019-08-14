مرشح لرئاسة الأرجنتين: رئيس البرازيل كاره للنساء وعنصري

تحرير:وكالات ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٣ ص

الرئيس البرازيلي

وصف المرشح اليساري المتقدم في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية البرتو فرنانديز، الثلاثاء، الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بأنه «كاره للنساء وعنصري وعنيف»، في أحدث تراشق لفظي في الخلاف الدبلوماسي بين الدولتين الجارتين في أمريكا الجنوبية. وبحسب وكالة «فرانس برس»، جاء التصعيد الكلامي لفرنانديز بعد أن أعرب بولسونارو، الإثنين، عن مخاوفه من أن يجر فوز اليسار في انتخابات أكتوبر الرئاسية في الأرجنتين البلاد الى الخراب الاقتصادي ويطلق شرارة هجرة جماعية. وقال: «لا نريد أن نرى إخواننا الأرجنتينيين يفرّون إلى هنا».

وبات فرنانديز المرشح الأوفر حظا لتولي الرئاسة الأرجنتينية بعد فوزه الساحق على الرئيس ماوريسيو ماكري من يمين الوسط في الانتخابات التمهيدية التي جرت الأحد.ولم يفوّت فرنانديز الفرصة للرد على الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف، الثلاثاء، إذ قال في مقابلة تلفزيونية: «ليس لدي أي مشكلة في أن أكون على خلاف مع