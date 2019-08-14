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اضطراب روسي بشأن إخلاء مناطق الانفجار النووي

سادت حالة من الغضب في بعض القرى المحيطة بموقع الانفجار النووي الروسي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ورود تقارير تتعلق بعملية إجلاء محتملة للسكان
تحرير:محمود نبيل ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص
انفجار روسيا
انفجار روسيا
لا تزال تداعيات حادث الانفجار النووي الروسي تخيم على المناطق المتأثرة بالإشعاع، وذلك في أعقاب ظهور العديد من التقارير التي تشير إلى اقتراب السلطات الروسية من اتخاذ قرارات تتعلق بإخلاء المناطق المحيطة من السكان حفاظًا على حياتهم. إخلاء المناطق المحيطة بات مطلبا رئيسيا من قبَل الخبراء والعالمين بالشؤون النووية في روسيا، وذلك منعا لسقوط المزيد من الضحايا في المناطق الأكثر تأثرا بالإشعاع النووي الناتج عن الانفجار، إلا أن حالة الارتباك التي تسيطر على السلطات باتت تمثل إزعاجا كبيرا للسكان.
وزعمت وزارة الدفاع الروسية في البداية أنها كانت مجرد تجربة فاشلة لمحركات الصواريخ، ولكن في وقت لاحق اعترفت "Rosatom"، شركة الطاقة النووية الحكومية في روسيا، بأن الاختبار "تضمن مصدرا للنظائر المشعة للطاقة" أو كما قال المتحدثون الرسميون باسم الشركة في تعليقاتهم الصحفية "تضمن بطارية نووية". بعد الانفجار
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ارتفاع-درجة-الحرارة (1)

مقتل 23 شخصا وإصابة 12 ألفا باليابان لارتفاع الحرارة

لقي 23 شخصا مصرعهم وأصيب ما يزيد على 12 ألفا و751 آخرين باليابان، ما زالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، جراء ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء اليابان خلال الأسبوع الماضي بداية من 5 أغسطس الجارى بشكل كبير وبمعدلات أعلى من الطبيعية وفق ما أعلنت عنه وكالة مكافحة الحرائق والكوارث في اليابان اليوم. وبحسب ما أوضحته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، فإن عدد الذين نقلوا إلى المستشفيات على مدار الأيام الماضية تجاوز العشرة آلاف شخص، وهو ما يعد انخفاضا كبيرا عن المعدل الذى شهده الأسبوع الأول من بدء الموجة الحارة، حيث بلغ عددهم 18 ألفا و347 شخصا.
الرئيس-البرازيلى-الجديد-جائير-بولسونارو

مرشح لرئاسة الأرجنتين: رئيس البرازيل كاره للنساء وعنصري

وصف المرشح اليساري المتقدم في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية البرتو فرنانديز، الثلاثاء، الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بأنه «كاره للنساء وعنصري وعنيف»، في أحدث تراشق لفظي في الخلاف الدبلوماسي بين الدولتين الجارتين في أمريكا الجنوبية. وبحسب وكالة «فرانس برس»، جاء التصعيد الكلامي لفرنانديز بعد أن أعرب بولسونارو، الإثنين، عن مخاوفه من أن يجر فوز اليسار في انتخابات أكتوبر الرئاسية في الأرجنتين البلاد الى الخراب الاقتصادي ويطلق شرارة هجرة جماعية. وقال: «لا نريد أن نرى إخواننا الأرجنتينيين يفرّون إلى هنا».
البحرية الأمريكية

الصين ترفض طلب سفينتين للبحرية الأمريكية بزيارة هونج كونج

رفضت الصين طلب سفينتين تتبعان البحرية الأمريكية بزيارة هونج كونج خلال الأسابيع المقبلة. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أمريكيين، الثلاثاء، قولهم إن الصين رفضت طلب السفينتين اللتين تتبعان البحرية الأمريكية بزيارة هونج كونج، فيما تتفاقم الأزمة السياسية في المستعمرة البريطانية السابقة. وبحسب «رويترز»، قال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم إن سفينة النقل جرين باي طلبت الزيارة في وقت لاحق هذا الشهر، بينما طلبت السفينة الحربية ليك إيري التي تحمل صواريخ موجهة الزيارة في سبتمبر.
الانفجار-في-منشأة-عسكرية-بمنطقة-القطب-الشمالي

