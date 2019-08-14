«النواب الليبي» يرحب ببيان مصر لإنهاء أزمة ليبيا

تحرير:وكالات ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ ص

مجلس النواب الليبي

رحب مجلس النواب الليبي ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن سبل إنهاء الأزمة والحل في ليبيا وفقا لقواعد دستورية يتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وبدون تجاوز لإرادة الليبيين والإعلان الدستوري. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، أن وضع حد للتدخلات الخارجية ودعم المليشيات المسلحة والمتطرفين ونزع السلاح خارج سلطات الدولة وحل هذا المليشيات والقضاء على الإرهاب والتطرف هو السبيل لإنهاء حالة الفوضى وعودة الأمن والاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة وعودتها للعمل بشكلها الطبيعي.

ودعا بليحق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للعمل بهذه الثوابت التي من شأنها إنهاء الأزمة الليبية والوصول لحل لها، مشيرا إلى أن لا حل في ليبيا دون إرادة الليبيين ولا حل في ليبيا في ظل وجود المليشيات والسلاح خارج سلطة الدولة ولا مكان للإرهابيين والمتطرفين في ليبيا. ووجه بليحق التحية لجمهورية مصر