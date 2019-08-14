«العودة لإسطنبول وأهداف المرحلة».. كلوب يتحدث

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

يورجن كلوب

رفض الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تحديد أي أهداف في هذه المرحلة من الموسم، قبل مباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، بمدينة إسطنبول التركية. وحقق يورجن كلوب أول لقب أوروبي له الموسم الماضي، بعدما قاد ليفربول لتحقيق دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد، ورغم أن ليفربول لم يفز بلقب الدوري منذ عام 1989- 1990، فإن المدرب رفض أن يكون لقب البريميرليج أحد أهدافه في هذه المرحلة من الموسم.

وقال كلوب: "لسوء الحظ لست في وضع جيد بما فيه الكفاية لاتخاذ قرار مثل هذا، عليّ أن آخذ ما يمكنني الحصول عليه. هذا هو الحال، ولم نقرر في العام الماضي أننا سنحقق دوري الأبطال، ونتجاهل بطولة الدوري؛ لذا علينا أولا الفوز بمباراتنا المقبلة". وتابع: "الأمر صعب بما فيه الكفاية، أنا لست عبقريا، لذا يجب أن آخذ

وقال كلوب: "لسوء الحظ لست في وضع جيد بما فيه الكفاية لاتخاذ قرار مثل هذا، عليّ أن آخذ ما يمكنني الحصول عليه. هذا هو الحال، ولم نقرر في العام الماضي أننا سنحقق دوري الأبطال، ونتجاهل بطولة الدوري؛ لذا علينا أولا الفوز بمباراتنا المقبلة".



وتابع: "الأمر صعب بما فيه الكفاية، أنا لست عبقريا، لذا يجب أن آخذ ما يمكنني الحصول عليه، ولحسن الحظ في العام الماضي، فزنا بشيء واحتفلنا به، لذا فلنستمر على هذا النمط الآن".



وتمثل مباراة تشيلسي عودة ليفربول إلى المدينة التي حقق فيها الريدز أحد أهم الألقاب في تاريخه عام 2005، عندما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا أمام ميلان، وعن ذلك قال: "أعلم الأهمية الخاصة لمدينة إسطنبول بالنسبة لجماهير ليفربول، وذكرياتهم هناك منذ 2005، لن ينساها أحد، ونحن أناس مختلفون، كفريق واحد في 2019- 20، ولكن هذا جيد جدا".

