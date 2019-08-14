جريمة

حبس شقيقين قتلا طفلا حاول فض مشاجرة بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارا بحبس سائقي «توك توك» شقيقين، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بقتل طفل، بالكاد أتم ربيعه السادس عشر، بعدما أصابه أحدهما بطعنة نافذة بالصدر، لا لشيء سوى أنه حاول فض مشاجرة بينهما بدأت بالمزاح وانتهت بمقتل الصغير، وتم التحفظ على جثته بمشرحة مستشفى «منيا القمح» المركزي، قبل أن تصرح النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.
البداية كانت بتلقي العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارًا من الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث مركز شرطة منيا القمح، يفيد ورود بلاغ من مستشفى «منيا القمح» المركزي، بوصول «عبادة. ج. ف» 16 سنة، لحام، مقيم ببندر المدينة، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في البطن. بالانتقال
اقرأ المزيد
خطف (1)

مأساة في الخصوص..قيد نجل شقيقه وأطلق عليه كلبا فقتله

أمرت نيابة الخصوص بحجز عاطل قام بتقييد نجل شقيقه وأطلق عليه كلبا فعقره؛ مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب سوء سلوك المجنى عليه وكثرة تشاجره مع الجيران. كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة الخصوص من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول "مصطفى. ا. ف - 17 عامًا" عاطل، ومقيم دائرة القسم، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم ووجود آثار تقييد بمعصم اليدين وآثار لعقر كلب بالفخذ الأيسر، وتوفي عقب وصوله المستشفى، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
حادث-على-الدائرى-الاقليمى-بجوار-بنها-تصوير-سامح ابو حسن (1)

شلل مروري بدائري الوراق بسبب حادث دهس

توقفت حركة المرور على طريق دائري الوراق بعدما صدمت سيارة أحد الأشخاص في أثناء محاولته عبور الطريق الدائرى، ما تسبب في توقف حركة المرور على جانبي الطريق، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات القريبة من مكان الحادث لتلقي العلاج اللازم. الإدارة العامة لمرور الجيزة تحركت على الفور عقب تلقي غرفة العمليات بها بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق يفيد توقف حركة المرور فى الوراق، على أثر حادث مروري، ويباشر ضباط المرور عملهم لتسيير حركة السيارات وإنهاء حالة الاختناق التى شهدها مكان الحادث.
طعن-بالسكين

لافتعاله المشاكل مع الأهالى| مزارع يقتل شقيقه في قنا

أقدم مزارع على قتل شقيقه، وذلك بسبب كثرة شكاوى الأهالى منه، لقيامه بافتعال المشكلات معهم. تلقى اللواء مجدى القاضى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن مقتل «عبد الرؤوف. م»، 32 سنة، مقيم بقرية أبو دياب التابعة لمركز دشنا، على يد شقيقه إدريس، 41 سنة. على الفور، انتقل فريق من مباحث مركز شرطة دشنا إلى موقع الحادث، وأفادت التحريات الأولية بأن المتهم أقدم على قتل المجنى عليه، نظرا لقيام الأهالى بالشكوى منه لدوام افتعاله المشكلات معهم.
جثة

مصرع مأمور قسم الشروق بطلق ناري من سلاحه الميري

لقى مأمور قسم شرطة الشروق مصرعه إثر إصابته بطلق نارى من سلاح الميرى بطريق الخطأ. وذكرت مصادر أمنية أن قوات الشرطة عثرت على جثة مأمور قسم شرطة الشروق داخل مكتبه، لافتة إلى أن المعاينة الأولية تؤكد إصابته بطلق نارى من سلاحه الميرى، حيث إنه فى أثناء قيامه بتنظيف السلاح، خرجت منه رصاصه عن طريق الخطأ، وهو ما أدى إلى وفاته. وأشارت المصادر إلى تشكيل فريق بحث جنائى للوقوف على ملابسات الواقعة، بينما جرى نقل الجثمان إلى المشرحة والتحفظ عليها تحت تصف النيابة العامة التى تباشر التحقيق.
اقرأ المزيد من الأخبار
جثة-فتاة

جثة و3 يتامى.. مأساة جامعية قتلتها «سلفتها» بالشرقية

«سلفتي بلوتي».. مثل يتندر به أهل الريف وقراه البسيطة كلما حضرت الظروف مشكلة بين «سلايف» اعتادت إحداهما التجني على الأخرى والنيل منها ولو بتدبير الأمور لتظهر على غير حقيقتها، وكأن الدنيا وعذابها بالنسبة إليها أصبح وجود وسعادة زوجة شقيق زوجها، إلا أن ما حدث في عزبة «الجويني» التابعة لقرية «القضاه» بدائرة مركز كفر صقر، كان أمرا جديدا على كل من سمع بخلافات السلايف يومًا؛ إذ ضربت الغيرة قلب ربة منزل وجعلتها تستعين بوالدها وشقيقها لقتل «سلفتها»، لا لشيء إلا لأنها حصدت من التعليم والسيرة الطيبة بين الناس ما لم تنله هي.
محكمة

المشدد 5 سنوات لعجوز اغتصب طفلة بالعاشر

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم السبت، على مهندس ديكور بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ لاتهامه في القضية رقم 5905 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بالتعدي جنسيا على زميلة طفلته، طالبة في الصف الثالث الابتدائي، وذلك في أثناء تواجدها للمذاكرة مع ابنته في منزله بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، إذ استدرجها إلى غرفته وعاشرها معاشرة الأزواج.
حبس-متهمه

حبس امرأة قتلت «سلفتها» بمساعدة أسرتها في الشرقية

أصدرت نيابة كفر صقر العامة، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس ربة منزل وشقيقها ووالدهما لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالاشتراك في قتل زوجة شقيق زوج المتهمة «سلفتها» بعزبة الجويني التابعة لقرية القضاة، إذ استعانت المتهمة بأسرتها لقتل المجني عليها وسددت لها خمس طعنات بواسطة سلاح أبيض «سكين» كان بحوزتها، وتبين وجود خلافات قديمة وأن الجريمة سببها «غيرة» المتهمة من سلفتها.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

إصابة طفل بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

أصيب طفل، بالكاد أتم ربيعه الرابع عشر، بطلق ناري في البطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بناحية عزبة «منازع» التابعة لقرية «جزيرة سعود» بدائرة مركز شرطة الحسينية، فيما جرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى «فاقوس» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت نيابة الحسينية العامة لمباشرة تحقيقاتها، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org