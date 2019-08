رسميا.. نجم طلائع الجيش ينضم إلى الجونة

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

الجونة

أعلن الجونة رسميا عن ضم إسلام عبد النعيم بشكل نهائي قادما من طلائع الجيش، وقضى عبد النعيم الدور الثاني من الموسم الماضي معارا من الجيش إلى الجونة، قبل أن يعقد الأخير مفاوضات مع الجيش لحسم الصفقة وضم اللاعب بشكل نهائي، وتعرض عبد النعيم لقطع في الرباط الصليبي في شهر يونيو الماضي، وأجرى الجراحة قبل نهاية الشهر بأيام. الجناح الأيسر، الذي يجيد أيضا اللعب في مركز صانع الألعاب، شارك بقميص الجونة في 14 مباراة بكل المسابقات، وسجل خلالها هدفين وصنع هدفا، كما سبق لإسلام اللعب لنادي الإسماعيلي ولعب معه 28 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين.

وفي المجمل خاض إسلام في الدوري المصري الممتاز مع أندية الإسماعيلي والداخلية وسموحة والجونة والجيش 96 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 6. We are glad to announce that Islam Abdel Naeem has oficially joined El Gouna FC permanently from Talea Al Gaish يسعدنا أن نعلن عن انضمام اللاعب إسلام عبد النعيم