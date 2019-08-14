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مقتل 23 شخصا وإصابة 12 ألفا باليابان لارتفاع الحرارة

تحرير:وكالات ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقي 23 شخصا مصرعهم وأصيب ما يزيد على 12 ألفا و751 آخرين باليابان، ما زالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، جراء ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء اليابان خلال الأسبوع الماضي بداية من 5 أغسطس الجارى بشكل كبير وبمعدلات أعلى من الطبيعية وفق ما أعلنت عنه وكالة مكافحة الحرائق والكوارث في اليابان اليوم. وبحسب ما أوضحته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، فإن عدد الذين نقلوا إلى المستشفيات على مدار الأيام الماضية تجاوز العشرة آلاف شخص، وهو ما يعد انخفاضا كبيرا عن المعدل الذى شهده الأسبوع الأول من بدء الموجة الحارة، حيث بلغ عددهم 18 ألفا و347 شخصا.
400 شخص من المصابين ظهرت عليهم أعراض حادة تتطلب ثلاثة أسابيع من العلاج على الأقل داخل المستشفى، بينما عانى 4 آلاف و554 شخصًا من مشكلات أقل خطورة، ما يُلزم بقاءهم في المستشفى لمدة أقصر، ويمثل الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق، 9ر54 في المئة من إجمالي عدد المصابين. وكانت اليابان قد شهدت مصرع 33 شخصا
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اضطراب روسي بشأن إخلاء مناطق الانفجار النووي

لا تزال تداعيات حادث الانفجار النووي الروسي تخيم على المناطق المتأثرة بالإشعاع، وذلك في أعقاب ظهور العديد من التقارير التي تشير إلى اقتراب السلطات الروسية من اتخاذ قرارات تتعلق بإخلاء المناطق المحيطة من السكان حفاظًا على حياتهم. إخلاء المناطق المحيطة بات مطلبا رئيسيا من قبَل الخبراء والعالمين بالشؤون النووية في روسيا، وذلك منعا لسقوط المزيد من الضحايا في المناطق الأكثر تأثرا بالإشعاع النووي الناتج عن الانفجار، إلا أن حالة الارتباك التي تسيطر على السلطات باتت تمثل إزعاجا كبيرا للسكان.
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مرشح لرئاسة الأرجنتين: رئيس البرازيل كاره للنساء وعنصري

وصف المرشح اليساري المتقدم في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية البرتو فرنانديز، الثلاثاء، الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بأنه «كاره للنساء وعنصري وعنيف»، في أحدث تراشق لفظي في الخلاف الدبلوماسي بين الدولتين الجارتين في أمريكا الجنوبية. وبحسب وكالة «فرانس برس»، جاء التصعيد الكلامي لفرنانديز بعد أن أعرب بولسونارو، الإثنين، عن مخاوفه من أن يجر فوز اليسار في انتخابات أكتوبر الرئاسية في الأرجنتين البلاد الى الخراب الاقتصادي ويطلق شرارة هجرة جماعية. وقال: «لا نريد أن نرى إخواننا الأرجنتينيين يفرّون إلى هنا».
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الصين ترفض طلب سفينتين للبحرية الأمريكية بزيارة هونج كونج

رفضت الصين طلب سفينتين تتبعان البحرية الأمريكية بزيارة هونج كونج خلال الأسابيع المقبلة. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أمريكيين، الثلاثاء، قولهم إن الصين رفضت طلب السفينتين اللتين تتبعان البحرية الأمريكية بزيارة هونج كونج، فيما تتفاقم الأزمة السياسية في المستعمرة البريطانية السابقة. وبحسب «رويترز»، قال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم إن سفينة النقل جرين باي طلبت الزيارة في وقت لاحق هذا الشهر، بينما طلبت السفينة الحربية ليك إيري التي تحمل صواريخ موجهة الزيارة في سبتمبر.
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رغم الانفجار النووي.. روسيا: السكان في أمان

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية والمراقبة البيئية في روسيا، اليوم الثلاثاء، أن مستوى الإشعاع في سيفيرودفينسيك، أثناء الحادثة التي وقعت في موقع تجارب عسكرية يوم 8 أغسطس الماضي، كان مرتفعا بنسبة تتراوح بين 4 و16 ضعفا، وفقا لشبكة "آر تي" الإخبارية الروسية. وقال بيان للإدارة الشمالية للأرصاد الجوية والمراقبة البيئية، إن الأنظمة الآلية الخاصة برصد حالة الإشعاع في 6 نقاط من أصل 8 في مدينة سيفيرودفينسك يوم الحادثة، سجّلت زيادة في معدلات أشعة جاما من 4 إلى 16 مقارنة بالمستوى المحدد لهذه المنطقة.
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الأرصاد: طقس الغد حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترونصف والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحري والقاهرة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج في البحرين الأحمر والمتوسط من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
بوكو حرام

23 قتيلًا حصيلة هجوم لبوكو حرام بشمال شرق نيجيريا

شن عناصر من جماعة بوكو حرام الإرهابية، أمس السبت، هجوما قتلوا خلاله 23 شخصًا عقب مراسم تشييع في قرية في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أعلنت مصادر متطابقة. وفتح عناصر من الجماعة الإرهابية من على ثلاث درّاجات ناريّة، النار على مجموعة رجال عائدين من قرية حيثُ شاركوا بجنازة بمنطقة نغانزاي، على بُعد 90 كيلو من العاصمة الاقليميّة مايدوغوري. وقال بونو بوكار، عضو ميليشيا تُقاتل بوكو حرام، لوكالة فرانس برس "عثر رجالنا على 23 جثّة في موقع الهجوم"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
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بعد زيادة جرائمهم كيف تتعامل الصحةمع المرضى النفسيين

تسبب ارتفاع عدد المرضى النفسيين فى حدوث جرائم بشعة أثارت الرأى العام المصرى خلال السنوات القليلة الماضية، فالمريض النفسى قد يصل إلى حالة من الاضطراب تدفعه إلى القتل أو الاغتصاب أو إشعال النيران فى بعض الأماكن، وهو ما يشكل خطورة على المجتمع، ويضع العديد من التساؤلات أمام وزارة الصحة، حول كيفية التعامل مع المرضى النفسيين، والحلول الممكنة لمعالجة الظاهرة، فهناك من يخضعون للعلاج داخل المستشفيات، وهناك من ينتشرون فى المجتمع دون علاج، وهناك فئة لا يتم متابعتها بشكل دورى عقب الانتهاء من تلقيها العلاج داخل مستشفيات الصحة النفسية.
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