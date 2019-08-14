تفاصيل جديدة في «تربية البط» أعلى مكتب بريد بنها

تحرير:هيثم بطاح ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

صورة أرشيفية

كشف مصدر بمنطقة بريد القليوبية -رفض ذكر اسمه- أن الشخص الذى ظهر فى مقطع فيديو "تربية البط" أعلى سطح مبنى مكتب بريد بنها يدعى "ر. خ" وهو نائب مدير المنطقة، مشيرا إلى أنه مغترب من محافظة أخرى ومقيم بالاستراحة الموجودة بالدور الثاني من المبنى، والخاصة بمنطقة بريد القليوبية. كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تداولوا مقطع فيديو وصورا لبعض الطيور المنزلية "البط" يتم تربيتها أعلى سطح مكتب بريد بنها بمنطقة المنشية ويظهر فى الفيديو شخص يقوم بإعداد الطعام للطيور.

وفور انتشار الواقعة، قرر مدير منطقة بريد القليوبية تشكيل لجنتين من التفتيش والشؤون القانونية، للتحقيق فيها وقام بإخطار رئيس الهيئة العامة للبريد ومحافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم بالموضوع، وتم استلام حرز المفاتيح الخاصة بالمكان لحين انتهاء التحقيقات وظهور النتائج، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات