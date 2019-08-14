رياضة

رسميا.. نجم طلائع الجيش ينضم إلى الجونة

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
الجونة
الجونة
أعلن الجونة رسميا عن ضم إسلام عبد النعيم بشكل نهائي قادما من طلائع الجيش، وقضى عبد النعيم الدور الثاني من الموسم الماضي معارا من الجيش إلى الجونة، قبل أن يعقد الأخير مفاوضات مع الجيش لحسم الصفقة وضم اللاعب بشكل نهائي، وتعرض عبد النعيم لقطع في الرباط الصليبي في شهر يونيو الماضي، وأجرى الجراحة قبل نهاية الشهر بأيام. الجناح الأيسر، الذي يجيد أيضا اللعب في مركز صانع الألعاب، شارك بقميص الجونة في 14 مباراة بكل المسابقات، وسجل خلالها هدفين وصنع هدفا، كما سبق لإسلام اللعب لنادي الإسماعيلي ولعب معه 28 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين.
وفي المجمل خاض إسلام في الدوري المصري الممتاز مع أندية الإسماعيلي والداخلية وسموحة والجونة والجيش 96 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 6. We are glad to announce that Islam Abdel Naeem has oficially joined El Gouna FC permanently from Talea Al Gaish   يسعدنا أن نعلن عن انضمام اللاعب إسلام عبد النعيم
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تريزيجيه‎

أسطورة أرسنال: تريزيجيه سيصبح له شأن كبير

تحدث إيان رايت، أسطورة نادي أرسنال، عن محمود حسن "تريزيجيه"، نجم المنتخب الوطني ونادي أستون فيلا الإنجليزي، الذي ظهر الأسبوع الماضي لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث شارك أساسيا في لقاء فريقه ضد توتنهام هوتسبير بالجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي، واستبدل حين كان فريقه متقدما بهدف قبل الخسارة (3-1) في نهاية اللقاء. وقال إيان رايت الذي سجل 128 هدفا لأرسنال خلال 221 مباراة، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "لأخبركم بمن أحب، إنه تريزيجيه جناح أستون فيلا، وأعتقد أن تريزيجيه سيصبح له شأن كبير في الدوري الإنجليزي".
فرانك لامبارد (6)

لامبارد: لا مجال للأعذار أمام ليفربول

أبدى فرانك لامبارد، مدرب نادي تشيلسي، تفاؤله حول حظوظ فريقه في التتويج بلقب السوبر الأوروبي عندما يلتقي اليوم الأربعاء أمام ليفربول، وفي الوقت ذاته أقر بأن خسارة الفريق القاسية في مستهل مشوار البريمييرليج على يد مانشستر يونايتد (4-0)، أثرت كثيرا على الفريق. وقال لامبارد: "أنا متفائل لأنني أؤمن بقدرات اللاعبين، وفي كوننا موجودين هنا.. وليس من السهل التحدث مع اللاعبين بعد هذه الخسارة الثقيلة، ولكن إذا وضعت في الاعتبار الطريقة التي لعبنا بها، وتلافيت الأخطاء التي وقعت، فهناك جوانب إيجابية كثيرة علينا أن نحافظ عليها.. لقد كان أسبوعا صاخبا".
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كلوب يكشف سبب غياب لوفرين ويتغنى بتشيلسي

يُنظر إلى ليفربول على أنه المرشح الأقرب للتتويج بمباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها تشيلسي أمام مانشستر يونايتد، برباعية نظيفة، في بداية الدوري، لكن الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز يعتقد أن الخسارة لم تكن تعكس أداءهم. وقال مدرب ليفربول: "لم أكن أعرف أن الجميع توقعوا أن نفوز.. لا مشكلة فيما يفكر فيه الناس من حولنا، ونحترم تشيلسي كثيرًا، إذا رأيت المباراة ضد يونايتد وإذا رأيت النتيجة فقط، فلن يكون لديك أي فكرة عن كيفية اللعب، لقد لعبوا مباراة جيدة".
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اسلام -محارب (3)

الأهلي يوافق على بيع إسلام محارب للجونة

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال اللاعب إسلام محارب وعمرو بركات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الجونة بشكل نهائي. وأوضح أن النادي الأهلي وافق على انتقال اللاعبين إلى الجونة بشكل نهائي وذلك بعد الاتفاق على كل التفاصيل بين الناديين، والتفاصيل الخاصة بكلا اللاعبين اللذين فضلا اللعب للجونة رغم تلقيهما عروضًا من أكثر من نادٍ آخر. وكان عمرو بركات قد انتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة في وقت سابق، قبل أن يتم إنهاء فترة الإعارة ويوافق النادي على رحيله إلى الجونة.
مباراة-الجونة-والزمالك (9)

خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق المقررة لها مواجهة النادي الإسماعيلي مساء غد الأربعاء في تمام الثامنة في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة السابعة والعشرين في مسابقة الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، حيث تعد المباراة في غاية الأهمية بالنسبة للفريق الأبيض بسبب منافسته على بطولة الدوري الممتاز، وينتظر الزمالك خسارة أو تعادل الأهلي أمام المقاولون حتى يؤجل حسم المسابقة إلى المباراة الأخيرة أمام المارد الأحمر.
الجونه

رسميا.. الجونة يتعاقد مع مهاجم نكانا الزامبي

تعاقد نادي الجونة رسميا، اليوم الثلاثاء، مع المهاجم الكونغولي والتر بواليا، قائد فريق نكانا رد ديفلز الزامبي، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأتم الجونة مفاوضاته بنجاح مع النادي الزامبي للحصول على خدمات بواليا صاحب الـ24 عامًا، الذي شارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي (2018-2019) وظهر بشكل مميز، وحسمت إدارة الجونة الصفقة بعد عرض عدد من الفيديوهات الخاصة باللاعب على المدير الفني الصربي نيبوشا الذي أشاد بإمكانياته، ورحب بالتعاقد معه.
محمود متولي

الإسماعيلي يفرض شروطه لرحيل محمود متولي إلى الأهلي

بدأ النادي الأهلي مفاوضات مع النادي الإسماعيلي، من أجل الحصول على خدمات محمود متولي، مدافع الدراويش، خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن النادي الأحمر أنهى اتفاقه مع محمود متولي بشأن بنود التعاقد، ويتبقى فقط الاتفاق النهائي مع الإسماعيلي، ثم الإعلان رسميا عن الصفقة. وعلمت «التحرير» أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات بين الطرفين، إذ حاول الأهلي معرفة طلبات الإسماعيلي، التي جاءت كالتالي:
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