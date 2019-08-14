من السجن وإليه.. قصة رحلة هروب عمرها 8 سنوات

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

حبس

رحلة هروب مدتها 8 سنوات من السجون خلال أحداث يناير وضع رجال مباحث القاهرة نهاية لها بالقبض على متهم هارب من أحد السجون خلال يناير 2011، أثناء قضائه عقوبة السجن المؤبد فى جناية قتل، وضبط بحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة، وأقر بهروبه مستغلا حالة الفوضى التي كانت تعم البلاد وقتها واختبأ خلال تلك المدة في عدد من الأوكار الجبلية في ضواحي القاهرة والمحافظات هربا من ملاحقة أجهزة الأمن قبل أن يلقى عليه القبض ويتم إيداعه السجن في انتظار محاكمته.

كانت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة 15 مايو، أشارت لقيام أحد العناصر الإجرامية، والهارب من أحد السجون إبان فترة يناير 2011، أثناء قضائه عقوبة بالسجن المؤبد فى قضية "قتل" باتخاذ المنطقة الجبلية بدائرة القسم، مكانًا للإعاشة، وتردده على محل إقامته لشراء متطلباته الشخصية. بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة



كانت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة 15 مايو، أشارت لقيام أحد العناصر الإجرامية، والهارب من أحد السجون إبان فترة يناير 2011، أثناء قضائه عقوبة بالسجن المؤبد فى قضية "قتل" باتخاذ المنطقة الجبلية بدائرة القسم، مكانًا للإعاشة، وتردده على محل إقامته لشراء متطلباته الشخصية.



بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطه، حال استقلاله سيارة نقل "ملكه" بدون لوحات معدنية محمل عليها (5 جراكن بداخلها 125 لتر مواد بترولية "سولار")، وعثر بحوزته على (بندقية آلية- 7 خزن- 95 طلقة من العيار ذاته- 300 جرام حشيش- مبلغ مالى).



بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



