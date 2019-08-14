جريمة

قرار جديد في قضية «الدم والشرف» بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قرر المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور بإشراف المستشار علي عبدالباقي المحامي العام لنيابات وسط دمنهور حبس مدير عام وابنيه الاثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات وحجز والدة المجنى عليها على ذمة التحريات، لقيامهم بذبح ابنته وعشيقها. وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور يفيد بعثور الأهالي بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور على جثة فتاة وشاب، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث دمنهور، وتبين العثور على جثة "محمد.م.ح"، "فاطمة.ا.م"، وبهما طعنات وجروح قطعية بالرقبة.
وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة "ا. م. أ" موظف بدرجة مدير عام في إحدى الشركات، ونجليه "م" بالمرحلة الثانوية العامة، "أ" بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، انتقامًا للشرف عقب ضبطهما في وضع مخل بالآداب بغرفة المجني عليها بمنزل المتهم. وقال الأب في اعترافاته: شعرت بوجود حركة غريبة في المنزل بالساعات
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جثة (5)

كلب نهشه لمدة72 ساعة.. تفاصيل حفلة القتل بعزبة النخل

أحل لنفسه السرقة والسلوك المشين وأنكره على نجل شقيقه واتهمه بأنه فتى طائش اعتاد على معاكسة الفتيات وسوء التصرف حتى بات عالة على جيرانه وأهل بيته، مستنكرا عليه كثرة جلبه للمشاكل، بين سكان منطقته بعزبة النخل، وبدلا من إسداء النصيحة لابن شقيقه وتقويم سلوكه خطط لشيء آخر لإنهاء شكوى الناس من الفتى الذي أتم عامه الـ17 للتو، وأعد له حفلة تعذيب خطط لها منذ أكثر من عام ونصف، وحينما حان الأجل نفذ خطته البشعة باستدراج الشاب وتوثيقه في ماسورة غاز بمنزله وأطلق عليه كلبا شرسا يعقره على مدار 3 أيام، حتى فاضت روح الشاب وتنتهي حفلة القتل بجثة مشوهة الأجزاء.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

لعب العيال.. إصابة تاجر بطعنات ساطور في مشاجرة

أصيب صاحب محل أدوات كهربائية، اليوم الأربعاء، بجروح في الرأس والكتف بآلة حادة (ساطور) في مشاجرة، بمدينة نبروه، على يد 5 أشخاص، إذ نشبت مشادة بينه وبين أحدهم والذي تعدى على نجله بالضرب أثناء لعبه في الشارع، فاستقل المتهمون توك توك للتربص له أثناء عودته إلى منزله وانهالوا عليه ضربا، أسفرت عن إصابته بشرخ في الجمجمة وتجمع دموي بالمخ وجرح بالكتف واليد. تلقت مديرية الأمن إخطارًا من مأمور مركز شرطة نبروه بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحدهم وجار ملاحقة الآخرين.
حبس-متهمين-ارشيفية

من السجن وإليه.. قصة رحلة هروب عمرها 8 سنوات

رحلة هروب مدتها 8 سنوات من السجون خلال أحداث يناير وضع رجال مباحث القاهرة نهاية لها بالقبض على متهم هارب من أحد السجون خلال يناير 2011، أثناء قضائه عقوبة السجن المؤبد فى جناية قتل، وضبط بحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة، وأقر بهروبه مستغلا حالة الفوضى التي كانت تعم البلاد وقتها واختبأ خلال تلك المدة في عدد من الأوكار الجبلية في ضواحي القاهرة والمحافظات هربا من ملاحقة أجهزة الأمن قبل أن يلقى عليه القبض ويتم إيداعه السجن في انتظار محاكمته.
جثه -علي-الطريق (2)

جرعة مخدرات تحل لغز العثور على جثة بمقابر البحيرة

عثر أهالى قرية قراقص التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر داخل المقابر بسبب تعاطيه جرعة زيادة من المواد المخدرة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز دمنهور للمعاينة وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، حيث تلقى اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة إخطارًا من الرائد أحمد الشرقاوى رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور يفيد بالعثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر داخل مقابر قرية قراقص التابعة لدائرة المركز.
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جثه -علي-الطريق (2)

جرعة مخدرات تحل لغز العثور على جثة بمقابر البحيرة

عثر أهالى قرية قراقص التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر داخل المقابر بسبب تعاطيه جرعة زيادة من المواد المخدرة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز دمنهور للمعاينة وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، حيث تلقى اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة إخطارًا من الرائد أحمد الشرقاوى رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور يفيد بالعثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر داخل مقابر قرية قراقص التابعة لدائرة المركز.
طعنات-سكين-جريمة

أخوها الكبير رفض ذبحها.. تفاصيل جريمة الشرف بالبحيرة

شهدت قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، جريمة بشعة، حيث أقدم موظف بدرجة مدير عام بإحدى الشركات ونجلاه على ذبح ابنته وشاب عقب ضبطهما في وضع مخل بغرفة النوم الخاصة بابنته، تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، يفيد بعثور الأهالي بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور، على جثتين لشاب وفتاة، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس المباحث بمركز شرطة دمنهور، وتبين العثور على جثة "محمد.م.ح"، 25 سنة، و"فاطمة.ا.م"، 16 سنة، وبهما طعنات وجروح قطعية بالرقبة.
طعنات-سكين-جريمة

النيابة تعاين مكان ذبح طالبة وعشيقها على يد والدها

انتقل المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور بإشراف المستشار على عبد الباقى، المحامى العام لنيابات وسط دمنهور بسكرتارية محمد النمر، لمكان واقعة ذبح طالبة وعشيقها على يد والدها وشقيقيها بقرية زاوية غزال، لإجراء المعاينة، وقرر التصريح بالدفن عقب العرض على الطب الشرعى. اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، يفيد بعثور الأهالي بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور، على جثتين لشاب وفتاة، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس المباحث بمركز شرطة دمنهور.
طعن-بالسكين

أب يذبح ابنته وعشيقها ثالث يوم العيد بالبحيرة

شهدت قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة حادثا مأساويا اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى، بعد أن قام مزارع بذبح ابنته وعشيقها، بعد أن وجدهما متلبسين بالفعل الحرام فى غرفة ابنته بمنزله، وسط حالة من الفزع والخوف بين أهالي القرية، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دمنهور العام، بعد انتداب فريق من النيابة العامة بمركز دمنهور لمعاينة مكان الحادث، وجار انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثتين لذويهما لدفنهما في مقابر العائلة، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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