دراسة: تناول طفلك للقمح صغيرا يصيبه بالتهابات هضمية

الرضاعة الطبيعية هي الطريقة الآمنة الوحيدة لطفلك، ففي هذه الحالة تعد الطرق التقليدية هي الطريقة الفعالة لحماية الطفل من الأمراض، خاصة الالتهابات الهضمية
تحاول الأم دائما تقديم أنواع مختلفة من الطعام في الشهور الأولى للطفل؛ رغبةً منها في زيادة وزنه بشكل صحي والبناء الصحي لعضلاته، ولكن ما هي إلا عادات قديمة اتبعها الأجداد وتوارثتها الأجيال، فكيف يمكن أن تتحمل معدة الطفل الرضيع هضم القمح؛ على سبيل المثال! ويوصى بأهمية الرضاعة الطبيعية في هذا التوقيت، لأنها تمنح الطفل كل ما يحتاج إليه من العناصر الغذائية المهمة دون التعرض لمشكلات هضمية أو مشكلات صحية أخرى تظهر تدريجيا، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "daily mail".
اقترحت دراسة جديدة أن الأطفال المعرضين للإصابة بمرض الالتهابات الهضمية، الذين يتناولون كميات كبيرة من الجلوتين في مرحلة الطفولة، هم الأكثر عرضة لتدهور المرض والدخول في العديد من المشكلات الصحية، وكشف العلماء بعد تتبع مجموعة من الأطفال الصغار الذين يعانون من اضطرابات في الهضم منذ أن كان عمرهم لا يتجاوز
اقترحت دراسة جديدة أن الأطفال المعرضين للإصابة بمرض الالتهابات الهضمية، الذين يتناولون كميات كبيرة من الجلوتين في مرحلة الطفولة، هم الأكثر عرضة لتدهور المرض والدخول في العديد من المشكلات الصحية، وكشف العلماء بعد تتبع مجموعة من الأطفال الصغار الذين يعانون من اضطرابات في الهضم منذ أن كان عمرهم لا يتجاوز 6 أشهر حتى وصلوا إلى خمس سنوات، عن أن الأطفال الذين يتناولون أكثر من متوسط الكمية الموصى بها من الجلوتين في أثناء هذه الفترة العمرية هم أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 7% للإصابة بالالتهابات الهضمية.
كما كشفت الإحصائيات عن أن واحدا من كل 100 شخص يعاني من هذه الحالة المرضية، والعلاج الوحيد هو حياة دون تناول جلوتين، ولأن الجلوتين هو الاسم العام للبروتينات، فهو يوجد في الباستا وأنواع محددة من الخبز، إضافة إلى البسكويت والكيك، كما أن هذه الحالة "الالتهابات الهضمية" تتسبب في التعب والإرهاق المزمن وتشنجات في المعدة ومشكلات مرضية خطيرة أخرى، وعند النظر في بعض الأبحاث والإحصائيات، قام بحث أُجري من خلال جامعة لوند، بالنظر في معدلات المصابين بالالتهابات الهضمية، ووجدوا أن كل شخص لديه مجموعة من الجينات تجعله عرضة للالتهابات الهضمية أكثر من غيره.
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ونحو 18% من الأطفال يعانون من هذه الحالة المرضية مع وجود أجسام مضادة في أجسامهم، وعلى الجانب الآخر، هناك نحو 7% أصيبوا بمرض الالتهابات الهضمية بشكل كامل، وفي تعليق لأحد الخبراء على ذلك قال: "بالنسبة لكل شخص، فإن زيادة جرام واحد في اليوم من الجلوتين تزيد بشكل ملحوظ من الالتهابات الهضمية"، حيث إن جراما واحدا من الجلوتين يعادل قطعة كبيرة من الخبز الأبيض، ومن ثم فإن الأطفال الذين يتناولون جراما زيادة من الجلوتين، أكثر من متوسط الكمية المطلوبة، يصابون باضطرابات هضمية بالغة تصل إلى 7%، بجانب وجود خطر متزايد مماثل لداء المناعة الذاتية لمرض الاضطرابات الهضمية.
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كما كتب مؤلفو الدراسة: "إن استهلاك معدلات مرتفعة من الجلوتين في أثناء الخمس سنوات الأولى من حياة الطفل، مرتبط بشكل كبير بزيادة داء المناعة الذاتية والالتهابات الهضمية" ولكن اختتم العلماء قائلين: "هذه الدراسة قائمة على الملاحظة فقط؛ لذلك قبل أن نبدأ في تقديم النصائح الغذائية، نحتاج إلى تجربة سريرية كبيرة لتخبرنا بما إذا كانت إزالة الجلوتين من النظام الغذائي تقلل من خطر الإصابة بمرض الاضطرابات الهضمية أم لا".
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ولكن بشكل عام، الرضاعة الطبيعية هي الطريقة الآمنة الوحيدة لطفلك، ففي هذه الحالة تعد الطرق التقليدية هي الطريقة الفعالة لحماية الطفل من الأمراض، فتخيل طفلا صغيرا لا يتجاوز ثمانية أشهر، يعاني من تشنجات هضمية مثل التي يعاني منها البالغون، ويمكنك أيضا الذهاب للطبيب لتتفهم الأطعمة التي يمكن إدراجها على قائمة طعام طفلك كلما ينمو.
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