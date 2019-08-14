في مثل هذا اليوم.. ولد الزعيم مصطفى كامل

تحرير:محمد عودة ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

الزعيم مصطفى كامل

في مثل هذا اليوم 14 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1874: ولد الزعيم مصطفى كامل. وفي عام 1929: تأسيس الوكالة اليهودية في فلسطين وهي التي تولت إدارة مشروع إقامة الدولة اليهودية. وفي عام 1947: باكستان تستقل عن الهند بقيادة محمد علي جناح. وفي عام 1971: استقلال البحرين عن بريطانيا. وفي عام 1975: انقلاب عسكري في بنجلاديش يطيح بالرئيس مجيب الرحمن ويؤدي إلى اغتياله.

وفي عام 1949: الضابط سامي الحناوي يقود انقلابا عسكريا في سوريا ضد حسني الزعيم ويعدمه ويعيد الرئيس شكري القوتلي إلى السلطة ويعين هاشم الأتاسي رئيسا على رأس حكومة انتقالية.وفي عام 1974: الجيش التركي يدخل العاصمة القبرصية نيقوسيا في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته قبرص ووصول حكومة عسكرية من القبارصة