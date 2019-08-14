متحدية الهند.. باكستان تلغي الحكم الذاتي لكشمير

تحرير:وكالات ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص

عمران خان

أعلن رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان، اليوم الأربعاء، إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، وذلك عقب زيارته للإقليم، في تحدّ واضح للهند. صحيفة "الشرق الأوسط" أفادت أن تلك الزيارة تأتي في مناسبة عيد الاستقلال الباكستاني وبعد أكثر من أسبوع على إصدار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مرسوما تنفيذيا مفاجئا يقضي بإلغاء الوضع الخاص الذي كان ممنوحا لهذه المنطقة في الهيملايا. في هذا الصدد، طردت باكستان السفير الهندي، وأوقفت التجارة الثنائية وعلقت خدمات النقل عبر الحدود.

بينما دعا وزير خارجية باكستان، شاه محمود قريشي، أمس، مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ يناقش فيه تصرفات الهند بجامو وكشمير. وأضاف قريشي أن الهند تسعى من جانب واحد لتغيير الهيكل الديموجرافي لهذه الأرض، وتنتهك الحقوق الأساسية لشعب كشمير، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. كان الرئيس الهندي