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محمد رمضان يتجاهل تراجع «الكنز2» ويحتفل بنجاح أغانيه

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص
الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان
احتفل الفنان محمد رمضان بتحقيق أغانيه الأربع «نمبر وان»، «مافيا»، «الملك»، «اللهو الخفي» ما يتجاوز 100 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب» في أقل من سنة، حيث قام بنشر صور لهذه الأغاني على حسابه بموقع «فيسبوك» وعلق عليها: «الحمد لله.. أربع أغانٍ في أقل من سنة فوق الـ100 مليون مشاهدة.. ثقة فى الله نجاح»، إذ تجاوزت أغنيته «مافيا» التي طرحها فى يناير الماضى، 145 مليون مشاهدة، بينما وصلت أغنية «نمبر وان» إلى الـ115 مليون مشاهدة، تليها أغنية «الملك» التي حققت 102 مشاهدة، وأخيرا «اللهو الخفى» التي تجاوزت الـ111 مليون مشاهدة.
وفي سياق آخر يشارك النجم محمد رمضان فى سباق أفلام عيد الأضحى بالجزء الثاني من فيلم «الكنز»، الذي يأتي استكمالًا للجزء الأول الذي عرض قبل عامين، ويأتي الفيلم فى المركز الأخير بعد «الفيل الأزرق 2»، و«ولاد رزق 2» و«خيال مآتة»، حيث لم يستطع أن ينافس على المركز
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مايا-دياب (1)

«يابا يابا» أغنية جديدة للبنانية مايا دياب (فيديو)

طرحت الفنانة اللبنانية مايا دياب كليبها الغنائي الجديد «يابا يابا» على قناتها على موقع «يوتيوب» وذلك بعد تأجيل طرحه لمدة 24 ساعة، إذ كان من المتوقع طرحه ليلة أمس، الثلاثاء، ولكنها خرجت واعتذرت لجمهورها، وأكدت أن التأجيل خارج عن إرادتها، وأنه سيتم طرحه فى اليوم التالي، ونشرت (مايا) صورة لها من كواليس الكليب، وتظهر خلالها بلوك مختلف، وعلقت عليها: «تم طرح (يابا يابا) يمكنك مشاهدته على قناتي الرسمية على يوتيوب». الأغنية من كلمات مؤمن راجح وألحان وتوزيع مودي منير والكليب من إخراج كريستال يونس.
جينفر-لوبيز (2)

لماذا لم تنشر جينفر لوبيز صورا من حفلها بالعلمين؟

استقبلت مدينة العلمين الجديدة، الجمعة الماضية، حفل المغنية الأمريكية جينفر لوبيز، وذلك فى إطار جولتها الغنائية للاحتفال بعيد ميلادها الـ50، ورغم ارتفاع أسعار تذاكر الحفل، فإنه حظي بحضور جماهيري كبير، وخرج الحفل بشكل عالمي بهر الجميع، وكان الحفل بمنزلة ترويج جيد للمدينة الجديدة وللسياحة بصفة عامة، خاصة بعد أن تحدثت «لوبيز» عن استقبال الشعب المصري لها، وعن جمال البلد ومعالمه، ولكن المفاجأة أن النجمة العالمية رغم مرور 4 أيام على الحفل، لم تبادر بنشر أى صورة أو فيديو من حفلها في مصر، مثلما فعلت مع كل الدول التي زارتها مؤخرا.
عمرو -دياب

عمرو دياب في «العلمين» للترويج للمدينة الجديدة

يحيى المطرب عمرو دياب حفلا غنائيا في "الميوزيك أرينا" بالساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري. وأعلنت "إيجيبت كاليندر" عن اتفاقها مع الهضبة على إحياء الحفل الغنائي في "الميوزيك أرينا" أكبر ساحة حفلات الساحل الشمالي بمجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تتسع لأكثر من 20000 متفرج وبأحدث التجهيزات. ووفقا لبيان من الجهة المنظمة، جرى إعداد مسرح بمواصفات خاصة خصيصا لهذا الحدث الاستثنائي، كما جرى تجهيز درجات متعددة داخل الحفل للتذاكر، منها الـvip والـvvip وlounges خاصة بالشركات وكبار الضيوف.
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ولاد-رزق

أحمد عز يواصل التصدر بـ«ولاد رزق2».. وهذا ما حققه

يواصل الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي، إذ بلغت إيرادات ثالث أيام عيد الأضحى 7 ملايين و969 ألفا و881 جنيها، وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى أقل من أسبوع من 36 مليونا، بواقع 35 مليونا و481 ألفا و400 جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عرضه قبل 3 سنوات، فى أقل من 4 أيام، بفارق 13 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
فيلم خيال مآتة

إيرادات أفلام العيد..«خيال مآتة» يقترب من«ولاد رزق2»

حقق فيلم «خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي، أمس الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 6 ملايين و504 آلاف و78 جنيها، وبذلك يأتي فى المركز الثاني بعد فيلم «ولاد رزق - عودة أسود الأرض» بطولة النجم أحمد عز، الذى حقق إيرادات بلغت 7 ملايين و307 آلاف و689 جنيها، أما المركز الثالث فكان من نصيب الفنان كريم عبد العزيز، وفيلمه «الفيل الأزرق 2» الذي حقق، 4 ملايين و252 ألفا و51 جنيها، ليلة أمس، بينما يأتي فى المركز الرابع فيلم «الكنز - الحب والمصير» بطولة محمد رمضان ومحمد سعد، الذي حقق 603 آلاف و550 جنيها.
هند-صبري-الكنز

هند صبري بـ3 وجوه في عيد الأضحى.. أحدها ملكة فرعونية

تعيش الفنانة هند صبري حالة من النشاط الفني، على صعيد السينما التي فضلت أن تركز فيها خلال الفترة الأخيرة، بعد النجاح الكبير الذى حققته فى الدراما التليفزيونية بعد مشاركتها فى مسلسل «حلاوة الدنيا» الذي عرض قبل عامين فى رمضان، وتظهر (هند) خلال موسم أفلام عيد الأضحى بثلاثة وجوه مختلفة، الشخصية الأولي (فريدة عبيد) الزوجة التي قامت بقتل زوجها وابنتها الوحيدة، وعلى أثرها تدخل مستشفى العباسية، وذلك بفيلم «الفيل الأزرق» الجزء الثاني، والشخصية الثانية خلال الفيلم نفسه وهي (لوليا) عرافة الغجر، والتي سيرها الفنان كريم عبد العزيز، فى أحلامه.
من فيلم الكنز 2

بعد تأجيلات عديدة.. «الكنز2» في عيد الأضحى

بعد تأجيلات عديدة يُشارك فيلم "الكنز2" في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، حسبما أعلنت إذاعة "إينرجي"، الراعي الرسمي للفيلم ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطعا من العمل يجمع بين محمد رمضان وروبي، مُعلنة عن مُشاركته بشكلٍ رسمي في موسم العيد. "الكنز" إخراج وقصة سينمائية لشريف عرفة، وكتب بكتابة السيناريو والحوار عبدالرحيم كمال، ويشارك في بطولته: محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، هيثم أحمد زكي، أحمد مالك، أحمد حاتم، وغيرهم.
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