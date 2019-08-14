دراسة: تناول طفلك للقمح صغيرا يصيبه بالتهابات هضمية

الرضاعة الطبيعية هي الطريقة الآمنة الوحيدة لطفلك، ففي هذه الحالة تعد الطرق التقليدية هي الطريقة الفعالة لحماية الطفل من الأمراض، خاصة الالتهابات الهضمية

تحرير:إسراء سليمان ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

أضرار الجلوتين على طفلك

تحاول الأم دائما تقديم أنواع مختلفة من الطعام في الشهور الأولى للطفل؛ رغبةً منها في زيادة وزنه بشكل صحي والبناء الصحي لعضلاته، ولكن ما هي إلا عادات قديمة اتبعها الأجداد وتوارثتها الأجيال، فكيف يمكن أن تتحمل معدة الطفل الرضيع هضم القمح؛ على سبيل المثال! ويوصى بأهمية الرضاعة الطبيعية في هذا التوقيت، لأنها تمنح الطفل كل ما يحتاج إليه من العناصر الغذائية المهمة دون التعرض لمشكلات هضمية أو مشكلات صحية أخرى تظهر تدريجيا، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "daily mail".

اقترحت دراسة جديدة أن الأطفال المعرضين للإصابة بمرض الالتهابات الهضمية، الذين يتناولون كميات كبيرة من الجلوتين في مرحلة الطفولة، هم الأكثر عرضة لتدهور المرض والدخول في العديد من المشكلات الصحية، وكشف العلماء بعد تتبع مجموعة من الأطفال الصغار الذين يعانون من اضطرابات في الهضم منذ أن كان عمرهم لا يتجاوز