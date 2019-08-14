عودة النجوم إلى مواقع التصوير لاستكمال أفلامهم

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

الفنان أحمد عز

يستأنف النجوم عقب انتهاء عيد الأضحى، تصوير أفلامهم التي توقفت بسبب الإجازة، حيث يسافر كل من: أحمد عز وأحمد فهمي إلى بلغاريا مطلع الأسبوع المقبل؛ من أجل استئناف تصوير فيلمه الجديد «العارف: عودة يونس»، وذلك بعد اطمئنان (عز) على فيلمه «ولاد رزق 2» الذي ينافس خلال الموسم الحالي، ويشهد إقبالا كبيرًا فى دور العرض، إذ نجح فى أربعة أيام فقط، فى تحقيق إيرادات قياسية، متخطيا حاجز 28 مليون جنيه، ويشهد فيلم «العارف» تعاون (عز) مع السيناريست محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء الديب، يشاركه البطولة كل من: فتحى عبدالوهاب ومصطفى خاطر.

كما يستأنف الفنان كريم عبدالعزيز تصوير فيلمه الجديد «البعض لا يذهب للمأذون» الذى من المقرر عرضه خلال إجازة منتصف العام، تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، ويأتي ذلك بعد النجاح الذى يحققه فيلمه «الفيل الأزرق 2» فى السينمات، محتلا المركز الأول فى قائمة الأعلى إيرادًا، متجاوزًا