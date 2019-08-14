منتخب الناشئين يواجه سلوفينيا في مونديال اليد

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية، نظيره سلوفينيا، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

البطولة تقام في مقدونيا، وبها 4 مجموعات، وكل مجموعة تضم 6 منتخبات، وتأهل أول 4 منتخبات في كل مجموعة ليخوضوا غمار دور الـ16. واحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 8 نقاط، فيما حلت السويد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم جاءت فرنسا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ثم احتلت

البطولة تقام في مقدونيا، وبها 4 مجموعات، وكل مجموعة تضم 6 منتخبات، وتأهل أول 4 منتخبات في كل مجموعة ليخوضوا غمار دور الـ16.



واحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 8 نقاط، فيما حلت السويد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم جاءت فرنسا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ثم احتلت المجر المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وجاءت تايوان في المركز الخامس برصيد نقطتين، ثم تتذيل كندا المجموعة بلا نقاط أيضا.



ولعب الفراعنة خمس مواجهات، الأولى كانت أمام السويد في السادس من أغسطس وفازت مصر (32- 29)، والثانية كانت أمام فرنسا في السابع من أغسطس وخسرت (28- 24)، وفي الثالثة تغلب الفراعنة على تايوان (36- 25)، كما تغلبت مصر على كندا في المباراة الرابعة (47- 20)، وفي آخر المواجهات تغلب الفراعنة في المباراة الخامسة على المجر (31- 24).