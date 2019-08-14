التعليم العالي: انطلاق تطبيق «ادرس فى مصر»

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص

الدكتور خالد عبدالغفار

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، إطلاق التشغيل التجريبي بداية من اليوم لتطبيق «ادرس فى مصر» عبر الهواتف الذكية، والذى يتضمن بيانات جميع مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، على طلاب الثانوية العامة المقبلين على الالتحاق بالمرحلة الجامعية والتواصل بين الوزارة والطلاب، كما أنه يسهم بشكل مباشر فى محاربة الكيانات الوهمية التى تدعى تابعيتها لوزارة التعليم العالي والنصب على الطلاب من قبل بعض السماسرة.

التطبيق حسبما أكدت عليه الوزارة يهدف إلى تقديم المعلومات للطالب وولي الأمر، بشكل بسيط وسهل عبر الهاتف المحمول، كذلك معرفة الجهات التعليمية والتخصصات التى يمكن الالتحاق بها وبيانات التواصل معها، ويأتي ضمن خطة الدولة بشكل عام، والوزارة بشكل خاص في التحول. للتعليم الرقمى. وأوضح وزير التعليم العالي