بعد 12 عاما.. «الحيوانات المحنطة» تعود لحديقة الإسكندرية

بخمسة جنيهات فقط يمكنك التعرف على 600 حيوان محنط.. ومدير الحديقة: متحف التحنيط يعود بقوة بعد إغلاقه 12 عاما ضمن المرحلة الأولى لمشروع تطوير الحديقة بتكلفة 7 ملايين جنيه

تحرير:محمد مجلي ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

لم تعد حديقة الحيوان بمحافظة الإسكندرية مقصورة على الحيوانات الحية فقط، ولم تعد زيارتها تقتصر على مشاهدة الحيوانات داخل الأقفاص فقط، بل جاء إحياء متحف التاريخ الطبيعي بحديقة حيوان النزهة، الذي كان مغلقا لمدة 12 عاما متواصلة منذ عام 2007، ليعيد الشكل والمضمون الخاص بالحديقة، فعند زيارتها يمكنك أن ترى أشكالا مختلفة من الحيوانات المحنطة التى تعود إلى عصور وعهود مختلفة، فمنها ما يمكن أن تتعرف عليه بسهولة لاعتياد مشاهدته، وحيوانات أخرى لا يمكن أن تتعرف عليها.

تاريخ ونشأة الحديقة تقع حديقة حيوان الإسكندرية ومقرها بحي النزهة فى المنتصف ما بين منطقتي سموحة وحدائق أنطونيادس، وتبلغ مساحتها نحو 24 فدانا، وفي منتصف الحديقة يقع متحف التاريخ الطبيعى الذى يتزامن تاريخ إنشائه مع تاريخ إنشاء الحديقة منذ خمسينيات القرن الماضي. محتويات المتحف قال الدكتور علاء الدمياطي،

تاريخ ونشأة الحديقة

تقع حديقة حيوان الإسكندرية ومقرها بحي النزهة فى المنتصف ما بين منطقتي سموحة وحدائق أنطونيادس، وتبلغ مساحتها نحو 24 فدانا، وفي منتصف الحديقة يقع متحف التاريخ الطبيعى الذى يتزامن تاريخ إنشائه مع تاريخ إنشاء الحديقة منذ خمسينيات القرن الماضي.

محتويات المتحف

قال الدكتور علاء الدمياطي، مدير إدارة حديقة الحيوان بالإسكندرية، إن الحيوانات التي تم وضعها داخل حديقة حيوان النزهة هي عبارة عن حيوانات تحاكي طبيعة البيئة المصرية، فضلا عن وجود عدد من أدوات الصيد المستخدمة فى صيد هذه الحيوانات، حيث بلغ عدد المحنطات داخل المتحف 600 حيوان محنط مختلف.

أكد مدير عام حديقة الحيوان أن المتحف يتضمن وجود 600 حيوان محنط يعود تحنيطها إلى أكثر من 100 عام تقريبا، حيث أهداها الدكتور حسن جلال الدين، مدير عام متحف حدائق الحيوان بالجيزة، وتتضمن محنطات لحيوانات عامة معروفة لدى الجميع ومجموعة من الحيوانات النادرة.

وأضاف الدمياطي أن بها العديد من الزواحف الشهيرة والمعروفة وغير المعروفة، والجماجم والدببة، وطيورا مائية وصحراوية بالإضافة إلى أدوات الصيد القديمة والحديثة، ومن بينها الحجارة المدببة والنصال المعدنية والحراب، وهى أدوات كانت تستخدم قديما من أجل صيد الحيوانات سواء الأليفة أو المتوحشة بالإضافة إلى مجموعة من الطيور الأليفة، ومنها الصقور والبط والعصافير المختلفة.

سبب غلق المتحف

قررت إدارة الحديقة قبل 12 عاما، وتحديدا فى 21 فبراير من عام 2007، غلق المتحف، وذلك لتهالك المبنى تماما وانهيار أجزاء من جدرانه نظرا لبلوغه أكثر من 60 عاما دون وجود أي تطوير نهائى طرأ على المتحف.

7 ملايين جنيه للتطوير

دخل متحف التاريخ الطبيعي حيز التطوير ضمن خطة التطوير بالحديقة، وأوضح الدمياطي أن المتحف دخل ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الحديقة بقيمة مالية بلغت نحو 7 ملايين جنيه، وشملت تطوير المتحف بالإضافة إلى تطوير المباني داخل الحديقة ومنطقتى الشمبانزي وصالة السباع، موضحا أنه جارٍ استكمال تطوير باقي المناطق خلال المرحلة الثانية من التطوير، والتى سيكون للمتحف نصيب منها أيضا.

5 جنيهات للتذكرة

وقال مدير الحديقة إن المتحف دخل مرحلة الترميم، وتم الانتهاء منه ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الحديقة، حيث تم الاتفاق على وضع مخطط للنهوض به، وبالفعل تم افتتاحه تجريبيا أول أغسطس، وقام الدكتور محمد رجائي مدير الإدارة المركزية للحدائق بافتتاحه، قبل أن يتم فتحه أمام الجمهور.

وأضاف الدمياطي في تصريحاته لـ"التحرير"، أن قيمة تذكرة دخول المتحف تبلغ خمسة جنيهات، موضحا أنه وضع قيمة مادية مناسبة حتى يتمكن جميع المواطنين من متابعته ومشاهدته، لافتا إلى أنه على الرغم من افتتاحه أمام الجمهور منذ عيد الأضحى المبارك فإن الحضور ما زال محدودا.

وأوضح أنه خلال الأيام الثلاثة الأولى لم يشهد المتحف زيارات كبرى فبلغ عدد زائرى الحديقة 29 ألفا خلال ثلاثة أيام، لكن عدد من حرصوا على دخول المتحف بلغ نحو 2500 فرد على الأكثر، بينهم 300 زيارة فى أول أيام العيد و900 فى اليوم الثانى والباقي خلال اليوم الثالث من عيد الأضحى.

وأرجع التراجع في زيارته إلى عدم معرفة المواطنين بطبيعة المتحف، متوقعا زيادة حجم الإقبال على الحديقة خلال الفترة المقبلة بعد أن يلقى رواجا وينتشر إعلاميا.

وتوقع أن يزيد حجم الإقبال خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنه تم عمل عدد من آليات الدعاية، وتعليق اللوحات الإرشادية الدالة على وجود المتحف، مشيرًا إلى إنشاء منطقة "لاند سكيب" بهدف تحويلها إلى حديقة عالمية بعروس البحر الأبيض المتوسط.