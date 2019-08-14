قمة ملتهبة بين ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي

توج ليفربول في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، ليمنح مدربه كلوب فرصة المنافسة على لقب السوبر الأوروبي للمرة الأولى، بعد 3 محاولات فاشلة لبلوغ هذه المباراة

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

ليفربول- تشيلسي

بعدما فقد فرصة المنافسة على هذا اللقب 3 مرات سابقة، ستكون الفرصة سانحة أمام الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، للفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي، عندما يصطدم اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بنظيره تشيلسي في مواجهة إنجليزية خالصة على اللقب الأوروبي. وستدير الفرنسية ستيفاني فريبارت ستدير نهائي كأس السوبر الأوروبي، ويعاونها طاقم تحكيم نسائي، وهى خطوة بمثابة تاريخ جديد في بطولة كأس السوبر الأوروبي، وتبلغ ستيفاني 35 عامًا وسبق أن أدارت نهائي كأس العالم للسيدات 2019، كما أنها أول سيدة تدير مباراة للرجال في الدوري الفرنسي.

ويلتقي الفريقان على استاد فودافون آرينا في مدينة إسطنبول التركية، بعد أيام قليلة من بدء مسيرتهما في الدوري الإنجليزي والتي كانت استعدادًا قويا لكليهما، قبل خوض مباراة اليوم رغم تباين نتائج الفريقين في ضربة البداية، حيث استهل ليفربول رحلته بالفوز (4- 1)، على نورويتش سيتي فيما خسر تشيلسي (4-0)، أمام