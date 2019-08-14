نجم تشيلسي: العقلية سلاحنا للتتويج بالسوبر الأوروبي

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

تشيلسي

وصف الإسباني سيزار أزبيلكويتا، مدافع وقائد تشيلسي، مباراة السوبر الأوروبي أمام ليفربول، المقامة على ملعب فودافون بارك بمدينة إسطنبول التركية، بـ"الفرصة الكبيرة" لبداية الموسم بشكل رائع، قائلا: "لقد فزنا ببطولات عديدة في أوروبا، خسرنا السوبر مرتين في 2012 و2013، ولكنها تبقى بطولة كبيرة، وطريقة رائعة لبداية الموسم". وأقر سيزار أزبيلكويتا بأن الخسارة برباعية نظيفة أمام مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، في أولى جولات البريميرليج كانت قاسية للغاية، على الرغم من أن فريقه كان مهيمنا على مجريات الشوط الأول تماما.

وأوضح أزبيلكويتا: "علينا دراسة الأخطاء التي ارتكبناها، في فترات كثيرة بالشوط الأول كان الفريق جيدا، علينا التعلم من الأخطاء، والعمل بقوة، أتمنى أن نكون في أفضل حالة". من جانبه، أكد مواطنه بيدرو رودريجيز، جناح الفريق، أن مباراة اليوم ستكون صعبة للغاية، ولكنها أيضا فرصة جيدة لتحقيق بطولة، مضيفا: "إذا

وأوضح أزبيلكويتا: "علينا دراسة الأخطاء التي ارتكبناها، في فترات كثيرة بالشوط الأول كان الفريق جيدا، علينا التعلم من الأخطاء، والعمل بقوة، أتمنى أن نكون في أفضل حالة".



من جانبه، أكد مواطنه بيدرو رودريجيز، جناح الفريق، أن مباراة اليوم ستكون صعبة للغاية، ولكنها أيضا فرصة جيدة لتحقيق بطولة، مضيفا: "إذا فزت ببطولة مثل هذه، فستكتسب ثقة أكبر في ما هو قادم".



وتابع بيدرو رودريجيز: "سعيد للغاية بالمشاركة في نهائي جديد، ليفربول فريق قوي، ولكن أمامنا فرصة للقتال على اللقب، أهم شيء هو العقلية من أجل الفوز بالبطولة".



وأبدى اللاعبان سعادتهما باختيار الفرنسية ستيفاني فرابارت لإدارة اللقاء تحكيميا، لتصبح أول سيدة تدير مباراة نهائية للرجال في بطولات "اليويفا" في هذا المستوى.

