معيط: مصر نفذت أنجح برنامج إصلاح اقتصادي في العالم

تحرير:رنا عبدالصادق ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص

وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر نفذت أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنة بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، وذلك وفقًا لتقرير بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي»، لافتا إلى أن ذلك قد أدى إلى رفع معدل النمو إلى 5.6%، وتراجع معدل التضخم السنوي لأدنى مستوياته منذ 4 سنوات مسجلا 8.7% خلال يوليو الماضي. وأوضح معيط أن الوزارة حريصة على تحقيق الانضباط والحوكمة والمستهدفات المالية خلال العام المالي 2019/ 2020؛ بما يسهم في البناء على ما تحقق من نجاحات غير مسبوقة، ضمانًا لاستمرار التطور الإيجابي لمؤشرات الأداء الاقتصادي.

وأضاف الوزير أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، أسهم في ضبط وحوكمة الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، بل وتحقيق مستوى عجز فعلى 8.2% أقل من العجز الذي كان مستهدفًا 8.4%،