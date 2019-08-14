الحرس الثوري الإيراني يهدد بزوال إسرائيل

تحرير:وكالات ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

الحرس الثوري

هدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، بالقضاء على إسرائيل من خلال حزب الله في لبنان، حيث اكتسب الأخير قدرات في سوريا تمكنه من شن حرب بمفرده. وأضاف سلامي، في تصريحات، اليوم الأربعاء، أن التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، منطق نسيه الشعب الإيراني وأزاله من ذهنه، منوها بأن "كل ما يتفوه به العدو هو وصفة لأجل أن يلحق الهزيمة بنا"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية. وأوضح أن التفاوض خدعة وليس طريقا للحل، والعدو يزيد من الضغوط والمطالب خلال الحوار ويسعى إلى فرض الاستسلام علينا.

وتابع القائد الإيراني: "سياسة العدو في المنطقة أدت إلى زيادة نفوذ إيران وتشكيل جبهة موحدة أمام الكيان الصهيوني"، مؤكدا أن "طهران ستكون قبل أن يصل العدو إلى أي مكان، ولن نسمح بأن تكون المنطقة مكانا يجول فيه كيفما يشاء". واختتم سلامي بالإشارة إلى أن تشكيل قوات شعبية في العراق وهزيمة السياسة الأمريكية