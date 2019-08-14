جرعة مخدرات تحل لغز العثور على جثة بمقابر البحيرة

تحرير:محمود عبدالصبور ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

صورة أرشيفية

عثر أهالى قرية قراقص التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر داخل المقابر بسبب تعاطيه جرعة زيادة من المواد المخدرة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز دمنهور للمعاينة وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، حيث تلقى اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة إخطارًا من الرائد أحمد الشرقاوى رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور يفيد بالعثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر داخل مقابر قرية قراقص التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة الرائد أحمد الشرقاوى رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور وقوة من المركز وسيارة إسعاف لمكان الواقعة. وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "رمضان. ع. ع- 28 عامًا" وبإجراء التحريات تبين أن سبب الوفاة هو تعاطى المجنى عليه جرعة زيادة من المواد المخدرة فتوفي في مكانه داخل المقابر. تم