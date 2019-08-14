جريمة

مأساة في الخصوص..قيد نجل شقيقه وأطلق عليه كلبا فقتله

تحرير:هيثم بطاح ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمرت نيابة الخصوص بحجز عاطل قام بتقييد نجل شقيقه وأطلق عليه كلبا فعقره؛ مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب سوء سلوك المجنى عليه وكثرة تشاجره مع الجيران. كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة الخصوص من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول "مصطفى. ا. ف - 17 عامًا" عاطل، ومقيم دائرة القسم، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم ووجود آثار تقييد بمعصم اليدين وآثار لعقر كلب بالفخذ الأيسر، وتوفي عقب وصوله المستشفى، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
وانتقل مأمور وضباط مباحث قسم شرطة الخصوص إلى موقع البلاغ، وتبين بالفحص أن عمه هو من قيده، إذ أكد والد المجنى عليه "أيمن. ف. ز- 43 عامًا، أن شقيقه "وليد- 35 عامًا" عاطل السابق اتهامه فى قضية سرقة، قام بتقييده فى ماسورة الغاز الطبيعى بمنزله منذ ثلاثة أيام ثم أطلق عليه كلبه لعقره إلى جانب الاعتداء عليه
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حادث-على-الدائرى-الاقليمى-بجوار-بنها-تصوير-سامح ابو حسن (1)

شلل مروري بدائري الوراق بسبب حادث دهس

توقفت حركة المرور على طريق دائري الوراق بعدما صدمت سيارة أحد الأشخاص في أثناء محاولته عبور الطريق الدائرى، ما تسبب في توقف حركة المرور على جانبي الطريق، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات القريبة من مكان الحادث لتلقي العلاج اللازم. الإدارة العامة لمرور الجيزة تحركت على الفور عقب تلقي غرفة العمليات بها بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق يفيد توقف حركة المرور فى الوراق، على أثر حادث مروري، ويباشر ضباط المرور عملهم لتسيير حركة السيارات وإنهاء حالة الاختناق التى شهدها مكان الحادث.
سجن

حبس شقيقين قتلا طفلا حاول فض مشاجرة بالشرقية

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارا بحبس سائقي «توك توك» شقيقين، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بقتل طفل، بالكاد أتم ربيعه السادس عشر، بعدما أصابه أحدهما بطعنة نافذة بالصدر، لا لشيء سوى أنه حاول فض مشاجرة بينهما بدأت بالمزاح وانتهت بمقتل الصغير، وتم التحفظ على جثته بمشرحة مستشفى «منيا القمح» المركزي، قبل أن تصرح النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.
طعن-بالسكين

لافتعاله المشاكل مع الأهالى| مزارع يقتل شقيقه في قنا

أقدم مزارع على قتل شقيقه، وذلك بسبب كثرة شكاوى الأهالى منه، لقيامه بافتعال المشكلات معهم. تلقى اللواء مجدى القاضى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن مقتل «عبد الرؤوف. م»، 32 سنة، مقيم بقرية أبو دياب التابعة لمركز دشنا، على يد شقيقه إدريس، 41 سنة. على الفور، انتقل فريق من مباحث مركز شرطة دشنا إلى موقع الحادث، وأفادت التحريات الأولية بأن المتهم أقدم على قتل المجنى عليه، نظرا لقيام الأهالى بالشكوى منه لدوام افتعاله المشكلات معهم.
جثة

مصرع مأمور قسم الشروق بطلق ناري من سلاحه الميري

لقى مأمور قسم شرطة الشروق مصرعه إثر إصابته بطلق نارى من سلاح الميرى بطريق الخطأ. وذكرت مصادر أمنية أن قوات الشرطة عثرت على جثة مأمور قسم شرطة الشروق داخل مكتبه، لافتة إلى أن المعاينة الأولية تؤكد إصابته بطلق نارى من سلاحه الميرى، حيث إنه فى أثناء قيامه بتنظيف السلاح، خرجت منه رصاصه عن طريق الخطأ، وهو ما أدى إلى وفاته. وأشارت المصادر إلى تشكيل فريق بحث جنائى للوقوف على ملابسات الواقعة، بينما جرى نقل الجثمان إلى المشرحة والتحفظ عليها تحت تصف النيابة العامة التى تباشر التحقيق.
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إطلاق نار - أرشيفية

3 قتلى و4 مصابين في مشاجرة «بعد صلاة الجمعة» بأسيوط

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 4 آخرون في مشاجرة وقعت بالأسلحة النارية بعزبة النقطة بقرية بني قرة بمركز القوصية في محافظة أسيوط، أمام بوابة مسجد النقطة، وذلك بعد الانتهاء من صلاة الجمعة وخروجهم، حيث تلقى العميد حمدي هاشم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة يفيد بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين أمام بوابة مسجد عزبة النقطة بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية في أثناء خروج المصلين من المسجد، وأسفرت عن وقوع قتلى ومصابين.
إصابة -7 أشخاص-فى-حادث-تصادم- 3 سيارات (1)

مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

شهد طريق "جمصة- طلخا" الساحلي، اليوم الجمعة، حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس تابع لشركة أسمدة ينقل عمالا عند قرية الأورمان التابعة لمركز طلخا، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين بكسور متفرقة وسحجات. تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا بالحادث، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى طلخا، وتم تحويل أحد المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي. وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع حادث بين سيارة ربع نقل وأتوبيس تابع لشركة أبو زعبل للأسمدة ينقل عمالا، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتحطم السيارتين.
تصادم

قتيلان و9 مصابين في حادثي تصادم على طريق جمصة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون، في حادثي تصادم مختلفين على طريق جمصة الدولي الساحلي بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، إذ أصيب 6 أشخاص بكسور متفرقة في أنحاء الجسم، ولقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف في المخ، على أثر تصادم ميني باص بعمود كهرباء عند مفارق نبروه، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى نبروه لتلقي الإسعافات اللازمة، واحتُجز اثنان منهم في العناية المركزة، وأخطرت شركة الكهرباء لإصلاح العمود الكهربائي.
حلمي-بكر

حلمي بكر: البلطجية احتلوا شقتي وطفوا سجاير في إيدي

اتهم الملحن حلمي بكر طليقته باقتحام شقته في حي المهندسين بالجيزة، مستعينة ببلطجية، وقال في تصريحات لـ"التحرير": "فوجئت بهجوم من البلطجية عليّ بشقتي في المهندسين، أثناء خروجي وبرفقتي طفلتي ريهام، واعتدوا عليّ بالضرب، واحتلوا الشقة بعدما كسروا الأوضة"، مؤكدا أنه تعرض لإصابة في الركبة وخلع بالكتف وحرق في يده متابعا: "كانوا بيطفوا السجاير في إيدي وهما بيحاولوا يخطفوا البنت من إيدي"، مشيرا إلى أنه اتفق مع طليقته على تربية ابنتهما "ريهام" منذ سنتين مقابل مبلغ و"هي ما اقتنعتش، واللي خلاها تعمل كده علشان كانت عايزة تزود المبلغ شوية".
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