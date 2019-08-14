مقتل 23 شخصا وإصابة 12 ألفا باليابان لارتفاع الحرارة

تحرير:وكالات ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

صورة أرشيفية

لقي 23 شخصا مصرعهم وأصيب ما يزيد على 12 ألفا و751 آخرين باليابان، ما زالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، جراء ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء اليابان خلال الأسبوع الماضي بداية من 5 أغسطس الجارى بشكل كبير وبمعدلات أعلى من الطبيعية وفق ما أعلنت عنه وكالة مكافحة الحرائق والكوارث في اليابان اليوم. وبحسب ما أوضحته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، فإن عدد الذين نقلوا إلى المستشفيات على مدار الأيام الماضية تجاوز العشرة آلاف شخص، وهو ما يعد انخفاضا كبيرا عن المعدل الذى شهده الأسبوع الأول من بدء الموجة الحارة، حيث بلغ عددهم 18 ألفا و347 شخصا.

400 شخص من المصابين ظهرت عليهم أعراض حادة تتطلب ثلاثة أسابيع من العلاج على الأقل داخل المستشفى، بينما عانى 4 آلاف و554 شخصًا من مشكلات أقل خطورة، ما يُلزم بقاءهم في المستشفى لمدة أقصر، ويمثل الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق، 9ر54 في المئة من إجمالي عدد المصابين. وكانت اليابان قد شهدت مصرع 33 شخصا