رياضة

منتخب الناشئين يواجه سلوفينيا في مونديال اليد

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد
المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد
يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية، نظيره سلوفينيا، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
البطولة تقام في مقدونيا، وبها 4 مجموعات، وكل مجموعة تضم 6 منتخبات، وتأهل أول 4 منتخبات في كل مجموعة ليخوضوا غمار دور الـ16. واحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 8 نقاط، فيما حلت السويد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم جاءت فرنسا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ثم احتلت
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«العودة لإسطنبول وأهداف المرحلة».. كلوب يتحدث

رفض الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تحديد أي أهداف في هذه المرحلة من الموسم، قبل مباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، بمدينة إسطنبول التركية. وحقق يورجن كلوب أول لقب أوروبي له الموسم الماضي، بعدما قاد ليفربول لتحقيق دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد، ورغم أن ليفربول لم يفز بلقب الدوري منذ عام 1989- 1990، فإن المدرب رفض أن يكون لقب البريميرليج أحد أهدافه في هذه المرحلة من الموسم.
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محمد صلاح يبحث عن كتابة التاريخ في السوبر الأوروبي

يبحث محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، عن إنجاز شخصي خلال مواجهة الريدز (بطل دوري أبطال أوروبا) لمواطنه تشيلسي (بطل الدوري الأوروبي) في نهائي كأس السوبر الأوروبي، اليوم الأربعاء، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول، وستدير الفرنسية ستيفاني فريبارت ستدير نهائي كأس السوبر الأوروبي، ويعاونها طاقم تحكيم نسائي، وهى خطوة بمثابة تاريخ جديد في بطولة كأس السوبر الأوروبي، وتبلغ ستيفاني 35 عامًا وسبق أن أدارت نهائي كأس العالم للسيدات 2019، كما أنها أول سيدة تدير مباراة للرجال في الدوري الفرنسي.
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أرقام من رحلة السوبر الأوروبي قبل النسخة 44

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، صوب ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول، الذي سيكون مسرحًا للنسخة رقم 44 من السوبر الأوروبي، الذي سيجمع بين ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، وغريمه تشيلسي بطل الدوري الأوروبي. وستدير الفرنسية ستيفاني فريبارت ستدير نهائي كأس السوبر الأوروبي، ويعاونها طاقم تحكيم نسائي، وهى خطوة بمثابة تاريخ جديد في بطولة كأس السوبر الأوروبي، وتبلغ ستيفاني 35 عامًا وسبق أن أدارت نهائي كأس العالم للسيدات 2019، كما أنها أول سيدة تدير مباراة للرجال في الدوري الفرنسي.
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مباراة كرة اليد بين منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 و منتخب الصين تايبيه (10)

منتخب الناشئين يتغلب على المجر في مونديال اليد

تغلب المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الإثنين، على نظيره المجر، (31-24)، على ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار الجولة الخامسة والأخيرة لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
مباراة كرة اليد بين منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 و منتخب الصين تايبيه (8)

منتخب الناشئين يواجه المجر في مونديال اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الإثنين، في تمام الساعة 12.30، نظيره المجر، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبد العال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
مباراة كرة اليد بين منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 و منتخب الصين تايبيه (10)

منتخب الناشئين يواجه كندا في مونديال اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم السبت، في تمام الساعة 8:30 مساءً، نظيره كندا، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
منتخب مصر-الناشئين-كرة-اليد (4)

منتخب الناشئين يواجه تايوان في مونديال اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 2:30، نظيره تايوان، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبد العال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
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