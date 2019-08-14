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بعد تهديده للشرطة.. ضبط أمريكي وبحوزته 10 آلاف رصاصة

تحرير:وكالات ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٣ ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، عثورها على قطع سلاح ناري وآلاف الرصاصات بحوزة شاب في ولاية أوهايو، حيث جرى توقيفه لإطلاقه دعوات إلى قتل عناصر الشرطة. وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، عثوره على 25 قطعة سلاح ناري ونحو 10 آلاف رصاصة لدى جاستن أولسن البالغ من العمر 18 عامًا في أوهايو. وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي، بأن جاستن نشر على الموقع الإلكتروني (منتدى آي- فاني) الذي يضم نحو 4400 مشترك، رسائل تمجد عمليات القتل الجماعي، وتدعو إلى مهاجمة مراكز تنظيم الأسرة، وفقا لـ"العين".
وكتب جاستن أولسن في واحدة من هذه الرسائل: "أطلقوا النار على كل موظف فيدرالي"، بحسب ما تضمنته الشكوى ذاتها. وأوضحت السلطات الأمريكية، أنه عند تفتيش منزل والده في بوردمان بشرق ولاية أوهايو، عثر رجال الشرطة في غرفة نوم والده على 15 بندقية هجومية و10 مسدسات نصف آلية، وذخائر وملابس تمويه. واعترف المشتبه
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الأرقام تُكذب ترامب في معدلات التوظيف بأمريكا

راهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أدائه الاقتصادي العام في البلاد، وبالأخص معدلات التوظيف التي بدورها يمكن أن تنهي على واحدة من كبرى المشكلات الاجتماعية التي وعد الرئيس الأمريكي بحلها في برنامجه الانتخابي عام 2016. من التخفيضات الضريبية إلى الأنظمة المخففة للتعريفات الجمركية، تستند كل مبادرات الرئيس ترامب الاقتصادية إلى وعد رئيسي، وهو إطلاق موجة من الاستثمار وإعادة الوظائف التي يقول الرئيس إن الولايات المتحدة قد خسرتها لصالح دول أجنبية أخرى في العالم.
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واشنطن تسعى إلى عدم تمديد معاهدة «ستارت»

تبحث الولايات المتحدة الأمريكية عن ذريعة تبرر سعيها إلى عدم تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية الهجومية المعروفة بمعاهدة "ستارت". وصرح المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن الدولي وعدم الانتشار، توماس كانتريمان، اليوم الأربعاء، بأن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، شخص في غاية المعاداة لأي معاهدة للحد من الأسلحة لدرجة أنه سيجد أي عذر وأي حجج، بغض النظر عن مدى ارتباطها بهذه القضية لتجنب تمديد معاهدة ستارت. وأشار كانتريمان إلى أن الدول التي تعمل على تطوير الأسلحة فرط الصوتية هي أمريكا وروسيا والصين.
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واشنطن ترجئ فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تأجيل فرض رسوم جمركية بقيمة 10% على الواردات الصينية، حتى 15 ديسمبر المقبل، بما فيها من منتجات مثل الهواتف الخلوية والكمبيوتر المحمول وألعاب الفيديو، وفقا لـ"سبوتنيك". واشتعلت الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، على خلفية اتهام الأخيرة بسرقة معدات تكنولوجية مهمة من شركاتها، وفرض رسوم جمركية على البضائع الصينية، بقيمة 60 مليار دولار. وتأتي هذه الحرب بين أهم قوتين صناعيتين في العالم، على أثر اشتعال المنافسة العالمية بينهما، من أجل تحقيق السيادة التكنولوجية.
ترامب-وآبي

ترامب يطلب من اليابان شراء المنتجات الزراعية

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من اليابان شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، وذلك في ظل تصاعد خلاف واشنطن التجاري مع الصين، بحسب وكالة "كيودو" اليابانية. وأوضحت الوكالة أن ترامب طلب مباشرة من رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، شراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة ضخمة. يأتي ذلك في وقت وافقت فيه اليابان والولايات المتحدة على التوصل إلى صفقة واسعة بشأن التجارة الثنائية بحلول شهر سبتمبر، سعيا إلى تضييق الهوة في المواقف بشأن التعريفات على لحوم البقر وقطاع السيارات، وفقا لصحيفة نيكي.
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ترامب

بعد حادثتي أوهايو وتكساس.. مؤشرات غير إيجابية لترامب

لا تزال أصداء حادثتي أوهايو وتكساس تدوي في أجواء المشهد السياسي بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، لا سيما وأن العديد من المسؤولين والخبراء يحملون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسؤولية الحوادث الإرهابية. وألقت بعض الأوساط السياسية في الولايات المتحدة، وخاصة من المنتمين للحزب الديمقراطي في البلاد، باللوم على سياسات ترامب العدائية في بعض الأحيان، والتي كانت السبب الرئيسي في حالة التعصب والشحن الزائد في المجتمع الأمريكي خلال العامين الماضيين.
الشرطة-الأمريكية (2)

شقيقته بين القتلى.. تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم أوهايو

كشفت شرطة مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية، التي شهدت حادث إطلاق نار، ليلة الأحد، عن "مفاجأة" في قائمة القتلى والجرحى الذين سقطوا برصاص المهاجم، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن الشخص الذي أطلق النار قرب حانة "نيد بيبيرس بار" في منطقة "أوريجون" بالمدينة، يُدعى كونور بيتس (24 عاما)، ومقيم في مدينة بيلبروك الواقعة في الولاية نفسها بالقرب من دايتون. وأعلنت سلطات أوهايو قائمة للضحايا التسع، الذين قتلوا على يد المهاجم، ليتبين منها أن بينهم شقيقته، ميجان بيتس البالغة 22 عاما.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

ارتفاع عدد مصابي إطلاق النار في تكساس إلى 40 شخصًا

ارتفعت حصيلة مصابي حادث إطلاق النار، الذي وقع أمس السبت بأحد مراكز التسوق في مدينة إل باسو في ولاية تكساس الأمريكية، إلى 40 شخصًا بجروح متفاوتة، بينما بلغ عدد القتلى 20 ضحية وفقًا لما أعلنته شركة المدينة الحدودية مع المكسيك، فيما كشفت وسائل إعلام عن هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم. وكانت شرطة ولاية تكساس الأمريكية قد أعلنت أن عدد قتلى هجوم "إل باسو" قد يصل إلى 20 شخصًا، مضيفة أنه تم اعتقال 3 أشخاص يشتبه بتورطهم في الهجوم، بحسب "سكاي نيوز عربية".
الشرطة الامريكية

إطلاق نار بالقرب من متجر بأمريكا.. وإصابة 18 شخصا

أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة 18 شخصا في إطلاق نار بالقرب من متجر في مدينة "إل باسو" بولاية تكساس، بحسب "سي إن إن عربي". وقالت الشرطة: إنها تصدت لشخص يُطلق الرصاص في مدينة "إل باسو"، وطلبت من الناس تفادي مركز سيلو فيستا التجاري. وأضافت على "تويتر": "الوضع ما زال متطورا"، ولم تتوافر تفاصيل تذكر بعد، ويقع مركز سيلو فيستا التجاري في شرق المدينة. والإثنين الماضي، أطلق شخص مجهول النار في معرض للمواد الغذائية في ولاية كاليفورنيا، فيما قال متحدث باسم الشرطة إن هناك ضحايا قد وقعوا جراء الهجوم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية".
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