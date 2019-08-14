حبس شقيقين قتلا طفلا حاول فض مشاجرة بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص

صورة أرشيفية

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارا بحبس سائقي «توك توك» شقيقين، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بقتل طفل، بالكاد أتم ربيعه السادس عشر، بعدما أصابه أحدهما بطعنة نافذة بالصدر، لا لشيء سوى أنه حاول فض مشاجرة بينهما بدأت بالمزاح وانتهت بمقتل الصغير، وتم التحفظ على جثته بمشرحة مستشفى «منيا القمح» المركزي، قبل أن تصرح النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

البداية كانت بتلقي العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارًا من الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث مركز شرطة منيا القمح، يفيد ورود بلاغ من مستشفى «منيا القمح» المركزي، بوصول «عبادة. ج. ف» 16 سنة، لحام، مقيم ببندر المدينة، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في البطن. بالانتقال