جنوب إفريقيا تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

جنوب إفريقيا

أصدرت جمهورية جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، قرارًا بإعفاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من تأشيرة السفر المسبقة، على أن يدخل حيز النفاذ اعتبارا من يوم غد الخميس. وأصدرت وزارة الشؤون الداخلية لجنوب إفريقيا تعليمات بأن يتم نشر التوجيه عبر وكالات الهجرة في جميع أنحاء البلاد وسفاراتها في العالم، بحسب "وام الإماراتية". وأكد أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن إعلان إعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة الدخول إليها يأتي تأكيدا لمتانة علاقات الصداقة والتعاون المشترك.

وأوضح المزروعي أن مبادرة حكومة جنوب إفريقيا تعد إنجازا مهما يُضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية الإماراتية بقيادة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي. وتابع أن هذا الإعفاء يندرج في سياق الجهود الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، الرامية لتعزيز