الإسكان: 1.2 مليار جنيه استثمارات بأسوان الجديدة منذ 2014

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

إسكان اجتماعي - أرشيفية

أعلنت وزارة الإسكان، حجم الاستثمارات التي تم ضخها في مدينة أسوان الجديدة منذ عام 2014 وحتى الآن، إذ بلغت 1.2 مليار جنيه، مقارنة بـ750 مليون جنيه تم ضخها بالمدينة قبل 2014. وأشارت الوزارة، في بيان، أنه تم الانتهاء من 3120 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، وجارِ تنفيذ 3600 وحدة سكنية أخرى بالمشروع، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ 1160 وحدة سكنية (58)عمارة فى شهر ديسمبر المقبل، وكذا 840 وحدة (42 عمارة) فى شهر يونيو 2020، كما أنه تم تخصيص 3891 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة.

وأوضح البيان، أنه جارِ تنفيذ 66 فيلا سكنية بالمرحلة الأولى العاجلة بمشروع الشريط السياحى بالمدينة على مساحة 180 فدانا، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع نحو35%، وجارِ إسناد تنفيذ 463 فيلا أخرى ضمن المرحلة العاجلة بالمدينة.كما تم طرح عدد 1208 قطع أراض سكنية صغيرة بالمدينة، حيث تم طرح عدد 49 قطعة أرض