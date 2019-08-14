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أحمد عز يواصل التصدر بـ«ولاد رزق2».. وهذا ما حققه

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
فيلم ولاد رزق 2
فيلم ولاد رزق 2
يواصل الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي، إذ بلغت إيرادات ثالث أيام عيد الأضحى 7 ملايين و969 ألفا و881 جنيها، وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى أقل من أسبوع من 36 مليونا، بواقع 35 مليونا و481 ألفا و400 جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عرضه قبل 3 سنوات، فى أقل من 4 أيام، بفارق 13 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
فيلم «ولاد رزق 2» يأتي استكمالا لأحداث الجزء الأول، الذي عرض قبل 3 سنوات، وتدور أحداثه حول الأشقاء الأربعة الذين قرروا أن يبتعدوا عن السرقة والجريمة، لكنهم يعودون إليها مرة أخرى، من أجل تحسين ظروفهم. ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم، ظهور الفنانة أصالة نصري ضيفة شرف في الفيلم إلى جوار غادة
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احمد-عز

عودة النجوم إلى مواقع التصوير لاستكمال أفلامهم

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عودة النجوم إلى مواقع التصوير لاستكمال أفلامهم

يستأنف النجوم عقب انتهاء عيد الأضحى، تصوير أفلامهم التي توقفت بسبب الإجازة، حيث يسافر كل من: أحمد عز وأحمد فهمي إلى بلغاريا مطلع الأسبوع المقبل؛ من أجل استئناف تصوير فيلمه الجديد «العارف: عودة يونس»، وذلك بعد اطمئنان (عز) على فيلمه «ولاد رزق 2» الذي ينافس خلال الموسم الحالي، ويشهد إقبالا كبيرًا فى دور العرض، إذ نجح فى أربعة أيام فقط، فى تحقيق إيرادات قياسية، متخطيا حاجز 28 مليون جنيه، ويشهد فيلم «العارف» تعاون (عز) مع السيناريست محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء الديب، يشاركه البطولة كل من: فتحى عبدالوهاب ومصطفى خاطر.
فيلم خيال مآتة

إيرادات أفلام العيد..«خيال مآتة» يقترب من«ولاد رزق2»

حقق فيلم «خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي، أمس الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 6 ملايين و504 آلاف و78 جنيها، وبذلك يأتي فى المركز الثاني بعد فيلم «ولاد رزق - عودة أسود الأرض» بطولة النجم أحمد عز، الذى حقق إيرادات بلغت 7 ملايين و307 آلاف و689 جنيها، أما المركز الثالث فكان من نصيب الفنان كريم عبد العزيز، وفيلمه «الفيل الأزرق 2» الذي حقق، 4 ملايين و252 ألفا و51 جنيها، ليلة أمس، بينما يأتي فى المركز الرابع فيلم «الكنز - الحب والمصير» بطولة محمد رمضان ومحمد سعد، الذي حقق 603 آلاف و550 جنيها.
احمد-عز-وكريم-عبد العزيز

«ولاد رزق2» يتفوق على «الفيل الأزرق2».. وهذا ما حققه

حقق الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، أمس الإثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 7 ملايين و307 آلاف و689 جنيها، وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى أقل من أسبوع من 28 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي، ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم، ظهور الفنانة أصالة نصري ضيفة شرف في الفيلم إلى جوار غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة.
فيلم خيال مآتة

قائمة أفلام عيد الأضحى.. أكشن ورعب وكوميديا وجريمة

أيام قليلة وتستقبل دور العرض كل الأفلام المشاركة فى سباق عيد الأضحى، والتي وصل عددها إلى 5 أفلام، تتنوع ما بين الأكشن والرعب والدراما الاجتماعية والكوميديا، ويعد هذا الموسم هو الأصعب خلال عام 2019 سينمائيا، كون أغلب المشاركين فيه نجوم شباك، وسبق أن حققت أفلامهم أرقاما قياسية؛ على سبيل المثال، الفنان أحمد عز، الذى شارك فى الموسم الماضى بفيلم «الممر» الذى تخطت إيراداته سبعين مليون جنيه، وأيضا الفنان كريم عبد العزيز الذي تجاوز آخر فيلم له «نادي الرجال السري» الذي عرض فى موسم منتصف العام، خمسين مليون جنيه.
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