محمد صلاح يبحث عن كتابة التاريخ في السوبر الأوروبي

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

محمد صلاح

يبحث محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، عن إنجاز شخصي خلال مواجهة الريدز (بطل دوري أبطال أوروبا) لمواطنه تشيلسي (بطل الدوري الأوروبي) في نهائي كأس السوبر الأوروبي، اليوم الأربعاء، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول، وستدير الفرنسية ستيفاني فريبارت ستدير نهائي كأس السوبر الأوروبي، ويعاونها طاقم تحكيم نسائي، وهى خطوة بمثابة تاريخ جديد في بطولة كأس السوبر الأوروبي، وتبلغ ستيفاني 35 عامًا وسبق أن أدارت نهائي كأس العالم للسيدات 2019، كما أنها أول سيدة تدير مباراة للرجال في الدوري الفرنسي.

وقاد محمد صلاح ليفربول الموسم الماضي لحصد لقب دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام هوتسبير، وأصبح أول لاعب مصري، وثالث لاعب عربي يتوج باللقب الأغلى في القارة العجوز. وحال نجح صلاح في التتويج بكأس السوبر الأوروبي هذا العام، سيكون ثالث لاعب عربي يتوج باللقب في التاريخ، والذي حصده الجزائري رابح ماجر مع

وقاد محمد صلاح ليفربول الموسم الماضي لحصد لقب دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام هوتسبير، وأصبح أول لاعب مصري، وثالث لاعب عربي يتوج باللقب الأغلى في القارة العجوز.



وحال نجح صلاح في التتويج بكأس السوبر الأوروبي هذا العام، سيكون ثالث لاعب عربي يتوج باللقب في التاريخ، والذي حصده الجزائري رابح ماجر مع بورتو البرتغالي على حساب أياكس أمستردام الهولندي موسم 1987- 1988.



وكانت البطولة آنذاك تُقام على مباراتين بنظام الذهاب والإياب، ونجح بورتو في تحقيق الانتصار ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة (1- 0)، لكن ماجر لم يُشارك في أي من المباراتين وكان خارج القائمة.



وأيضًا توج المغربي أشرف حكيمي مع ريال مدريد باللقب لموسم 2017- 2018، حين فاز الميرنجي على مانشستر يونايتد بنتيجة (2- 1)، ولكنه أيضًا لم يُشارك في اللقاء، وكان خارج القائمة.