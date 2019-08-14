بعد تهديده للشرطة.. ضبط أمريكي وبحوزته 10 آلاف رصاصة

تحرير:وكالات ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٣ ص

الشرطة الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، عثورها على قطع سلاح ناري وآلاف الرصاصات بحوزة شاب في ولاية أوهايو، حيث جرى توقيفه لإطلاقه دعوات إلى قتل عناصر الشرطة. وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، عثوره على 25 قطعة سلاح ناري ونحو 10 آلاف رصاصة لدى جاستن أولسن البالغ من العمر 18 عامًا في أوهايو. وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي، بأن جاستن نشر على الموقع الإلكتروني (منتدى آي- فاني) الذي يضم نحو 4400 مشترك، رسائل تمجد عمليات القتل الجماعي، وتدعو إلى مهاجمة مراكز تنظيم الأسرة، وفقا لـ"العين".

وكتب جاستن أولسن في واحدة من هذه الرسائل: "أطلقوا النار على كل موظف فيدرالي"، بحسب ما تضمنته الشكوى ذاتها. وأوضحت السلطات الأمريكية، أنه عند تفتيش منزل والده في بوردمان بشرق ولاية أوهايو، عثر رجال الشرطة في غرفة نوم والده على 15 بندقية هجومية و10 مسدسات نصف آلية، وذخائر وملابس تمويه. واعترف المشتبه