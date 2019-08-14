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عودة النجوم إلى مواقع التصوير لاستكمال أفلامهم

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
الفنان أحمد عز
الفنان أحمد عز
يستأنف النجوم عقب انتهاء عيد الأضحى، تصوير أفلامهم التي توقفت بسبب الإجازة، حيث يسافر كل من: أحمد عز وأحمد فهمي إلى بلغاريا مطلع الأسبوع المقبل؛ من أجل استئناف تصوير فيلمه الجديد «العارف: عودة يونس»، وذلك بعد اطمئنان (عز) على فيلمه «ولاد رزق 2» الذي ينافس خلال الموسم الحالي، ويشهد إقبالا كبيرًا فى دور العرض، إذ نجح فى أربعة أيام فقط، فى تحقيق إيرادات قياسية، متخطيا حاجز 28 مليون جنيه، ويشهد فيلم «العارف» تعاون (عز) مع السيناريست محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء الديب، يشاركه البطولة كل من: فتحى عبدالوهاب ومصطفى خاطر.
كما يستأنف الفنان كريم عبدالعزيز تصوير فيلمه الجديد «البعض لا يذهب للمأذون» الذى من المقرر عرضه خلال إجازة منتصف العام، تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، ويأتي ذلك بعد النجاح الذى يحققه فيلمه «الفيل الأزرق 2» فى السينمات، محتلا المركز الأول فى قائمة الأعلى إيرادًا، متجاوزًا
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مسلسل Chernobyl (2)

الكوارث النووية في الدراما.. «تشيرنوبيل» الأشهر

انفجار نووي وقع خلال إطلاق صاروخ يعمل بالطاقة النووية في منشأة عسكرية في منطقة القطب الشمالي الروسية، أدى لمقتل 5 عناصر في الوكالة النووية وارتفاع مستويات الإشعاع من 4 إلى 16 مرة في مدينة سفرودفنسك؛ يعيد إلى الأذهان الكارثة النووية الأشهر في التاريخ، وهي كارثة "تشيرنوبيل"، حين انفجر مفاعل وتسبب في وفاة 40 شخصا وإصابة 2000 آخرين، وقدرت الخسائر المادية للكارثة بنحو 3 مليارات دولار، وأعلنت مدينة بريبيات بشمال أوكرانيا منطقة محظورة بسبب التلوث الإشعاعي.
عبد المطلب

قصص أشهر 3 أغان لعبد المطلب.. أجر إحداها 6 جنيهات

إن كان هناك أب حقيقي للغناء الشعبي المصري فلا شك أنه "طِلب"، صوت مصر، الفلاح الحافظ للقرآن، والقادم من قرية شبراخيت بمحافظة البحيرة، بحثًا عن المجد، حتى وصل إلى مداه بأغانٍ وأعمال سينمائية لم يفنَ شبابها وزمانها بعدُ، رغم غياب صاحبها محمد عبد المطلب عبد العزيز الأحمر، المولود في 13 أغسطس 1910، والراحل في 21 أغسطس 1980، إذ إن إرثه الفني المتروك خلفه ثقيل ثقل موهبته التي كوَّن بها مدرسته الخاصة في الغناء، إلى أن وصل إلى عمادة الفن الشعبي المصري والعربي.
تامر حسنى

جوائز السينما العربية| «البدلة» يتصدر قائمة المرشحين

كشفت مؤسسة دير جيست، المنظمة لحفل «جوائز السينما العربية» النقاب عن القائمة القصيرة للمرشحين في الدورة الرابعة لهذا العام عن الأعمال السينمائية التي تم إنتاجها في العام الماضى، والذي من المقرر إقامته في 25 أكتوبر المقبل بأوبرا جامعة مصر، وجاءت الترشيحات كالتالي: أفضل ممثلة دور أول «أمينة خليل (البدلة)، روبى (عيار نارى)، ريهام عبد الغفور (سوق الجمعة)، منة شلبي (تراب الماس)، ياسمين رئيس (بلاش تبوسنى)»، أفضل ممثل دور أول «أكرم حسنى (البدلة)، آسر ياسين (تراب الماس)، أمير كرارة (حرب كرموز)، شريف دسوقى (ليل خارجى)، ماجد الكدوانى (تراب الماس)».
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فيلم خيال مآتة

إيرادات أفلام العيد..«خيال مآتة» يقترب من«ولاد رزق2»

حقق فيلم «خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي، أمس الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 6 ملايين و504 آلاف و78 جنيها، وبذلك يأتي فى المركز الثاني بعد فيلم «ولاد رزق - عودة أسود الأرض» بطولة النجم أحمد عز، الذى حقق إيرادات بلغت 7 ملايين و307 آلاف و689 جنيها، أما المركز الثالث فكان من نصيب الفنان كريم عبد العزيز، وفيلمه «الفيل الأزرق 2» الذي حقق، 4 ملايين و252 ألفا و51 جنيها، ليلة أمس، بينما يأتي فى المركز الرابع فيلم «الكنز - الحب والمصير» بطولة محمد رمضان ومحمد سعد، الذي حقق 603 آلاف و550 جنيها.
احمد-عز-وكريم-عبد العزيز

«ولاد رزق2» يتفوق على «الفيل الأزرق2».. وهذا ما حققه

حقق الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، أمس الإثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 7 ملايين و307 آلاف و689 جنيها، وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى أقل من أسبوع من 28 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي، ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم، ظهور الفنانة أصالة نصري ضيفة شرف في الفيلم إلى جوار غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة.
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بوسي ومحمود الليثي ينضمان إلى سباق أفلام عيد الأضحى

أعلنت شركة السبكي للإنتاج الفني، عن طرح فيلم «أنت حبيبي وبس» بطولة بوسي ومحمود الليثي، خلال موسم أفلام عيد الأضحى، ويأتي ذلك بعد تأجيل طرح الفيلم أكثر من مرة، خاصة وأن الفيلم انتهى تصويره منذ فترة طويلة، الفيلم ينتمى إلى نوعية (أفلام السبكية) الخلطة الشعبية، حيث تدور أحداثه وفقا لما تم الكشف عنه حول فنان مشهور يدعى (سيكو) يتزوج من (نغم) من أجل الفوز بالثروة التي كتبها لهما الجد، والتى تقدر بـ 10 ملايين جنيه، ولكن مع تطور الأحداث يتحول الزواج الصوري إلى حقيقة، الفيلم من تأليف سيد السبكي وإخراج أحمد البدري.
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هل يخرج تامر حسني من سباق أفلام عيد الأضحى؟

أسبوع واحد يفصلنا عن انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى، الذي يعد الموسم الأصعب سينمائيا خلال عام 2019، خاصة أنه يضم أسماء كبيرة من النجوم، وأغلبهم نجوم شباك، حيث يشهد منافسة شرسة بين كل من: «كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد حلمى، مى كساب»، وحتى هذه اللحظة مصير مشاركة النجم تامر حسنى خلال الموسم المقبل مجهول، خاصة أنه حتى الآن لم يستقر بعد على اسم فيلمه، رغم انتهاء عملية التصوير والمكساج الخاصة بالفيلم؛ إلا أن صناعه فى مأزق فكيف يروجون لعمل لم يستقروا بعد على اسمه، لنجد أنه لم يتم طرح بوستر الترويج للفيلم أو حتى الإعلان الرسمي له.
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