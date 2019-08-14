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جنوب إفريقيا تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
جنوب إفريقيا
جنوب إفريقيا
أصدرت جمهورية جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، قرارًا بإعفاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من تأشيرة السفر المسبقة، على أن يدخل حيز النفاذ اعتبارا من يوم غد الخميس. وأصدرت وزارة الشؤون الداخلية لجنوب إفريقيا تعليمات بأن يتم نشر التوجيه عبر وكالات الهجرة في جميع أنحاء البلاد وسفاراتها في العالم، بحسب "وام الإماراتية". وأكد أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن إعلان إعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة الدخول إليها يأتي تأكيدا لمتانة علاقات الصداقة والتعاون المشترك.
وأوضح المزروعي أن مبادرة حكومة جنوب إفريقيا تعد إنجازا مهما يُضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية الإماراتية بقيادة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي. وتابع أن هذا الإعفاء يندرج في سياق الجهود الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، الرامية لتعزيز
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رجب-طيب-أردوغان وتميم بن حمد (2)

لبسط نفوذها.. تركيا تنشئ قاعدة عسكرية في قطر

تستعد أنقرة لإنشاء قاعدة عسكرية تركية جديدة في قطر، ومن المتوقع أن يفتتحها أمير قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب "العربية". الكاتبة هند فرات قالت في مقالها بصحيفة حرييت التركية، إن "تركيا تعمل على بسط نفوذها من خلال تعزيز الهيكل الأمني والعسكري والسياسي على حد سواء". وأضافت فرات أنها زارت القوات التركية في الدوحة، واستمعت في ثكنة طارق بن زياد لقائد القوات المسلحة التركية وقائد القوات البرية العقيد مصطفى أيدن. وتابعت: "يواصل الجيش التركي مهامه في الدوحة تحت مسمى قيادة القوات القطرية- التركية، وسوف يرتفع العدد قريبا".
المشير خليفة حفتر

حفتر يرفض تمديد هدنة وقف إطلاق النار في طرابلس

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، رفض محاولات تمديد هدنة وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس. وقال مصدر عسكري ليبي: إن "حفتر عقد اجتماعًا مُوسعًا بقادة قواته في مختلف محاور القتال، وذلك في إطار مراجعة ما تم تحقيقه ميدانيا منذ انطلاق العملية العسكرية لتحرير طرابلس 4 أبريل الماضي، والاطمئنان على مدى استعداد قوات الجيش". وأفاد مدير إدارة التوجية المعنوي بالجيش الوطني، خالد المحجوب، بأن قوات الجيش التزمت بما أصدره المشير حفتر، ولم تطلق أي رصاصة أثناء الهدنة.
الجيش-السورى

الجيش السوري يقترب من تحرير خان شيخون

حقق الجيش السوري نجاحات كبيرة خلال عملياته العسكرية، وتمكن من التقدم بريف إدلب الجنوبي وتحديدا على محور الهبيط خان شيخون، ونجح في السيطرة على بلدة وتل عاس ومزارع المنطار بعد اشتباكات هي الأعنف مع المجموعات المسلحة في المنطقة منذ أسابيع. وقال مصدر في القوات العاملة تحت إمرة العميد سهيل الحسن الملقب بالنمر: إن "الجيش نفذ عملية ليلية اقتحم خلالها مواقع الجماعات الإرهابية المسلحة على محور الهبيط- خان شيخون، تحت غطاء جوي سوري روسي كثيف، تم خلاله تدمير مواقع وخطوط إمداد المسلحين في المنطقة، وأسهم في هيمنة القوات على مشارف مدينة خان شيخون جنوبي إدلب.
مجلس النواب الليبي

«النواب الليبي» يرحب ببيان مصر لإنهاء أزمة ليبيا

رحب مجلس النواب الليبي ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن سبل إنهاء الأزمة والحل في ليبيا وفقا لقواعد دستورية يتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وبدون تجاوز لإرادة الليبيين والإعلان الدستوري. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، أن وضع حد للتدخلات الخارجية ودعم المليشيات المسلحة والمتطرفين ونزع السلاح خارج سلطات الدولة وحل هذا المليشيات والقضاء على الإرهاب والتطرف هو السبيل لإنهاء حالة الفوضى وعودة الأمن والاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة وعودتها للعمل بشكلها الطبيعي.
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الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

بعد أحداث عدن.. لقاء العاهل السعودي وولي عهد أبوظبي

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الإثنين، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التقى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وقال التليفزيون السعودي إن العاهل السعودي وولي عهد أبوظبي يتباحثان الوضع في اليمن، في إطار جولة يقوم بها الأخير إلى السعودية. ويأتي الاجتماع، الذي عقد في مكة، على خلفية التطورات التي تشهدها اليمن على مدار الأيام القليلة الأخيرة، والأحداث التي شهدتها مدينة عدن من صراعات بين قوى تدعمها السعودية وأخرى تدعمها الإمارات.
فيسبوك

«فيسبوك» تكشف شبكة لجان إلكترونية في الشرق الأوسط

برز أثر الدور الكبير الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي في الحياة السياسية، وهو ما ظهر جليا في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، والاتهامات التي وجهت لروسيا بالتدخل في التأثير على الناخبين عبر موقع "فيسبوك". ويبدو أن هذا السلاح وصل إلى الشرق الأوسط، حيث قالت شركة "فيسبوك" إنها قامت، خلال هذا الأسبوع بإزالة عدة صفحات ومجموعات وحسابات كانت متورطة في سلوك منسق غير مسموح به على منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام". وقالت الشركة عبر موقعها "فيسبوك نيوزروم": "إننا وجدنا عمليتين منفصلتين، واحدة في الإمارات ومصر، والأخرى في السعودية".
سياحة (2)

هل تلغي مصر تأشيرة «المرافق» لدعم السياحة؟

لزيادة أعداد السياحة الوافدة إليها وتعظيم موارد الدخل القومي في المقام الأول، فضلًا عن الرواج السياحي للبلد، اتخذت دولة الإمارات العربية قرارًا، بشأن إعفاء مرافقي السياح الأجانب القادمين إلى الدولة، الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، من رسوم تأشيرة الدخول السياحية، وما أقدمت عليه الإمارات يعد احترافية في التعامل مع قطاع السياحة. خطوة الإمارات دفعت عددا من العاملين بقطاع السياحة في مصر، للمطالبة بالسير على نهج الإمارات، لا سيما أن مصر تسعى لاستقطاب وتذليل أي عقبات أمام السياح، بعد انخفاض الأعداد الزائرة عقب ثورة يناير.
مضيق هرمز

أبو موسى ومسندم.. من يتحكم في مضيق هرمز؟

كان مضيق هرمز، خلال الأيام القليلة الماضية، مسرحا لتطور الأزمة المندلعة بين إيران من جانب، والولايات المتحدة وحلفائها وعلى رأسهم بريطانيا من جانب آخر. حيث شهد الممر الملاحي الهام، العديد من الحوادث التي زادت من حدة التوترات بين الجانبين، وكان آخرها احتجاز طهران لناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، أثناء مرورها بالمضيق. وتكمن أهمية مضيق هرمز في مرور حوالي 40% من الإنتاج العالمي من النفط من خلاله، وتصدر السعودية 88% من إنتاجها النفطي عبر هذا المضيق، والعراق 98%، والإمارات 99%، وكل نفط إيران والكويت وقطر، فمن يسيطر على هذا المضيق؟
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