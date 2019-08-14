كلوب يكشف سبب غياب لوفرين ويتغنى بتشيلسي

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

يورجن كلوب

يُنظر إلى ليفربول على أنه المرشح الأقرب للتتويج بمباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها تشيلسي أمام مانشستر يونايتد، برباعية نظيفة، في بداية الدوري، لكن الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز يعتقد أن الخسارة لم تكن تعكس أداءهم. وقال مدرب ليفربول: "لم أكن أعرف أن الجميع توقعوا أن نفوز.. لا مشكلة فيما يفكر فيه الناس من حولنا، ونحترم تشيلسي كثيرًا، إذا رأيت المباراة ضد يونايتد وإذا رأيت النتيجة فقط، فلن يكون لديك أي فكرة عن كيفية اللعب، لقد لعبوا مباراة جيدة".

وأكمل كلوب: "إنهم فريق مثير للاهتمام حقًا، ويملك طريقة لعب جيدة.. لقد قدم فرانك لامبارد العام الماضي مستويات رائعة مع ديربي كاونتي، وغيّر كرة القدم هناك، أما الآن فهو في نادي تشيلسي، ناديه، وكل شيء جديد". وتابع مدرب ليفربول: "هذا هو اللقب الأول الذي يمكنهم الفوز به معًا.. سيكونون جاهزين بنسبة 100%،

وأكمل كلوب: "إنهم فريق مثير للاهتمام حقًا، ويملك طريقة لعب جيدة.. لقد قدم فرانك لامبارد العام الماضي مستويات رائعة مع ديربي كاونتي، وغيّر كرة القدم هناك، أما الآن فهو في نادي تشيلسي، ناديه، وكل شيء جديد".



وتابع مدرب ليفربول: "هذا هو اللقب الأول الذي يمكنهم الفوز به معًا.. سيكونون جاهزين بنسبة 100%، وعلينا التأكد من أننا جاهزون كذلك، وكل ما لن يساعدنا في المباراة يجب أن نتجاهله، وهذا ما نقوم به بالفعل".



وغاب المدافع الكرواتي ديان لوفرين عن قائمة الفريق أمام تشيلسي، ويصر كلوب على أن غيابه مرتبط بإصابته أكثر من كونه مرتبطًا برحيله إلى روما.



وردًا على سؤال حول سبب عدم حضور لوفرين، أجاب مدرب ليفربول: "بسبب إصابته، وسنرى ما سيحدث بشكل عام، وليس فقط في فترة الانتقالات الحالية".