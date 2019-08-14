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«يابا يابا» أغنية جديدة للبنانية مايا دياب (فيديو)

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
مايا دياب
مايا دياب
طرحت الفنانة اللبنانية مايا دياب كليبها الغنائي الجديد «يابا يابا» على قناتها على موقع «يوتيوب» وذلك بعد تأجيل طرحه لمدة 24 ساعة، إذ كان من المتوقع طرحه ليلة أمس، الثلاثاء، ولكنها خرجت واعتذرت لجمهورها، وأكدت أن التأجيل خارج عن إرادتها، وأنه سيتم طرحه فى اليوم التالي، ونشرت (مايا) صورة لها من كواليس الكليب، وتظهر خلالها بلوك مختلف، وعلقت عليها: «تم طرح (يابا يابا) يمكنك مشاهدته على قناتي الرسمية على يوتيوب». الأغنية من كلمات مؤمن راجح وألحان وتوزيع مودي منير والكليب من إخراج كريستال يونس.
وفى سياق آخر، تستعد الفنانة مايا دياب لإحياء حفل غنائي بأحد الفنادق فى سوريا، وذلك ضمن حفلات صيف 2019، اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تكون أغنيتها «يابا يابا» على قائمة برنامجها الغنائي الليلة. 10 حفلات غنائية في أغسطس.. البداية مع مايا دياب View this post on Instagram YABA
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محمد رمضان يتجاهل تراجع «الكنز2» ويحتفل بنجاح أغانيه

احتفل الفنان محمد رمضان بتحقيق أغانيه الأربع «نمبر وان»، «مافيا»، «الملك»، «اللهو الخفي» ما يتجاوز 100 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب» في أقل من سنة، حيث قام بنشر صور لهذه الأغاني على حسابه بموقع «فيسبوك» وعلق عليها: «الحمد لله.. أربع أغانٍ في أقل من سنة فوق الـ100 مليون مشاهدة.. ثقة فى الله نجاح»، إذ تجاوزت أغنيته «مافيا» التي طرحها فى يناير الماضى، 145 مليون مشاهدة، بينما وصلت أغنية «نمبر وان» إلى الـ115 مليون مشاهدة، تليها أغنية «الملك» التي حققت 102 مشاهدة، وأخيرا «اللهو الخفى» التي تجاوزت الـ111 مليون مشاهدة.
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لماذا لم تنشر جينفر لوبيز صورا من حفلها بالعلمين؟

استقبلت مدينة العلمين الجديدة، الجمعة الماضية، حفل المغنية الأمريكية جينفر لوبيز، وذلك فى إطار جولتها الغنائية للاحتفال بعيد ميلادها الـ50، ورغم ارتفاع أسعار تذاكر الحفل، فإنه حظي بحضور جماهيري كبير، وخرج الحفل بشكل عالمي بهر الجميع، وكان الحفل بمنزلة ترويج جيد للمدينة الجديدة وللسياحة بصفة عامة، خاصة بعد أن تحدثت «لوبيز» عن استقبال الشعب المصري لها، وعن جمال البلد ومعالمه، ولكن المفاجأة أن النجمة العالمية رغم مرور 4 أيام على الحفل، لم تبادر بنشر أى صورة أو فيديو من حفلها في مصر، مثلما فعلت مع كل الدول التي زارتها مؤخرا.
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عمرو دياب في «العلمين» للترويج للمدينة الجديدة

يحيى المطرب عمرو دياب حفلا غنائيا في "الميوزيك أرينا" بالساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري. وأعلنت "إيجيبت كاليندر" عن اتفاقها مع الهضبة على إحياء الحفل الغنائي في "الميوزيك أرينا" أكبر ساحة حفلات الساحل الشمالي بمجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تتسع لأكثر من 20000 متفرج وبأحدث التجهيزات. ووفقا لبيان من الجهة المنظمة، جرى إعداد مسرح بمواصفات خاصة خصيصا لهذا الحدث الاستثنائي، كما جرى تجهيز درجات متعددة داخل الحفل للتذاكر، منها الـvip والـvvip وlounges خاصة بالشركات وكبار الضيوف.
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10 حفلات غنائية في أغسطس.. البداية مع مايا دياب

تشهد الفترة الحالية حالة من النشاط على مستوى الحفلات الغنائية والألبومات التي يحضر نجومها لطرحها خلال موسم الصيف، ويشهد شهر أغسطس المقبل إقامة عدد من الحفلات، إذ يحيي الفنان مدحت صالح حفلا ضمن المهرجان الصيفي بالإسكندرية، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، يوم 17 أغسطس، بينما يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي، يوم 3 أغسطس، وذلك ضمن مهرجان قرطاج الدولي فى دورته الخامسة والخمسين، ومن ثم يطير إلى اليونان للتحضير لحفله هناك، الذي سيقام يوم 14، كما يختتم الفنان صابر الرباعي حفلات مهرجان قرطاج الدولي، بحفله يوم 20 أغسطس.
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