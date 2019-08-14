مأساة في الخصوص..قيد نجل شقيقه وأطلق عليه كلبا فقتله

تحرير:هيثم بطاح ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

صورة أرشيفية

أمرت نيابة الخصوص بحجز عاطل قام بتقييد نجل شقيقه وأطلق عليه كلبا فعقره؛ مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب سوء سلوك المجنى عليه وكثرة تشاجره مع الجيران. كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة الخصوص من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول "مصطفى. ا. ف - 17 عامًا" عاطل، ومقيم دائرة القسم، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم ووجود آثار تقييد بمعصم اليدين وآثار لعقر كلب بالفخذ الأيسر، وتوفي عقب وصوله المستشفى، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقل مأمور وضباط مباحث قسم شرطة الخصوص إلى موقع البلاغ، وتبين بالفحص أن عمه هو من قيده، إذ أكد والد المجنى عليه "أيمن. ف. ز- 43 عامًا، أن شقيقه "وليد- 35 عامًا" عاطل السابق اتهامه فى قضية سرقة، قام بتقييده فى ماسورة الغاز الطبيعى بمنزله منذ ثلاثة أيام ثم أطلق عليه كلبه لعقره إلى جانب الاعتداء عليه