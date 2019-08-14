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الحرس الثوري الإيراني يهدد بزوال إسرائيل

تحرير:وكالات ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م
الحرس الثوري
الحرس الثوري
هدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، بالقضاء على إسرائيل من خلال حزب الله في لبنان، حيث اكتسب الأخير قدرات في سوريا تمكنه من شن حرب بمفرده. وأضاف سلامي، في تصريحات، اليوم الأربعاء، أن التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، منطق نسيه الشعب الإيراني وأزاله من ذهنه، منوها بأن "كل ما يتفوه به العدو هو وصفة لأجل أن يلحق الهزيمة بنا"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية. وأوضح أن التفاوض خدعة وليس طريقا للحل، والعدو يزيد من الضغوط والمطالب خلال الحوار ويسعى إلى فرض الاستسلام علينا.
وتابع القائد الإيراني: "سياسة العدو في المنطقة أدت إلى زيادة نفوذ إيران وتشكيل جبهة موحدة أمام الكيان الصهيوني"، مؤكدا أن "طهران ستكون قبل أن يصل العدو إلى أي مكان، ولن نسمح بأن تكون المنطقة مكانا يجول فيه كيفما يشاء". واختتم سلامي بالإشارة إلى أن تشكيل قوات شعبية في العراق وهزيمة السياسة الأمريكية
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سفاح-نيوزيلندا

سفاح نيوزيلاندا من السجن: صراع كبير قادم

كشفت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد"، اليوم الأربعاء، عن فحوى رسالة بعث بها برينتون تارانت المتهم بقتل 51 شخصا في نيوزيلاندا من داخل سجنه وبخط اليد. وتضمنت الرسالة آراء المتهم السياسية والاجتماعية، الأمر الذي دفع رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إلى القول إنه "لم يكن ينبغي السماح بهذا قط". وأوضحت الصحيفة أن تارانت تناول آراءه السياسية العنصرية، معترفا بأنه لا يمكنه قول الكثير في الرسالة، وإلا فإن الحراس سيصادرونها. وحذر المتهم في الرسالة من "صراع كبير قادم"، واختتمها بالقول: "لا تنس واجبك تجاه شعبك".
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«فيسبوك» توظف المئات لسماع محادثات المستخدمين الصوتية

اعترفت شركة "فيسبوك"، في بيان رسمي، بأنها قامت بتوظيف مئات المتعاقدين، للاستماع إلى المقاطع الصوتية التي يتبادلها المستخدمون عبر تطبيق "ماسنجر" التابع لـ"فيسبوك". وأوضف بيان الشركة التي تمتلك أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم، والذي أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء: "تماما مثل أبل وجوجل، أوقفنا المراجعة البشرية للصوت قبل أكثر من أسبوع".
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متحدية الهند.. باكستان تلغي الحكم الذاتي لكشمير

أعلن رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان، اليوم الأربعاء، إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، وذلك عقب زيارته للإقليم، في تحدّ واضح للهند. صحيفة "الشرق الأوسط" أفادت أن تلك الزيارة تأتي في مناسبة عيد الاستقلال الباكستاني وبعد أكثر من أسبوع على إصدار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مرسوما تنفيذيا مفاجئا يقضي بإلغاء الوضع الخاص الذي كان ممنوحا لهذه المنطقة في الهيملايا. في هذا الصدد، طردت باكستان السفير الهندي، وأوقفت التجارة الثنائية وعلقت خدمات النقل عبر الحدود.
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اضطراب روسي بشأن إخلاء مناطق الانفجار النووي

لا تزال تداعيات حادث الانفجار النووي الروسي تخيم على المناطق المتأثرة بالإشعاع، وذلك في أعقاب ظهور العديد من التقارير التي تشير إلى اقتراب السلطات الروسية من اتخاذ قرارات تتعلق بإخلاء المناطق المحيطة من السكان حفاظًا على حياتهم. إخلاء المناطق المحيطة بات مطلبا رئيسيا من قبَل الخبراء والعالمين بالشؤون النووية في روسيا، وذلك منعا لسقوط المزيد من الضحايا في المناطق الأكثر تأثرا بالإشعاع النووي الناتج عن الانفجار، إلا أن حالة الارتباك التي تسيطر على السلطات باتت تمثل إزعاجا كبيرا للسكان.
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تهديد ايران للملاحة

إيران تحذر أمريكا من دخول إسرائيل مياه الخليج

قال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اللواء علي رضا تنغسيري، اليوم الأحد، إن قواته قادرة على احتجاز أي سفينة في أي وقت حتى وإن رافقتها سفن بريطانية وأمريكية. وحذر رضا تنغسيري في مقابلة مع قناة "الميادين، من أي تدخل غير قانوني في مياه الخليج. ووجه أن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني رسالة لدول المنطقة والعالم قال فيها: "إن طهران ستواصل تأمين مضيق هرمز إلى أن تكون قادرة على تصدير النفط".
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أهداف إستراتيجية بسوريا في مرمى نيران إسرائيل

يبدو أن سوريا تحولت إلى ساحة للصراع الدائر بين إيران وإسرائيل، بعد أن كثف الاحتلال في الآونة الأخيرة من هجماته على الأراضي السورية، ولم تعد الأزمة تقتصر على الصراع الداخلي المستمر منذ سنوات، حيث حوّل العدوان الإسرائيلي دمشق إلى مسرح لحرب بالوكالة. فقد شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا، منذ اندلاع الصراع المسلح بها عام 2011، مستهدفةً القوات الموالية للرئيس بشار الأسد وحلفاءه من ميليشيات تتبع إيران وحزب الله. كانت أحدث هذه الهجمات عندما شنت إسرائيل هجوما صاروخيا على مواقع عسكرية جنوبي محافظة درعا السورية، في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء.
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«إيران خطر عليكم».. تحذير أمريكي عاجل للسفن الدولية بمضيق هرمز

لا تزال الأمور تتأزم والتوترات لا تهدأ في المياه الإقليمية في منطقة الخليج، ما دفع البحرية الأمريكية، لإصدار بيانا عاجلا، اليوم السبت، تطالب فيه السفن الأمريكية والدولية بتوخي الحذر، أثناء عبور مضيق هرمز، مؤكدة أن إيران تشكل تهديدا صريحا للشحن البحري الأمريكي والدولي، في مناطق الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان والبحر العربي والبحر الأحمر، مشيرة إلى أن عناصر من الجيش الإيراني استولوا على سفينتين تحملان العلم البريطاني والليبيري، بحسب ما نقلته العربية.
مناورات-بحرية للحرس-الثوري-الإيراني

القصة الكاملة لاحتجاز إيران للناقلة البريطانية

قدمت إيران فصلًا جديدًا من التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، بعد أن احتجزت ناقلة بريطانية كانت تمر في المياه الدولية، وهو ما أعاد أي احتمال للمفاوضات إلى نقطة الصفر مجددًا بين طهران ولندن، بعد توقيف الأخيرة لناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق. وبعث هذا التصرف برسالة واضحة إلى دول العالم بأن التوترات في مضيق هرمز أبعد ما تكون عن أن تُحل بالشكل السياسي الاعتيادي، والذي لا تزال تراهن عليه العديد من الأطراف في الأزمة، وعلى رأسهم دول الاتحاد الأوروبي.
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