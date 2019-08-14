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التعليم العالي: انطلاق تطبيق «ادرس فى مصر»

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، إطلاق التشغيل التجريبي بداية من اليوم لتطبيق «ادرس فى مصر» عبر الهواتف الذكية، والذى يتضمن بيانات جميع مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، على طلاب الثانوية العامة المقبلين على الالتحاق بالمرحلة الجامعية والتواصل بين الوزارة والطلاب، كما أنه يسهم بشكل مباشر فى محاربة الكيانات الوهمية التى تدعى تابعيتها لوزارة التعليم العالي والنصب على الطلاب من قبل بعض السماسرة.
التطبيق حسبما أكدت عليه الوزارة يهدف إلى تقديم المعلومات للطالب وولي الأمر، بشكل بسيط وسهل عبر الهاتف المحمول، كذلك معرفة الجهات التعليمية والتخصصات التى يمكن الالتحاق بها وبيانات التواصل معها، ويأتي ضمن خطة الدولة بشكل عام، والوزارة بشكل خاص في التحول. للتعليم الرقمى.   وأوضح وزير التعليم العالي
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الاسكان-الاجتماعى (1)

الإسكان: 1.2 مليار جنيه استثمارات بأسوان الجديدة منذ 2014

أعلنت وزارة الإسكان، حجم الاستثمارات التي تم ضخها في مدينة أسوان الجديدة منذ عام 2014 وحتى الآن، إذ بلغت 1.2 مليار جنيه، مقارنة بـ750 مليون جنيه تم ضخها بالمدينة قبل 2014. وأشارت الوزارة، في بيان، أنه تم الانتهاء من 3120 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، وجارِ تنفيذ 3600 وحدة سكنية أخرى بالمشروع، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ 1160 وحدة سكنية (58)عمارة فى شهر ديسمبر المقبل، وكذا 840 وحدة (42 عمارة) فى شهر يونيو 2020، كما أنه تم تخصيص 3891 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة.
طقس-حار (7)

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
السيسي (5)

السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام المحاكم الاقتصادية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. تتضمن التعديلات أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.
رحلات-الحناطير والخيول-كلمة-السر فى-احتفالات-العيد (3)

رحلة الروقان والقلعة.. كيف احتفلت الإسكندرية بالعيد؟

تنوعت مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك فى محافظة الاسكندرية، ما بين التنزه على الكورنيش والتردد على الشواطئ من ناحية، وبين استقلال الحناطير وزيارة المعالم السياحية من ناحية أخرى، فضلا عن زيارة حديقة الحيوان. وحرص أصحاب الحناطير على تشغيل عدد من الأغنيات، لتشجيع المواطنين على القيام بـ«رحلة الروقان»، كما يصفوها حيث باتت تلك الرحلة هى المقصد الاول للمحتفلين بالعيد فى الإسكندرية، فانتشرت الحناطير بطول الكورنيش، وخاصة فى مناطق محطة الرمل وبحرى والأنفوشى.
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اعرف كليتك.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية برقم الجلوس

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019.. وتقرر في هذه المرحلة أن يكون الحد الأدنى لقبول طلاب الشعبة العلمية الحاصلين 320 درجة فأكثر بنسبة 05ر78? لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى وبلغ عدد الطلاب 175 ألفًا و673 طالبًا وطالبة، وبالنسبة للحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية للحاصلين على 279 درجة فأكثر أي بنسبة 05ر 68? ويبلغ عدد الطلاب 54 ألفًا و305 طلاب وطالبات.
هانى-ضاحى-نقيب-المهندسين

ضعف المعاهد الخاصة.. خطر يهدد عرش «نقيب المهندسين»

"بجد.. والله.. ألف مبروك يا حبيبي"، كان هذا مضمون الاتصال الهاتفي بين أحمد عمران ووالده، ليبلغه فيه بتخرجه في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 2017 حاصلا على تقدير جيد، ومنذ سماع الوالد خبر تخرج وتفوق نجله، عمت الفرحة في كل أرجاء المنزل، وبات الوالد يفكر.. كيف يكافئ نجله؟ مرت الأيام وأمضى أحمد خدمته العسكرية، وفور الانتهاء منها، اتجه نحو سوق العمل ليخوض غمار الحياة والتفكير صوب تحقيق هدفه في الحياة من النجاح المهني والنجاح في تكوين أسرة كغيره من أبناء جيله.
مكتب التنسيق - أرشيفية

المرحلة الثانية للتنسيق.. 78.05% للعلمي و68.05% أدبي

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2019، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%. وأعلنت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق 2019، انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم الأحد المقبل، معلنة أن إجمالي الطلاب المقرر قبولهم في هذه المرحلة 229 ألفا و978 طالبا، بواقع 175 ألفا و673 طالبا بالشعبة العلمية، و54 ألفا و305 طلاب بالشعبة الأدبية.
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أولياء الأمور حائرون بين ارتفاع التنسيق ولهيب الخاص

بين ارتفاع مجاميع الجامعات الحكومية ولهيب أسعار الجامعات الخاصة، يعيش أولياء أمور طلاب الثانوية العامة الذين لم يتمكن أبناؤهم من الحصول على أكثر من 96% هذا العام، في حيرة من أمرهم، فما بين رغبتهم فى تحقيق أحلام أبنائهم بالالتحاق بكليات القمة، والارتفاع الجنوني في مصروفات الجامعات الخاصة هذا العام، مقارنة بأسعار الأعوام الماضية، يقفون مكتوفي الأيدي، لا سيما بعد أن أقدمت بعض الجامعات على رفع مصاريفها بنسبة تصل إلى 30% و40% عن الأعوام السابقة، إذ تخطت مصروفات كليات القمة حاجز الـ100 ألف جنيه سنويا بعدد من الجامعات الخاصة.
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