جريمة

من السجن وإليه.. قصة رحلة هروب عمرها 8 سنوات

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
حبس
حبس
رحلة هروب مدتها 8 سنوات من السجون خلال أحداث يناير وضع رجال مباحث القاهرة نهاية لها بالقبض على متهم هارب من أحد السجون خلال يناير 2011، أثناء قضائه عقوبة السجن المؤبد فى جناية قتل، وضبط بحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة، وأقر بهروبه مستغلا حالة الفوضى التي كانت تعم البلاد وقتها واختبأ خلال تلك المدة في عدد من الأوكار الجبلية في ضواحي القاهرة والمحافظات هربا من ملاحقة أجهزة الأمن قبل أن يلقى عليه القبض ويتم إيداعه السجن في انتظار محاكمته.
كانت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة 15 مايو، أشارت لقيام أحد العناصر الإجرامية، والهارب من أحد السجون إبان فترة يناير 2011، أثناء قضائه عقوبة بالسجن المؤبد فى قضية "قتل" باتخاذ المنطقة الجبلية بدائرة القسم، مكانًا للإعاشة، وتردده على محل إقامته لشراء متطلباته الشخصية. بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة
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جثة (5)

كلب نهشه لمدة72 ساعة.. تفاصيل حفلة القتل بعزبة النخل

أحل لنفسه السرقة والسلوك المشين وأنكره على نجل شقيقه واتهمه بأنه فتى طائش اعتاد على معاكسة الفتيات وسوء التصرف حتى بات عالة على جيرانه وأهل بيته، مستنكرا عليه كثرة جلبه للمشاكل، بين سكان منطقته بعزبة النخل، وبدلا من إسداء النصيحة لابن شقيقه وتقويم سلوكه خطط لشيء آخر لإنهاء شكوى الناس من الفتى الذي أتم عامه الـ17 للتو، وأعد له حفلة تعذيب خطط لها منذ أكثر من عام ونصف، وحينما حان الأجل نفذ خطته البشعة باستدراج الشاب وتوثيقه في ماسورة غاز بمنزله وأطلق عليه كلبا شرسا يعقره على مدار 3 أيام، حتى فاضت روح الشاب وتنتهي حفلة القتل بجثة مشوهة الأجزاء.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

لعب العيال.. إصابة تاجر بطعنات ساطور في مشاجرة

أصيب صاحب محل أدوات كهربائية، اليوم الأربعاء، بجروح في الرأس والكتف بآلة حادة (ساطور) في مشاجرة، بمدينة نبروه، على يد 5 أشخاص، إذ نشبت مشادة بينه وبين أحدهم والذي تعدى على نجله بالضرب أثناء لعبه في الشارع، فاستقل المتهمون توك توك للتربص له أثناء عودته إلى منزله وانهالوا عليه ضربا، أسفرت عن إصابته بشرخ في الجمجمة وتجمع دموي بالمخ وجرح بالكتف واليد. تلقت مديرية الأمن إخطارًا من مأمور مركز شرطة نبروه بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحدهم وجار ملاحقة الآخرين.
طعن-بالسكين

قرار جديد في قضية «الدم والشرف» بالبحيرة

قرر المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور بإشراف المستشار علي عبدالباقي المحامي العام لنيابات وسط دمنهور حبس مدير عام وابنيه الاثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات وحجز والدة المجنى عليها على ذمة التحريات، لقيامهم بذبح ابنته وعشيقها. وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور يفيد بعثور الأهالي بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور على جثة فتاة وشاب، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث دمنهور، وتبين العثور على جثة "محمد.م.ح"، "فاطمة.ا.م"، وبهما طعنات وجروح قطعية بالرقبة.
جثه -علي-الطريق (2)

جرعة مخدرات تحل لغز العثور على جثة بمقابر البحيرة

عثر أهالى قرية قراقص التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر داخل المقابر بسبب تعاطيه جرعة زيادة من المواد المخدرة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز دمنهور للمعاينة وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، حيث تلقى اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة إخطارًا من الرائد أحمد الشرقاوى رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور يفيد بالعثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر داخل مقابر قرية قراقص التابعة لدائرة المركز.
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انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (12)

ماذا وجدت الداخلية في أوكار خلية حسم الإرهابية؟

لم تمض سوى 48 ساعة على التفجير الإرهابي الذي استهدف محيط معهد الأورام بالقاهرة صبيحة الإثنين الماضي، وأسفر عن 23 شهيدا وإصابة 47 آخرين، حتى تمكنت الداخلية من الثأر لشهداء الغدر، وألقت القبض على أحد العناصر الإرهابية المشاركة في التخطيط للعملية وقتلت 17 آخرين في مواجهات شرسة وتبادل لإطلاق النار بثلاث مناطق مختلفة، وهي الشروق وحلوان بالقاهرة وإطسا بمحافظة الفيوم. وعثرت الأجهزة الأمنية المداهمة على أسلحة نارية ودوائر كهربائية تستخدم في تصنيع المتفجرات.
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سجن أمينة مخزن اختلست أموال معونة الشتاء بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، وعضوية كل من المستشار جمال البغدادي والمستشار محمد علي عبد المجيد والمستشار محمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين، بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة للمدعوة "ب. م. إ" أمينة مخزن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، لاتهامها باختلاس أموال معونة الشتاء. تعود الواقعة في القضية رقم 14724 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة باب شرق، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة بقيام موظفة بالتكافل الاجتماعي باختلاس مبالغ مالية من معونة الشتاء بعهدتها.
انتشار-قوات-الشرطة-فى-حملة-امنية (2)

مباحث العمرانية تضبط 78 عنصرا إجراميا في حملة مكبرة

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة لإحكام سيطرتها على شارع مستشفى الصدر بدائرة قسم شرطة العمرانية، وذلك بمشاركة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة والمرور وقوات الأمن وإدارة شرطة المرافق والحماية المدنية؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع الأكشاك المخالفة والإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ تحقيقا لمبدأ الردع العام والوجود الشرطي الفعال بمختلف المراكز.
سلاح-ومخدرات (5)

سقوط 35 تاجر مخدرات وضبط 8 قطع سلاح في الجيزة

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
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