رغم الانفجار النووي.. روسيا: السكان في أمان

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية والمراقبة البيئية في روسيا، اليوم الثلاثاء، أن مستوى الإشعاع في سيفيرودفينسيك، أثناء الحادثة التي وقعت في موقع تجارب عسكرية يوم 8 أغسطس الماضي، كان مرتفعا بنسبة تتراوح بين 4 و16 ضعفا، وفقا لشبكة "آر تي" الإخبارية الروسية. وقال بيان للإدارة الشمالية للأرصاد الجوية والمراقبة البيئية، إن الأنظمة الآلية الخاصة برصد حالة الإشعاع في 6 نقاط من أصل 8 في مدينة سيفيرودفينسك يوم الحادثة، سجّلت زيادة في معدلات أشعة جاما من 4 إلى 16 مقارنة بالمستوى المحدد لهذه المنطقة.
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الانفجار-في-روسيا

غموض مثير للقلق.. تفاصيل الانفجار النووي في روسيا

في يوم الخميس، 8 أغسطس الجاري، أصدرت السلطات الروسية إعلانا مفاجئا، قالت فيه إن حادثا ما وقع خلال اختبار محرك صاروخي بالقرب من مدينة سيفيرودفينسك، شمال البلاد. وأضافت أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين، وارتفاع محدود في معدلات الإشعاع، لكن بعد فترة وجيزة، ظهرت الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لعمال الإغاثة وهم يرتدون البدلات الواقية من الإشعاع. كانت الإشارة إلى الإشعاع أمرا غريبا، حيث إن اختبارات محركات الصواريخ لا تنطوي على إشعاع، لكن روسيا كانت قد أعلنت، العام الماضي، أنها اختبرت صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية، باسم "9 إم 730".
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

ترامب يفجر مفأجاة عن الانفجار النووي في روسيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنّه يعلم الكثير عن الانفجار الغامض، الذي وقع الخميس في قاعدة عسكرية روسيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تمتلك سلاحًا مشابهًا لذلك الذي يرجح أنّه سبب الانفجار. وأضاف ترامب قائلًا: "الولايات المتحدة تعلم الكثير عن انفجار الصاروخ في روسيا، لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطوراً، لقد أثار انفجار الصاروخ الروسي قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما بعدها ليس جيّداً!". بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
الانفجار-في-منشأة-عسكرية-بمنطقة-القطب-الشمالي

خبراء يطورون أسلحة.. أسرار الانفجار النووي في روسيا

اعترفت روسيا، بأن الانفجار الذي وقع في قاعدة لإطلاق الصواريخ شمال البلاد ينطوي على طابع نووي، وقالت وكالة روساتوم الروسية النووية، في بيان اليوم، أن خمسة من موظفيها قتلوا في هذا الانفجار، وأن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح ناجمة عن تعرضهم لحروق، كاشفة أن موظفيها كانوا يقدمون الدعم الهندسي والتقني المتعلق بالوقود المستخدم في محرك الصواريخ، فيما قال رئيس "روساتوم"، الإثنين، إن الخبراء الخمسة الذين ماتوا الأسبوع الماضي في انفجار، كانوا يعملون على تطوير "أسلحة جديدة"، متعهدا بمواصلة الاختبارات "حتى النهاية"، على الرغم من الحادث، بحسب سكاي نيوز.
بوتين (3)

إجراءات اقتصادية جديدة.. هل يغامر بوتين بشعبيته؟

يفضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إبطاء وتيرة الاقتصاد في بلاده عن إحداث أي خلل في التوازن السياسي لسلطته قد ينتج عن محاولة تسريع النمو الاقتصادي في روسيا خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي قد يصحبه بعض الخلل السياسي أحيانًا. وعلى الرغم من أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يزال يحكم بقبضة أمنية واضحة داخل روسيا، فقد أنقذت الإدارة الاقتصادية المختصة بلاده من الانهيار، وهو الأمر الذي لا يزال مفيدًا، إلا أنه قد يحمل بعض القلق في المستقبل للنظام السياسي لبوتين.
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