رياضة

فان دايك يقلل من أهمية الفوز بالكرة الذهبية

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م
فيرجيل فان دايك
فيرجيل فان دايك
أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، ثقته الكبيرة في قدرة الحارس الإسباني أدريان على تعويض غياب زميله المصاب، البرازيلي أليسون بيكر، في مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي، اليوم الأربعاء بمدينة إسطنبول التركية. وقال فان دايك: "أدريان يقضي أسبوعه الثاني مع الفريق، وهو يعمل بجهد كبير، وبالنسبة له من الجيد أن يبدأ مسيرته بمباراة مثل هذه، وبالطبع لم يكن يتوقع هذا السيناريو، بإصابة أليسون، ولكنه يمتلك الخبرة، وسيعبر عن قدراته وإمكاناته. لقد لعب سنوات عديدة في البريميرليج".
وشدد صاحب الـ28 عاما على ضرورة أن يكون الجميع في جاهزية تامة لمباراة ستكون بين فريقين يعرفان بعضهما جيدا، كما أبدى اللاعب دعمه التام لقرار الاتحاد الأوروبي (يويفا) باختيار الفرنسية ستيفاني فرابات، لإدارة المباراة تحكيميا. وأكد فان دايك: "لا يهم الجنس إذا كانت هناك إمكانات، بالطبع هي تمتلك الإمكانات
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تريزيجيه‎

أسطورة أرسنال: تريزيجيه سيصبح له شأن كبير

تحدث إيان رايت، أسطورة نادي أرسنال، عن محمود حسن "تريزيجيه"، نجم المنتخب الوطني ونادي أستون فيلا الإنجليزي، الذي ظهر الأسبوع الماضي لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث شارك أساسيا في لقاء فريقه ضد توتنهام هوتسبير بالجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي، واستبدل حين كان فريقه متقدما بهدف قبل الخسارة (3-1) في نهاية اللقاء. وقال إيان رايت الذي سجل 128 هدفا لأرسنال خلال 221 مباراة، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "لأخبركم بمن أحب، إنه تريزيجيه جناح أستون فيلا، وأعتقد أن تريزيجيه سيصبح له شأن كبير في الدوري الإنجليزي".
فرانك لامبارد (6)

لامبارد: لا مجال للأعذار أمام ليفربول

أبدى فرانك لامبارد، مدرب نادي تشيلسي، تفاؤله حول حظوظ فريقه في التتويج بلقب السوبر الأوروبي عندما يلتقي اليوم الأربعاء أمام ليفربول، وفي الوقت ذاته أقر بأن خسارة الفريق القاسية في مستهل مشوار البريمييرليج على يد مانشستر يونايتد (4-0)، أثرت كثيرا على الفريق. وقال لامبارد: "أنا متفائل لأنني أؤمن بقدرات اللاعبين، وفي كوننا موجودين هنا.. وليس من السهل التحدث مع اللاعبين بعد هذه الخسارة الثقيلة، ولكن إذا وضعت في الاعتبار الطريقة التي لعبنا بها، وتلافيت الأخطاء التي وقعت، فهناك جوانب إيجابية كثيرة علينا أن نحافظ عليها.. لقد كان أسبوعا صاخبا".
الجونة

رسميا.. نجم طلائع الجيش ينضم إلى الجونة

أعلن الجونة رسميا عن ضم إسلام عبد النعيم بشكل نهائي قادما من طلائع الجيش، وقضى عبد النعيم الدور الثاني من الموسم الماضي معارا من الجيش إلى الجونة، قبل أن يعقد الأخير مفاوضات مع الجيش لحسم الصفقة وضم اللاعب بشكل نهائي، وتعرض عبد النعيم لقطع في الرباط الصليبي في شهر يونيو الماضي، وأجرى الجراحة قبل نهاية الشهر بأيام. الجناح الأيسر، الذي يجيد أيضا اللعب في مركز صانع الألعاب، شارك بقميص الجونة في 14 مباراة بكل المسابقات، وسجل خلالها هدفين وصنع هدفا، كما سبق لإسلام اللعب لنادي الإسماعيلي ولعب معه 28 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين.
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كلوب (2)

«العودة لإسطنبول وأهداف المرحلة».. كلوب يتحدث

رفض الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تحديد أي أهداف في هذه المرحلة من الموسم، قبل مباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، بمدينة إسطنبول التركية. وحقق يورجن كلوب أول لقب أوروبي له الموسم الماضي، بعدما قاد ليفربول لتحقيق دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد، ورغم أن ليفربول لم يفز بلقب الدوري منذ عام 1989- 1990، فإن المدرب رفض أن يكون لقب البريميرليج أحد أهدافه في هذه المرحلة من الموسم.
ليفربول - تشيلسي (4)

محمد صلاح يبحث عن كتابة التاريخ في السوبر الأوروبي

يبحث محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، عن إنجاز شخصي خلال مواجهة الريدز (بطل دوري أبطال أوروبا) لمواطنه تشيلسي (بطل الدوري الأوروبي) في نهائي كأس السوبر الأوروبي، اليوم الأربعاء، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول، وستدير الفرنسية ستيفاني فريبارت ستدير نهائي كأس السوبر الأوروبي، ويعاونها طاقم تحكيم نسائي، وهى خطوة بمثابة تاريخ جديد في بطولة كأس السوبر الأوروبي، وتبلغ ستيفاني 35 عامًا وسبق أن أدارت نهائي كأس العالم للسيدات 2019، كما أنها أول سيدة تدير مباراة للرجال في الدوري الفرنسي.
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أرقام من رحلة السوبر الأوروبي قبل النسخة 44

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، صوب ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول، الذي سيكون مسرحًا للنسخة رقم 44 من السوبر الأوروبي، الذي سيجمع بين ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، وغريمه تشيلسي بطل الدوري الأوروبي. وستدير الفرنسية ستيفاني فريبارت ستدير نهائي كأس السوبر الأوروبي، ويعاونها طاقم تحكيم نسائي، وهى خطوة بمثابة تاريخ جديد في بطولة كأس السوبر الأوروبي، وتبلغ ستيفاني 35 عامًا وسبق أن أدارت نهائي كأس العالم للسيدات 2019، كما أنها أول سيدة تدير مباراة للرجال في الدوري الفرنسي.
ليفربول - تشيلسي (3)

قمة ملتهبة بين ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي

بعدما فقد فرصة المنافسة على هذا اللقب 3 مرات سابقة، ستكون الفرصة سانحة أمام الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، للفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي، عندما يصطدم اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بنظيره تشيلسي في مواجهة إنجليزية خالصة على اللقب الأوروبي. وستدير الفرنسية ستيفاني فريبارت ستدير نهائي كأس السوبر الأوروبي، ويعاونها طاقم تحكيم نسائي، وهى خطوة بمثابة تاريخ جديد في بطولة كأس السوبر الأوروبي، وتبلغ ستيفاني 35 عامًا وسبق أن أدارت نهائي كأس العالم للسيدات 2019، كما أنها أول سيدة تدير مباراة للرجال في الدوري الفرنسي.
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