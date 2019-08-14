محمد رمضان يتجاهل تراجع «الكنز2» ويحتفل بنجاح أغانيه

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

الفنان محمد رمضان

احتفل الفنان محمد رمضان بتحقيق أغانيه الأربع «نمبر وان»، «مافيا»، «الملك»، «اللهو الخفي» ما يتجاوز 100 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب» في أقل من سنة، حيث قام بنشر صور لهذه الأغاني على حسابه بموقع «فيسبوك» وعلق عليها: «الحمد لله.. أربع أغانٍ في أقل من سنة فوق الـ100 مليون مشاهدة.. ثقة فى الله نجاح»، إذ تجاوزت أغنيته «مافيا» التي طرحها فى يناير الماضى، 145 مليون مشاهدة، بينما وصلت أغنية «نمبر وان» إلى الـ115 مليون مشاهدة، تليها أغنية «الملك» التي حققت 102 مشاهدة، وأخيرا «اللهو الخفى» التي تجاوزت الـ111 مليون مشاهدة.

وفي سياق آخر يشارك النجم محمد رمضان فى سباق أفلام عيد الأضحى بالجزء الثاني من فيلم «الكنز»، الذي يأتي استكمالًا للجزء الأول الذي عرض قبل عامين، ويأتي الفيلم فى المركز الأخير بعد «الفيل الأزرق 2»، و«ولاد رزق 2» و«خيال مآتة»، حيث لم يستطع أن ينافس على المركز