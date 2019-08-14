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دراسة: تناول طفلك للقمح صغيرا يصيبه بالتهابات هضمية

الرضاعة الطبيعية هي الطريقة الآمنة الوحيدة لطفلك، ففي هذه الحالة تعد الطرق التقليدية هي الطريقة الفعالة لحماية الطفل من الأمراض، خاصة الالتهابات الهضمية
تحرير:إسراء سليمان ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
أضرار الجلوتين على طفلك
أضرار الجلوتين على طفلك
تحاول الأم دائما تقديم أنواع مختلفة من الطعام في الشهور الأولى للطفل؛ رغبةً منها في زيادة وزنه بشكل صحي والبناء الصحي لعضلاته، ولكن ما هي إلا عادات قديمة اتبعها الأجداد وتوارثتها الأجيال، فكيف يمكن أن تتحمل معدة الطفل الرضيع هضم القمح؛ على سبيل المثال! ويوصى بأهمية الرضاعة الطبيعية في هذا التوقيت، لأنها تمنح الطفل كل ما يحتاج إليه من العناصر الغذائية المهمة دون التعرض لمشكلات هضمية أو مشكلات صحية أخرى تظهر تدريجيا، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "daily mail".
اقترحت دراسة جديدة أن الأطفال المعرضين للإصابة بمرض الالتهابات الهضمية، الذين يتناولون كميات كبيرة من الجلوتين في مرحلة الطفولة، هم الأكثر عرضة لتدهور المرض والدخول في العديد من المشكلات الصحية، وكشف العلماء بعد تتبع مجموعة من الأطفال الصغار الذين يعانون من اضطرابات في الهضم منذ أن كان عمرهم لا يتجاوز
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طرق لشرب المياه

اجعله روتينا.. 5 طرق بسيطة لشرب الماء باستمرار

منذ عدة سنوات ويوصى الأطباء بشرب كميات كافية من المياه، من أجل الصحة العامة للجسم، خاصة وظائف الكبد والكليتين، ويقال دائمًا إن شرب كميات كافية من المياه يعادل بشرة صحية تتمتع بمعدلات عالية من النضارة والحيوية، وليس ذلك فقط، فهو يساعد أيضا في فقدان الوزن بشكل ملحوظ. ولكن قد يشعر العديد من الأشخاص بالملل عند تناول 2 لتر من المياه يوميا، فلتتخطى ذلك بسهولة، يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة لتجعل تناول المياه روتينا يوميا عليك الالتزام به، نقلا عن "health line".
تقليل-الملح-في-الطعام

ما الذي يفعله الملح في جسم الإنسان؟

يستخدم الملح في جميع عمليات طهي الطعام، لأنه يعطي مذاقًا خاصًّا لكل طبق تتناوله في أي وقت، ولكن الإفراط في استهلاكه قد يؤدي إلى أضرار صحيّة لا رجعة فيها. على الرغم من اتباع معظم الأشخاص الأنظمة الغذائية الصحية؛ مثل الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون، فإن المعظم -على الأرجح- يتناول الكثير من الملح، وتوصي منظمة الصحة العالمية باستهلاك نحو 1500 مجم يوميا فقط من الملح، ولكن معظم الناس يستهلكون أكثر من ضعف هذا الكم، حسب موقع "health 24".
فصيلة الدم

أول تحليل دم لتشخيص مرض الاضطرابات الهضمية

حدد العلماء المؤشرات الحيوية التي يمكن أن تشكل أساس أول اختبار للدم في العالم لمرض الاضطرابات الهضمية. اكتشف الباحثون، حسب صحيفة medical news today، أن التعرض للغلوتين لدى الأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية، يسبب زيادة في بعض جزيئات الالتهابات في مجرى الدم والتي ترتبط بأعراض شائعة للمرض الذي يصيب الجهاز الهضمي ويسبب أضرارًا. تستغرق الطريقة الحالية لتشخيص مرض الاضطرابات الهضمية أسابيع أو أشهرا، كما تنطوي على اضطرار الناس إلى تناول الغلوتين وتجربة الآثار الجانبية المقلقة طوال ذلك الوقت؛ لذلك فإن فحص الدم يمكن أن يقطع ذلك الوقت لساعات.
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