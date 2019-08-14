لعب العيال.. إصابة تاجر بطعنات ساطور في مشاجرة

تحرير:رانيا الديداموني ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

صورة أرشيفية

أصيب صاحب محل أدوات كهربائية، اليوم الأربعاء، بجروح في الرأس والكتف بآلة حادة (ساطور) في مشاجرة، بمدينة نبروه، على يد 5 أشخاص، إذ نشبت مشادة بينه وبين أحدهم والذي تعدى على نجله بالضرب أثناء لعبه في الشارع، فاستقل المتهمون توك توك للتربص له أثناء عودته إلى منزله وانهالوا عليه ضربا، أسفرت عن إصابته بشرخ في الجمجمة وتجمع دموي بالمخ وجرح بالكتف واليد. تلقت مديرية الأمن إخطارًا من مأمور مركز شرطة نبروه بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحدهم وجار ملاحقة الآخرين.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين أن المصاب يدعى "محمد. أ. ع"، 38 سنة، صاحب محل أدوات كهربائية، وتبين من التقرير الطبي أنه مصاب بشرخ في الجمجمة وتجمع دموي بالمخ وجرح بالكتف واليد، ونقل إلى مستشفى طوارئ المنصورة. واتهم شقيق المحني عليه كلا من "عادل. م. ي"، و"أحمد. ص. ا"، و"كريم. م"، و"محمد. ك ع"، و"كريم.