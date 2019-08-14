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الإسكان: 1.2 مليار جنيه استثمارات بأسوان الجديدة منذ 2014

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص
إسكان اجتماعي - أرشيفية
إسكان اجتماعي - أرشيفية
أعلنت وزارة الإسكان، حجم الاستثمارات التي تم ضخها في مدينة أسوان الجديدة منذ عام 2014 وحتى الآن، إذ بلغت 1.2 مليار جنيه، مقارنة بـ750 مليون جنيه تم ضخها بالمدينة قبل 2014. وأشارت الوزارة، في بيان، أنه تم الانتهاء من 3120 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، وجارِ تنفيذ 3600 وحدة سكنية أخرى بالمشروع، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ 1160 وحدة سكنية (58)عمارة فى شهر ديسمبر المقبل، وكذا 840 وحدة (42 عمارة) فى شهر يونيو 2020، كما أنه تم تخصيص 3891 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة.
وأوضح البيان، أنه جارِ تنفيذ 66 فيلا سكنية بالمرحلة الأولى العاجلة بمشروع الشريط السياحى بالمدينة على مساحة 180 فدانا، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع نحو35%، وجارِ إسناد تنفيذ 463 فيلا أخرى ضمن المرحلة العاجلة بالمدينة.كما تم طرح عدد 1208 قطع أراض سكنية صغيرة بالمدينة، حيث تم طرح عدد 49 قطعة أرض
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التعليم العالي: انطلاق تطبيق «ادرس فى مصر»

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، إطلاق التشغيل التجريبي بداية من اليوم لتطبيق «ادرس فى مصر» عبر الهواتف الذكية، والذى يتضمن بيانات جميع مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، على طلاب الثانوية العامة المقبلين على الالتحاق بالمرحلة الجامعية والتواصل بين الوزارة والطلاب، كما أنه يسهم بشكل مباشر فى محاربة الكيانات الوهمية التى تدعى تابعيتها لوزارة التعليم العالي والنصب على الطلاب من قبل بعض السماسرة.
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الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
السيسي (5)

السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام المحاكم الاقتصادية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. تتضمن التعديلات أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.
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رحلة الروقان والقلعة.. كيف احتفلت الإسكندرية بالعيد؟

تنوعت مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك فى محافظة الاسكندرية، ما بين التنزه على الكورنيش والتردد على الشواطئ من ناحية، وبين استقلال الحناطير وزيارة المعالم السياحية من ناحية أخرى، فضلا عن زيارة حديقة الحيوان. وحرص أصحاب الحناطير على تشغيل عدد من الأغنيات، لتشجيع المواطنين على القيام بـ«رحلة الروقان»، كما يصفوها حيث باتت تلك الرحلة هى المقصد الاول للمحتفلين بالعيد فى الإسكندرية، فانتشرت الحناطير بطول الكورنيش، وخاصة فى مناطق محطة الرمل وبحرى والأنفوشى.
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هل تنجح خطة «الإسكان» في مواجهة الفقر المائي؟

أعلنت وزارة الإسكان تفاصيل خطة ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. وتضم الخطة عددا من المحاور، ومنها: «توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال تحلية المياه في المحافظات الساحلية، إنشاء محطات لاستخراج المياه الجوفية، إعادة استخدام المياه المعالجة في بعض الزراعات، تقليل الفاقد في مياه الشرب وترشيد استهلاك المياه، استخدام القطع الخاصة الموفرة، وضع خطة لتوعية المواطنين». فهل تنجح هذه الخطة في مواجهة الشح المائي الذي تعانيه مصر والبالغ 42 مليار متر مكعب من المياه؟ وهل يوجد قصور في هذه الخطة؟
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التخطيط: تخصيص 103 مليارات جنيه لمبادرة «حياة كريمة»

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تخصيص نحو 103 مليارات جنيه لمبادرة «حياة كريمة»، وذلك منذ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها في مارس الماضي، إذ بلغت الاستثمارات 4 مليارات جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للدولة لعدد 1252 مشروعا لـ614 قرية، مستفيدة ضمن 16 محافظة مستفيدة لـ9.8 مليون مواطن مستفيد. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الخطة الاستثمارية الموجهة للمبادرة ترتكز على عدد من المحاور، تتضمن تحقيق زيادة مستدامة للنمو بوصفه شرطا ضروريا.
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«الإسكان»: 1080 وحدة إسكان متميز بمدينة العلمين

أكدت وزارة الإسكان أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة سكنية بالإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، من إجمالى 1920 وحدة سكنية (80 عمارة)، يتم تنفيذها بالمشروع، كما بلغت نسبة تنفيذ 4096 وحدة بمشروع سكن مصر «128 عمارة- ارتفاع أرضى + 7 أدوار متكررة- العمارة بها 32 وحدة»، 15%. وأضافت الوزارة أنه جار تنفيذ 15 برجا سكنيا بارتفاع يصل إلى 41 دورا، ووصلت نسبة التنفيذ إلى الدور 26 بأحد الأبراج، وبلغت نسبة تنفيذ الوحدات السكنية بمنطقة الداون تاون، 55%.
دار-مصر

4 أغسطس.. تسليم 336 وحدة بدار مصر في القاهرة الجديدة

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيانا صحفيا، اليوم الخميس، تعلن فيه أنه سيتم تسليم 336 وحدة سكنية لـ14 عمارة للفائزين بها بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالمرحلة الأولى بمنطقة شمال القرنفل كود (111) بمدينة القاهرة الجديدة، بدءً من يوم 4 أغسطس المقبل. وأوضح المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات بالعمارات رقم ( 148 – 152 – 153 – 154 – 155 – 157 – 159 – 167 – 168 – 177 – 215 – 216 – 217 - 219).
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