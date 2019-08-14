الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

طقس - أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمىالقاهرة 26 39شبين الكوم 26 38طنطا 25 36دمنهور 25 35الإسكندرية 23 34بلطيم 22 33مطروح 21 31السلوم 23 33سيوة 26 40بورسعيد 26 32دمياط 25 32الزقازيق 24 37الإسماعيلية 23 39السويس 24 39العريش 25 35رفح 24 34رأس سدر 27 41نخل 18 38نويبع 26 34طابا 28 35كاترين