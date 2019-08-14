حفتر يرفض تمديد هدنة وقف إطلاق النار في طرابلس

تحرير:وكالات ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

المشير خليفة حفتر

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، رفض محاولات تمديد هدنة وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس. وقال مصدر عسكري ليبي: إن "حفتر عقد اجتماعًا مُوسعًا بقادة قواته في مختلف محاور القتال، وذلك في إطار مراجعة ما تم تحقيقه ميدانيا منذ انطلاق العملية العسكرية لتحرير طرابلس 4 أبريل الماضي، والاطمئنان على مدى استعداد قوات الجيش". وأفاد مدير إدارة التوجية المعنوي بالجيش الوطني، خالد المحجوب، بأن قوات الجيش التزمت بما أصدره المشير حفتر، ولم تطلق أي رصاصة أثناء الهدنة.

ونفى الجيش الوطني اتهامات حكومة الوفاق، التي يرأسها فائز السراج، له بالمسؤولية عن خرق الهدنة، التي دعت إليها الأمم المتحدة، أثناء عيد الأضحى، على مدى اليومين الماضيين. كانت قيادة الجيش الوطني قد أعلنت، السبت، قبولها المقترح الأممي لهدنة خلال العيد، كما وافقت حكومة الوفاق على الهدنة التي دعت إليها الأمم