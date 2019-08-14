شلل مروري بدائري الوراق بسبب حادث دهس

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص

صورة أرشيفية

توقفت حركة المرور على طريق دائري الوراق بعدما صدمت سيارة أحد الأشخاص في أثناء محاولته عبور الطريق الدائرى، ما تسبب في توقف حركة المرور على جانبي الطريق، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات القريبة من مكان الحادث لتلقي العلاج اللازم. الإدارة العامة لمرور الجيزة تحركت على الفور عقب تلقي غرفة العمليات بها بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق يفيد توقف حركة المرور فى الوراق، على أثر حادث مروري، ويباشر ضباط المرور عملهم لتسيير حركة السيارات وإنهاء حالة الاختناق التى شهدها مكان الحادث.

وكانت محاور وميادين القاهرة والجيزة قد شهدت سيولة مرورية ملحوظة، خلال أيام العيد وسط انتشار الخدمات المرورية، وتنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري خلال احتفالات المصريين بعيدهم، وانتظمت حركة السير في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذا أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة