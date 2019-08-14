فان دايك يقلل من أهمية الفوز بالكرة الذهبية

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م

فيرجيل فان دايك

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، ثقته الكبيرة في قدرة الحارس الإسباني أدريان على تعويض غياب زميله المصاب، البرازيلي أليسون بيكر، في مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي، اليوم الأربعاء بمدينة إسطنبول التركية. وقال فان دايك: "أدريان يقضي أسبوعه الثاني مع الفريق، وهو يعمل بجهد كبير، وبالنسبة له من الجيد أن يبدأ مسيرته بمباراة مثل هذه، وبالطبع لم يكن يتوقع هذا السيناريو، بإصابة أليسون، ولكنه يمتلك الخبرة، وسيعبر عن قدراته وإمكاناته. لقد لعب سنوات عديدة في البريميرليج".

وشدد صاحب الـ28 عاما على ضرورة أن يكون الجميع في جاهزية تامة لمباراة ستكون بين فريقين يعرفان بعضهما جيدا، كما أبدى اللاعب دعمه التام لقرار الاتحاد الأوروبي (يويفا) باختيار الفرنسية ستيفاني فرابات، لإدارة المباراة تحكيميا. وأكد فان دايك: "لا يهم الجنس إذا كانت هناك إمكانات، بالطبع هي تمتلك الإمكانات

وشدد صاحب الـ28 عاما على ضرورة أن يكون الجميع في جاهزية تامة لمباراة ستكون بين فريقين يعرفان بعضهما جيدا، كما أبدى اللاعب دعمه التام لقرار الاتحاد الأوروبي (يويفا) باختيار الفرنسية ستيفاني فرابات، لإدارة المباراة تحكيميا.



وأكد فان دايك: "لا يهم الجنس إذا كانت هناك إمكانات، بالطبع هي تمتلك الإمكانات اللازمة، وإلا لما كانت هنا، لقد قدمت مستويات متميزة في مباريات كثيرة".



وحول حظوظه في حصد جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) كأفضل لاعب في العالم، قال إنه يشعر بشرف كبير بهذا الأمر، ولكنه أكد أنه ليس الأمر الأهم بالنسبة له، مضيفًا: "لا يمكنني توجيه الاختيارات، ما يمكنني تقديمه هو مواصلة اللعب، والتحسن في كل يوم، وهذا ما أحاول فعله، إذا تم تقدير هذا الأمر، فسيكون أمرا جيدا، ولكن الأهم هو المشاركة باستمرار مع فريقك".