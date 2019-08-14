قمة ملتهبة بين ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي
توج ليفربول في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، ليمنح مدربه كلوب فرصة المنافسة على لقب السوبر الأوروبي للمرة الأولى، بعد 3 محاولات فاشلة لبلوغ هذه المباراة
١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
ليفربول- تشيلسي
بعدما فقد فرصة المنافسة على هذا اللقب 3 مرات سابقة، ستكون الفرصة سانحة أمام الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، للفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي، عندما يصطدم اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بنظيره تشيلسي في مواجهة إنجليزية خالصة على اللقب الأوروبي.
وستدير الفرنسية ستيفاني فريبارت ستدير نهائي كأس السوبر الأوروبي، ويعاونها طاقم تحكيم نسائي، وهى خطوة بمثابة تاريخ جديد في بطولة كأس السوبر الأوروبي، وتبلغ ستيفاني 35 عامًا وسبق أن أدارت نهائي كأس العالم للسيدات 2019، كما أنها أول سيدة تدير مباراة للرجال في الدوري الفرنسي.
ويلتقي الفريقان على استاد فودافون آرينا في مدينة إسطنبول التركية، بعد أيام قليلة من بدء مسيرتهما في الدوري الإنجليزي والتي كانت استعدادًا قويا لكليهما، قبل خوض مباراة اليوم رغم تباين نتائج الفريقين في ضربة البداية، حيث استهل ليفربول رحلته بالفوز (4- 1)، على نورويتش سيتي فيما خسر تشيلسي (4-0)، أمام
ويلتقي الفريقان على استاد فودافون آرينا في مدينة إسطنبول التركية، بعد أيام قليلة من بدء مسيرتهما في الدوري الإنجليزي والتي كانت استعدادًا قويا لكليهما، قبل خوض مباراة اليوم رغم تباين نتائج الفريقين في ضربة البداية، حيث استهل ليفربول رحلته بالفوز (4- 1)، على نورويتش سيتي فيما خسر تشيلسي (4-0)، أمام مانشستر يونايتد.
وتوج ليفربول في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، ليمنح مدربه كلوب فرصة المنافسة على لقب السوبر الأوروبي للمرة الأولى، بعد 3 محاولات فاشلة لبلوغ هذه المباراة.
في المقابل، توج تشيلسي في الموسم الماضي بلقب الدوري الأوروبي، ليضرب موعدًا مع ليفربول في هذا اللقاء الإنجليزي الخالص على لقب السوبر الأوروبي.
وفشل كلوب في 3 محاولات سابقة لبلوغ مباراة كأس السوبر الأوروبي مع بوروسيا دورتموند الألماني وليفربول، حيث خسر نهائي دوري الأبطال لمرة واحدة مع كل من دورتموند وليفربول، كما خسر نهائي الدوري الأوروبي مع ليفربول.
وتغير هذا الحال في الموسم الماضي، عندما قاد العبقري الألماني ليفربول للقب دوري الأبطال بالفوز على توتنهام (2- 0)، في النهائي الذي توج خلاله ليفربول بلقب دوري الأبطال للمرة السادسة.
وصرح كلوب لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قائلا: "كأس السوبر ليس البطولة التي كنت أود مشاهدتها في الماضي.. الأمر مختلف تماما هذا العام".
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الكرة الأوروبية التي تجمع فيها مباراة السوبر الأوروبي بين فريقين من إنجلترا.
وكانت هذه المواجهة الإنجليزية الخالصة مؤكدة حتى قبل إقامة نهائي دوري الأبطال والدوري الأوروبي وذلك بعد وصول 4 فرق إنجليزية إلى نهائي البطولتين حيث فاز تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي على آرسنال (4- 1).
وتمثل مباراة اليوم اختبارًا صعبًا لفرانك لامبارد، المدرب الجديد لتشيلسي والذي سقط في الاختبار الرسمي الأول له مع الفريق بالهزيمة الثقيلة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي مطلع هذا الأسبوع.
وقال لامبارد، اللاعب الأسطوري لتشيلسي سابقا: "سنستعيد اتزاننا بعد هذه الهزيمة.. لا نريد بالتأكيد أن نخسر (4- 0) مجددًا. إنها هزيمة مؤلمة".
وخسر ليفربول أول بطولة يخوضها في الموسم الحالي بسقوطه أمام مانشستر سيتي بضربات الترجيح في مباراة الدرع الخيرية (كأس السوبر الإنجليزي).
وفيما ينظر كثيرون إلى مباراتي الدرع الخيرية والسوبر الأوروبي كمباراتين وديتين أو تكريميتين، يرى جيمس ميلنر نجم ليفربول أن الفوز بهما يضع صاحبه في أجواء رائعة.
وقال ميلنر: "أعتقد أنها مباراة مهمة للغاية. نحتاج إلى التعود على الفوز بهذه البطولات، كأس السوبر بطولة مهمة للغاية.. إنها وسيلة جيدة في بداية الموسم".
وكان ليفربول توج بدوري الأبطال في الموسم الماضي بعد 13 يوما فقط من ضياع لقب الدوري الإنجليزي؛ حيث حل ثانيا في المسابقة المحلية خلف مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة علما بأن الصراع بينهما على اللقب ظل حتى المرحلة الأخيرة من المسابقة.
وقال سيزار أزبيليكويتا قائد فريق تشيلسي: "كافح ليفربول في أقوى دوري بالعالم حتى اليوم الأخير من المسابقة... فاز ليفربول بلقب دوري الأبطال. ومن ثم، فإنه فريق يستحق كل التقدير".
ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم لجهود حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر الذي أصيب في عضلة السمانة خلال مباراته أمام نورويتش سيتي.
وتعاقد ليفربول في الأسبوع الماضي مع أدريان حارس مرمى ويستهام السابق والذي سيكون ضمن قائمة الفريق في مباراة اليوم.
وقال كلوب في هذا السياق: "أدريان حارس جيد.. لدى الاستحواذ على الكرة، يتسم بالهدوء كما يتميز بالتصدي الجيد للتصويبات القوية. ولهذا تعاقدنا معه، وفي وضع كهذا، نحتاج لشخص يلعب في الدوري ويمتلك الخبرة".
يشار إلى أنه تم تخصيص 5257 تذكرة لجماهير ليفربول في نهائي كأس السوبر الأوروبي، وذلك بعد أن واجه الليفر مشاكل عديدة في عملية بيع التذاكر لجماهيره في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث حصل ليفربول على 16 ألفا و600 تذكرة فقط من بين 64 ألف تذكرة متاحة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام والذي فاز به الريدز في مدريد.
وتتراوح أسعار تذاكر المباراة النهائية لكأس السوبر الأوروبي من 45 إلى 135 جنيهًا إسترلينيا، علمًا بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أصدر بيانًا، في وقت سابق، أكد فيه أن 78 بالمئة من التذاكر المخصصة للمباراة التي ستقام في ملعب فودافون بارك، ملعب نادي بشكتاش التركي، والذي يتسع لـ38 ألف متفرج، ستتاح لجماهير الفريقين والجمهور العام.