أرقام من رحلة السوبر الأوروبي قبل النسخة 44

يحمل كل من برشلونة وميلان الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة بواقع 5 مرات، مقابل 4 مرات لريال مدريد و3 مرات لليفربول وأتلتيكو مدريد

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

كأس السوبر الأوروبي

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، صوب ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول، الذي سيكون مسرحًا للنسخة رقم 44 من السوبر الأوروبي، الذي سيجمع بين ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، وغريمه تشيلسي بطل الدوري الأوروبي. وستدير الفرنسية ستيفاني فريبارت ستدير نهائي كأس السوبر الأوروبي، ويعاونها طاقم تحكيم نسائي، وهى خطوة بمثابة تاريخ جديد في بطولة كأس السوبر الأوروبي، وتبلغ ستيفاني 35 عامًا وسبق أن أدارت نهائي كأس العالم للسيدات 2019، كما أنها أول سيدة تدير مباراة للرجال في الدوري الفرنسي.

وهذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي يجمع فيها السوبر الأوروبي بين ناديين إنجليزيين، والمرة الثامنة التي تشهد فيها البطولة مواجهة بين فريقين من بلد واحد. وكانت المرة الأولى في عام 1990، عندما تغلب ميلان على سامبدوريا، ومن ثم تغلب بارما على ميلان في عام 1993، أما المرة الثالثة فتغلب إشبيلية على برشلونة