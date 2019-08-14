«يابا يابا» أغنية جديدة للبنانية مايا دياب (فيديو)

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

مايا دياب

طرحت الفنانة اللبنانية مايا دياب كليبها الغنائي الجديد «يابا يابا» على قناتها على موقع «يوتيوب» وذلك بعد تأجيل طرحه لمدة 24 ساعة، إذ كان من المتوقع طرحه ليلة أمس، الثلاثاء، ولكنها خرجت واعتذرت لجمهورها، وأكدت أن التأجيل خارج عن إرادتها، وأنه سيتم طرحه فى اليوم التالي، ونشرت (مايا) صورة لها من كواليس الكليب، وتظهر خلالها بلوك مختلف، وعلقت عليها: «تم طرح (يابا يابا) يمكنك مشاهدته على قناتي الرسمية على يوتيوب». الأغنية من كلمات مؤمن راجح وألحان وتوزيع مودي منير والكليب من إخراج كريستال يونس.

وفى سياق آخر، تستعد الفنانة مايا دياب لإحياء حفل غنائي بأحد الفنادق فى سوريا، وذلك ضمن حفلات صيف 2019، اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تكون أغنيتها «يابا يابا» على قائمة برنامجها الغنائي الليلة. 10 حفلات غنائية في أغسطس.. البداية مع مايا دياب View this post on Instagram YABA