أحمد عز يواصل التصدر بـ«ولاد رزق2».. وهذا ما حققه

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

فيلم ولاد رزق 2

يواصل الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي، إذ بلغت إيرادات ثالث أيام عيد الأضحى 7 ملايين و969 ألفا و881 جنيها، وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى أقل من أسبوع من 36 مليونا، بواقع 35 مليونا و481 ألفا و400 جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عرضه قبل 3 سنوات، فى أقل من 4 أيام، بفارق 13 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.

فيلم «ولاد رزق 2» يأتي استكمالا لأحداث الجزء الأول، الذي عرض قبل 3 سنوات، وتدور أحداثه حول الأشقاء الأربعة الذين قرروا أن يبتعدوا عن السرقة والجريمة، لكنهم يعودون إليها مرة أخرى، من أجل تحسين ظروفهم. ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم، ظهور الفنانة أصالة نصري ضيفة شرف في الفيلم إلى جوار غادة