متى ينتهي وقت الذبح الشرعي للأضحية؟.. الإفتاء تجيب

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

أضاحي العيد

ذكرت دار الإفتاء المصرية، أن وقت ذبح الأضحية ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو رابع أيام عيد الأضحى المبارك. وأشارت "الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: "ما آخر وقت لذبح الأضحية؟"، إلى أن «أيام النحر أربعة: يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة الآتية بعده». وأضافت: «بقول الإمام الشافعي: "إذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق، ثم ضحى أحد، فلا أضحية له"».

وأوضحت دار الإفتاء، أن أفضل وقت لذبح الأضحية هو اليوم الأول قبل زوال الشمس، أي قبل الظهر، لما روي عن البراء رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع، فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه، وقال: "إن أول نسكنا في يومنا هذا، أن نبدأ بالصلاة، ثم نرجع، فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا،