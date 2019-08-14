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بعد 12 عاما.. «الحيوانات المحنطة» تعود لحديقة الإسكندرية

بخمسة جنيهات فقط يمكنك التعرف على 600 حيوان محنط.. ومدير الحديقة: متحف التحنيط يعود بقوة بعد إغلاقه 12 عاما ضمن المرحلة الأولى لمشروع تطوير الحديقة بتكلفة 7 ملايين جنيه
تحرير:محمد مجلي ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
متحف
متحف
لم تعد حديقة الحيوان بمحافظة الإسكندرية مقصورة على الحيوانات الحية فقط، ولم تعد زيارتها تقتصر على مشاهدة الحيوانات داخل الأقفاص فقط، بل جاء إحياء متحف التاريخ الطبيعي بحديقة حيوان النزهة، الذي كان مغلقا لمدة 12 عاما متواصلة منذ عام 2007، ليعيد الشكل والمضمون الخاص بالحديقة، فعند زيارتها يمكنك أن ترى أشكالا مختلفة من الحيوانات المحنطة التى تعود إلى عصور وعهود مختلفة، فمنها ما يمكن أن تتعرف عليه بسهولة لاعتياد مشاهدته، وحيوانات أخرى لا يمكن أن تتعرف عليها.
تاريخ ونشأة الحديقة تقع حديقة حيوان الإسكندرية ومقرها بحي النزهة فى المنتصف ما بين منطقتي سموحة وحدائق أنطونيادس، وتبلغ مساحتها نحو 24 فدانا، وفي منتصف الحديقة يقع متحف التاريخ الطبيعى الذى يتزامن تاريخ إنشائه مع تاريخ إنشاء الحديقة منذ خمسينيات القرن الماضي. محتويات المتحف قال الدكتور علاء الدمياطي،
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طائرة الأحلام (5)

طائرة الأحلام الأخيرة تنضم لـ«مصر للطيران»

وصلت طائرة الأحلام السادسة والأخيرة من طراز "بوينج Dreamliner B787-9"، مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، قادمة من مدينة سياتل الأمريكية، لتنضم رسميا إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن صفقة شراء 6 طائرات من بوينج. ووصلت الطائرة إلى مطار القاهرة الدولي وعلى متنها وفد من مصر للطيران، الذي تسلم الطائرة من مدينة واشنطن، بعد إنهاء الاختبارات النهائية الخاصة بالطائرة، فيما استقبلت سلطات مطار القاهرة الطائرة الجديدة برش المياه عليها، وفقا للتقاليد المتعارف عليها في الطيران، حسب بيان لشركة "مصر للطيران".
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هل يصل الغبار الإشعاعي لانفجار روسيا النووي إلى مصر؟.. الأرصاد تنهي الجدل

علق الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ما تردد بشأن إماكنية وصول الغبار الإشعاعي للانفجار النووي الذي شهدته روسيا إلى مصر، وقال "عبد العال"، إن مصر بعيدة تماما عن مسار الغبار الإشعاعى الناتج عن الانفجار النووى، الذى حدث فى مدينة سفرودفنسك الروسية، حيث إن مصر خلال فصل الصيف لا تتعرض لأى كتلة هوائية قادمة من روسيا بخلاف فصل الشتاء الذى تتأثر فيه مصر بامتداد المرتفع السيبيرى القادم من هناك أحيانا.
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الأرصاد: شبورة وحرارة شديدة في طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين فارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف.
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تفاصيل جديدة في «تربية البط» أعلى مكتب بريد بنها

كشف مصدر بمنطقة بريد القليوبية -رفض ذكر اسمه- أن الشخص الذى ظهر فى مقطع فيديو "تربية البط" أعلى سطح مبنى مكتب بريد بنها يدعى "ر. خ" وهو نائب مدير المنطقة، مشيرا إلى أنه مغترب من محافظة أخرى ومقيم بالاستراحة الموجودة بالدور الثاني من المبنى، والخاصة بمنطقة بريد القليوبية. كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تداولوا مقطع فيديو وصورا لبعض الطيور المنزلية "البط" يتم تربيتها أعلى سطح مكتب بريد بنها بمنطقة المنشية ويظهر فى الفيديو شخص يقوم بإعداد الطعام للطيور.
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طقس-حار-مياه

الأرصاد: اليوم استمرار الطقس الحار.. و7 مدن +40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أأن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
الملك فاروق الأول

عيد الإسكندرية القومي.. أشد الأيام حزنا للملك فاروق

أحب الإسكندرية وعشقها وكانت أول مكان يأتى فى باله كلما فكر فى التخلص من الأعباء أو التحرر من المسؤولية، فاهتم بها وشيد أماكن عدة للاستمتاع فيها، أهمها كان المنتزه بما فيه من قصور ملكية "حرملك وسلاملك"، فأنشأ حدائق بمساحات كبيرة للتريض، وأصبحت المحروسة بالنسبة له العشق الأبدى، ولم يكن يدرك أنها أيضا ستكون المكان الذى سيشهد إجباره على ترك مصر، وستكون آخر أرض مصرية تدب عليها قدماه قبل مغادرته البلاد نهائيا إلى أوروبا بعد ثورة يوليو عام 1952، ويصبح يوم رحيل الملك فاروق هو العيد القومى للإسكندرية.
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السيسي يستقبل وفود منتدى غاز شرق المتوسط

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بقصر المنتزه بالإسكندرية، الوزراء رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالمشاركين في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط، مشيرا إلى خصوصية المنطقة الجغرافية للمنتدى، وذلك عقب اكتشافات الغاز بها في السنوات الأخيرة، ما يفتح آفاق التعاون بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز، وبالتالي تحويل الموارد الكامنة في المنطقة لفرص استثمارية حقيقية لصالح الشعوب والأجيال القادمة.
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مدبولي يشكر السيسي: لديه إرادة سياسية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ كانت لديه إرادة سياسية، ومتابعة دؤوبة للحكومة من أجل تحقيق الإنجازات وتخفيف المعاناة عن أهالينا سكان المناطق غير الأمنة، وتسكينهم فى مناطق تتمتع بجودة الحياة، جاء ذلك خلال تفقده، في إطار جولته بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، مشروعات "بشاير الخير" التي تهدف إلى توفير مساكن بديلة آمنة للأسر سكان المناطق الخطرة، ورافقه في الزيارة، وزراء: الاستثمار، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، ومحافظ الإسكندرية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية.
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