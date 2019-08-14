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معيط: مصر نفذت أنجح برنامج إصلاح اقتصادي في العالم

تحرير:رنا عبدالصادق ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص
وزير المالية
وزير المالية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر نفذت أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنة بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، وذلك وفقًا لتقرير بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي»، لافتا إلى أن ذلك قد أدى إلى رفع معدل النمو إلى 5.6%، وتراجع معدل التضخم السنوي لأدنى مستوياته منذ 4 سنوات مسجلا 8.7% خلال يوليو الماضي. وأوضح معيط أن الوزارة حريصة على تحقيق الانضباط والحوكمة والمستهدفات المالية خلال العام المالي 2019/ 2020؛ بما يسهم في البناء على ما تحقق من نجاحات غير مسبوقة، ضمانًا لاستمرار التطور الإيجابي لمؤشرات الأداء الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، أسهم في ضبط وحوكمة الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، بل وتحقيق مستوى عجز فعلى 8.2% أقل من العجز الذي كان مستهدفًا 8.4%،
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دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.50 جنيه، ونحو 16.60 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني ليسجل 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك التنمية الصناعية، وبنك عودة، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس، وبنك سئيب، وبنك مصر إيران، والبنك المصري الخليجي ليسجل 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل طفيف، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1512 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
المدن-الجديدة‎ (1)

عيد الأضحى بالمدن الجديدة.. سحب أراض وإزالة مخالفات

تسيطر حالة من الجدية على عدد من أجهزة المدن الجديدة في عيد الأضحى المبارك، لفرض الاستقرار والأمن داخلها، بدءًا من حملات موسعة لإزالة التعديات والإشغالات وردع المخالفين بمدينة 6 أكتوبر لعدم انتشار العشوائيات داخل المدينة، وسحب واسترداد 26 قطعة أرض بمدينة الشروق لعدم التزام أصحابها بالنشاط المخصص لها وتحويلها لأنشطة أخرى، بالإضافة إلى سحب 20 قطعة أخرى لعدم سداد المستحقات المالية المتأخرة عليها، وصولاً إلى تنفيذ مبادرة لتجميل مدينة أسيوط الجديدة بمشاركة السكان.
فلوس

غدًا عودة البنوك والبورصة للعمل بعد إجازة العيد

تعود البورصة والبنوك العاملة في السوق المصرية للعمل غدًا، وذلك بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، التي امتدت على مدار 3 أيام بدءا من الأحد الماضي وحتى اليوم الثلاثاء، إذ قرر مجلس الوزراء اعتبار الفترة من يوم السبت حتى الأربعاء إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن تستأنف عملها يوم الخميس الموافق 15 أغسطس الجاري.
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الديون الخارجية (2)

هل ينجح وزير المالية في سداد ديون مصر خلال عامين؟

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه خلال عامين سنقضي على الدين نهائيًا، ونسلم مصر آمنة إلى من يأتي بعدنا، وأشار معيط في تصريحات له، أن دين الدولة وصل إلى 108% عن الناتج المحلي منذ عامين، وتم خفض منه 90.5% إلى الآن. وارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت 16.5% بنهاية عام 2018، ليصل إلى 96.6 مليار دولار، في مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017، فيما سجل حجم الدين العام المحلي لمصر 4.107 تريليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر 2018. وتوسعت مصر فى الاقتراض خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة.
محمد-معيط (1)

وزير المالية: سنسلم مصر «بلا ديون» لمن يأتي بعدنا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه خلال عامين سنقضي على الدين نهائيا، ونُسلم مصر آمنة إلى من يأتي بعدنا. وأضاف "معيط"، خلال كلمته بافتتاح ورشة عمل تحت عنوان "مصادر التمويل" لمستثمري القطاع الخاص وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، اليوم السبت، أنه قد وصل دين الدولة إلى 108% عن الناتج المحلي منذ عامين، وتم خفض منه 90.5% إلى الآن. وأكد وزير المالية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهتم بكل جنيه يتم إنفاقه ويحرص دائما على أن يجعل فائضا للضخ في منظومة التأمين الصحي الشامل؛ لأنه يعلم أن التقدم أساسه الصحة والتعليم.
فلوس

وزير المالية: إصدار قانون جديد لضريبة الدخل قريبا

تسعى الحكومة لإعداد قانون جديد لضرائب الدخل، يراعى الأخذ في الاعتبار جميع التعديلات التي جرت على القانون منذ صدوره، وما تم حذفه وإضافته من مواد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المسودة الأولى لمشروع قانون ضرائب الدخل الجديد ستكون جاهزة خلال شهرين، وطرحه للحوار المجتمعى، قبل عرضه على مجلسي الوزراء والنواب. وأشار معيط إلى أن 40% من قانون ضريبة الدخل الصادر عام 2005، تم دمجها في مشروع قانون الإجراءات الموحد.
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بتخفيض 50%.. المالية تفتتح معرضا للسلع المعمرة غدا

أعلنت وزارة المالية افتتاح معرض السلع المعمرة، غدًا الأحد، بمقرها في مدينة نصر، لتلبية احتياجات العاملين بأسعار تنافسية وجودة عالية وبالتقسيط، وذلك تشجيعا للصناعة الوطنية، تحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية. وقالت داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، إن هذا المعرض يستهدف تشجيع المنتج المحلى، ودعم الصناعات الوطنية، في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لإحلال المنتجات المصرية بديلا عن الواردات الأجنبية، لافتة إلى أنه يعد أحد الأنشطة الاجتماعية التي تنظمها الوزارة لتلبية احتياجات العاملين بها، والمصالح والجهات التابعة لها.
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