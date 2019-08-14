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الأكشن يتصدر.. Fast & Furious الأول للأسبوع الثاني

يواصل فيلم Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw تصدره للبوكس أوفيس للأسبوع الثاني على التوالي، متفوقا على عدة أفلام أبرزها Scary Stories to Tell in the Dark
تحرير:أميرة شرف ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
نجح فيلم الأكشن والإثارة Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw في تصدر البوكس أوفيس هذا الأسبوع بإيرادات 25 مليون دولار أمريكي وبإجمالي إيرادات بلغت 111 مليون دولار، وبذلك يواصل الفيلم تصدر البوكس أوفيس للأسبوع الثاني على التوالي منذ بدء عرضه. يقدم الفيلم قصة منفصلة عن سلسلة أفلام The Fast and The Furious، حيث يقرر عميل الأمن الدبلوماسي الأمريكي "لوك هوبس" بالتحالف على نحو غير متوقع مع "ديكارد شاو" لكي يواجها معًا شريرا محسنا جينيًّا يهدد مستقبل الإنسانية.
فيلم Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw من بطولة دواين جونسون، جيسون ستاثام، إدريس إلبا، إيدي ماريسون، تيريزا ماهوني، فانيسا كيربي، إيزا جونزاليز، ومن تأليف كريس مورجان وجاري سكوت تومسون وإخراج ديفيد ليتش. Scary Stories to Tell in the Dark جاء فيلم الرعب Scary Stories to Tell in the Dark
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