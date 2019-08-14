جريمة

لعب العيال.. إصابة تاجر بطعنات ساطور في مشاجرة

تحرير:رانيا الديداموني ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب صاحب محل أدوات كهربائية، اليوم الأربعاء، بجروح في الرأس والكتف بآلة حادة (ساطور) في مشاجرة، بمدينة نبروه، على يد 5 أشخاص، إذ نشبت مشادة بينه وبين أحدهم والذي تعدى على نجله بالضرب أثناء لعبه في الشارع، فاستقل المتهمون توك توك للتربص له أثناء عودته إلى منزله وانهالوا عليه ضربا، أسفرت عن إصابته بشرخ في الجمجمة وتجمع دموي بالمخ وجرح بالكتف واليد. تلقت مديرية الأمن إخطارًا من مأمور مركز شرطة نبروه بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحدهم وجار ملاحقة الآخرين.
وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين أن المصاب يدعى "محمد. أ. ع"، 38 سنة، صاحب محل أدوات كهربائية، وتبين من التقرير الطبي أنه مصاب بشرخ في الجمجمة وتجمع دموي بالمخ وجرح بالكتف واليد، ونقل إلى مستشفى طوارئ المنصورة. واتهم شقيق المحني عليه كلا من "عادل. م. ي"، و"أحمد. ص. ا"، و"كريم. م"، و"محمد. ك ع"، و"كريم.
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جثة (5)

كلب نهشه لمدة72 ساعة.. تفاصيل حفلة القتل بعزبة النخل

أحل لنفسه السرقة والسلوك المشين وأنكره على نجل شقيقه واتهمه بأنه فتى طائش اعتاد على معاكسة الفتيات وسوء التصرف حتى بات عالة على جيرانه وأهل بيته، مستنكرا عليه كثرة جلبه للمشاكل، بين سكان منطقته بعزبة النخل، وبدلا من إسداء النصيحة لابن شقيقه وتقويم سلوكه خطط لشيء آخر لإنهاء شكوى الناس من الفتى الذي أتم عامه الـ17 للتو، وأعد له حفلة تعذيب خطط لها منذ أكثر من عام ونصف، وحينما حان الأجل نفذ خطته البشعة باستدراج الشاب وتوثيقه في ماسورة غاز بمنزله وأطلق عليه كلبا شرسا يعقره على مدار 3 أيام، حتى فاضت روح الشاب وتنتهي حفلة القتل بجثة مشوهة الأجزاء.
حبس-متهمين-ارشيفية

من السجن وإليه.. قصة رحلة هروب عمرها 8 سنوات

رحلة هروب مدتها 8 سنوات من السجون خلال أحداث يناير وضع رجال مباحث القاهرة نهاية لها بالقبض على متهم هارب من أحد السجون خلال يناير 2011، أثناء قضائه عقوبة السجن المؤبد فى جناية قتل، وضبط بحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة، وأقر بهروبه مستغلا حالة الفوضى التي كانت تعم البلاد وقتها واختبأ خلال تلك المدة في عدد من الأوكار الجبلية في ضواحي القاهرة والمحافظات هربا من ملاحقة أجهزة الأمن قبل أن يلقى عليه القبض ويتم إيداعه السجن في انتظار محاكمته.
طعن-بالسكين

قرار جديد في قضية «الدم والشرف» بالبحيرة

قرر المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور بإشراف المستشار علي عبدالباقي المحامي العام لنيابات وسط دمنهور حبس مدير عام وابنيه الاثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات وحجز والدة المجنى عليها على ذمة التحريات، لقيامهم بذبح ابنته وعشيقها. وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور يفيد بعثور الأهالي بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور على جثة فتاة وشاب، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث دمنهور، وتبين العثور على جثة "محمد.م.ح"، "فاطمة.ا.م"، وبهما طعنات وجروح قطعية بالرقبة.
جثه -علي-الطريق (2)

جرعة مخدرات تحل لغز العثور على جثة بمقابر البحيرة

عثر أهالى قرية قراقص التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر داخل المقابر بسبب تعاطيه جرعة زيادة من المواد المخدرة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز دمنهور للمعاينة وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، حيث تلقى اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة إخطارًا من الرائد أحمد الشرقاوى رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور يفيد بالعثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر داخل مقابر قرية قراقص التابعة لدائرة المركز.
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إطلاق نار - أرشيفية

3 قتلى و4 مصابين في مشاجرة «بعد صلاة الجمعة» بأسيوط

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 4 آخرون في مشاجرة وقعت بالأسلحة النارية بعزبة النقطة بقرية بني قرة بمركز القوصية في محافظة أسيوط، أمام بوابة مسجد النقطة، وذلك بعد الانتهاء من صلاة الجمعة وخروجهم، حيث تلقى العميد حمدي هاشم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة يفيد بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين أمام بوابة مسجد عزبة النقطة بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية في أثناء خروج المصلين من المسجد، وأسفرت عن وقوع قتلى ومصابين.
إصابة -7 أشخاص-فى-حادث-تصادم- 3 سيارات (1)

مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

شهد طريق "جمصة- طلخا" الساحلي، اليوم الجمعة، حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس تابع لشركة أسمدة ينقل عمالا عند قرية الأورمان التابعة لمركز طلخا، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين بكسور متفرقة وسحجات. تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا بالحادث، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى طلخا، وتم تحويل أحد المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي. وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع حادث بين سيارة ربع نقل وأتوبيس تابع لشركة أبو زعبل للأسمدة ينقل عمالا، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتحطم السيارتين.
تصادم

قتيلان و9 مصابين في حادثي تصادم على طريق جمصة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون، في حادثي تصادم مختلفين على طريق جمصة الدولي الساحلي بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، إذ أصيب 6 أشخاص بكسور متفرقة في أنحاء الجسم، ولقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف في المخ، على أثر تصادم ميني باص بعمود كهرباء عند مفارق نبروه، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى نبروه لتلقي الإسعافات اللازمة، واحتُجز اثنان منهم في العناية المركزة، وأخطرت شركة الكهرباء لإصلاح العمود الكهربائي.
الانتحار شنقا - أرشيفية

بسبب التنسيق.. انتحار طالب ثانوي في الدقهلية

أقدم طالب بالثانوية العامة من أجا في محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، على إنهاء حياته والانتحار شنقا داخل غرفته، لفشله في دخوله الكلية التي يرغب فيها، نظرا لارتفاع التنسيق هذا العام، بينما مجموعه لا يزيد على 87%، ما تسبب في دخوله في حالة نفسية سيئة، فضلا عن تأنيب أهله له. تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من قسم الشرطة بوصول "محمود. ا. ح- 18 عاما"، من إحدى قرى المركز، جثة هامدة إلى مستشفى أجا المركزي، وبرقبته آثار اختناق.
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