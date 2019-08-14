الأرصاد تحذر العائدين من إجازة العيد: شبورة على الطرق

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

شبورة - أرشيفية

وجه محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا للمواطنين وبخاصة العائدين من إجازات عيد الأضحى، بوجود "شبورة مائية على الطرق". وقال ""شاهين"، لبرنامج «الآن»، على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح اليوم الأربعاء، إن «شبورة مائية كثيفة على معظم الطرق السريعة، خلال ساعات الصباح الباكر»؛ وذلك بسبب الارتفاع الكبير في نسبة الرطوبة، حسب تعبيره. وناشد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية سائقي السيارات على الطرق بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع تعليمات المرور بكل دقة؛ حفاظًا على الأرواح.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب