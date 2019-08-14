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«النواب الليبي» يرحب ببيان مصر لإنهاء أزمة ليبيا

تحرير:وكالات ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ ص
مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي
رحب مجلس النواب الليبي ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن سبل إنهاء الأزمة والحل في ليبيا وفقا لقواعد دستورية يتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وبدون تجاوز لإرادة الليبيين والإعلان الدستوري. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، أن وضع حد للتدخلات الخارجية ودعم المليشيات المسلحة والمتطرفين ونزع السلاح خارج سلطات الدولة وحل هذا المليشيات والقضاء على الإرهاب والتطرف هو السبيل لإنهاء حالة الفوضى وعودة الأمن والاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة وعودتها للعمل بشكلها الطبيعي.
ودعا بليحق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للعمل بهذه الثوابت التي من شأنها إنهاء الأزمة الليبية والوصول لحل لها، مشيرا إلى أن لا حل في ليبيا دون إرادة الليبيين ولا حل في ليبيا في ظل وجود المليشيات والسلاح خارج سلطة الدولة ولا مكان للإرهابيين والمتطرفين في ليبيا. ووجه  بليحق  التحية لجمهورية مصر
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الحوثيون

الجيش اليمني يعلن مقتل 36 حوثيا من بينهم 10 قادة

أعلنت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، مصرع 36 من ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم 10 قيادات ميدانية، وإصابة 69 آخرين خلال يومين من المعارك في جبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء. وذكرت قناة «العربية» أن «المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء» قال إن قوات الجيش اليمني نفذت هجمات ارتدادية عدة، سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين بينهم 10 من القيادات الميدانية. وأفاد المركز بأن عدد القتلى بلغ أكثر من 36 قتيلا فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 69 في هذه الجبهة خلال المعارك التى جرت على مدار اليومين الماضيين.
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إنقاذ 400 مهاجر من الغرق قبالة سواحل ليبيا

أعلن منسق عمليات البحث والإغاثة في منظمة "إس أو إس مديترانيه"، نيكولاس رومانيوك، أن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا خلال 72 ساعة وصل إلى 400، أغلبهم من السنغال وساحل العاج والسودان. وصرح رومانيوك: "نحن الوحيدون في المنطقة وخفر السواحل الليبيون لا يجيبون"، مشيرا إلى أن الظروف المناخية الجيدة تشجع المهاجرين على الإبحار، وفقا لـ"فرانس برس". وعثرت السفينة "أوشن فايكينغ" على زورق مطاطي لا يتجاوز طوله سبعة أمتار وقد تكدس على متنه 81 شابا سارعوا إلى التصفيق فرحا عندما اقتربت سفينة الإنقاذ منهم.
انتخابات تونس

انتخابات تونس.. مرشح رئاسي يفتح النار على الإخوان

شن المرشح الرئاسي التونسي زعيم اليسار حمة الهمامي، اليوم الثلاثاء، هجوما حادا على تنظيم الإخوان وحركة النهضة، معتبرا أنهم جزء أساسي من أزمات تونس على جميع المستويات. وأضاف الهمامي في حوار له مع وكالة الأنباء الألمانية، أن تجربة حكم حركة النهضة زادت من وعي التونسيين بضرورة رفض وجود هذا التنظيم مرة أخرى وعدم دعمه للوصول إلى كرسي الحكم. وتابع: "النهضة وحلفاؤها من التيار الحداثي لم يتمكنوا خلال ما يقرب من 8 سنوات من التصارع والتحالف بينهما، أن يحققا أي شيء من آمال الشعب بعد ثورة الياسمين 2011".
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التحالف ينفي قصف مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة

علق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، على إعلان ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها السعودي. ونفى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، ما تردد عن أنها استهدفت مطار أبها الدولي جنوبي المملكة بطائرة مسيرة. وأوضح المالكي أن الطائرة سقطت بعد إقلاعها بمسافة 35 كم في محافظة عمران، على الأعيان المدنية والمدنيين، وفقا لوكالة أنباء واس السعودية. ونفى المالكي ما وصفه بـ"الدعاية الكاذبة" للحوثيين، بإعلان استهداف مطار أبها الدولي جنوبي المملكة، صباح اليوم.
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تونس

«المدة الرئاسية المؤقتة» تهدد بخرق الدستور التونسي

جاء الإعلان عن خطة الانتخابات الرئاسية التونسية ليثير حالة من الغموض حول ما ستؤول إليه الأوضاع، فقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس الثلاثاء، في لقاء مع ممثلي الأحزاب السياسية، عن قواعد الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى يوم 15 سبتمبر المقبل. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون، كشف عن موعد بدء الترشحات يوم 2 أغسطس المقبل، والتي تنتهي يوم 9 من ذات الشهر، ثم فتح باب الطعون في قرارات الهيئة بداية من يوم 15 أغسطس المقبل وحتى 31 من الشهر ذاته، ويتم الإعلان نهائيا عن قائمة المرشحين المقبولين يوم 31 أغسطس المقبل.
الغنوشي - النهضة التونسية

«إخوان تونس» إلى قبة البرلمان للبحث عن مناصب سيادية

عاد راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، إلى المشهد السياسي من جديد مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، بعد ترشيح الحركة رسميا لزعيمها لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجري في أكتوبر المقبل. وهذه هي المرة الأولى التي يترشح فيها الغنوشي في انتخابات عامة، طيلة حياته، رغم أنه الزعيم التاريخي لحركة النهضة منذ نشأتها، فقد خاضت حركة النهضة الانتخابات العامة سنة 1989، في قوائم مستقلة، لكن نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي انقلب عليها واعتقل أغلب مرشحيها، وتلتها حملة واسعة من الاعتقالات والمحاكمات لأبناء الحركة.
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