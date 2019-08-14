الأكشن يتصدر.. Fast & Furious الأول للأسبوع الثاني

يواصل فيلم Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw تصدره للبوكس أوفيس للأسبوع الثاني على التوالي، متفوقا على عدة أفلام أبرزها Scary Stories to Tell in the Dark

تحرير:أميرة شرف ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

نجح فيلم الأكشن والإثارة Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw في تصدر البوكس أوفيس هذا الأسبوع بإيرادات 25 مليون دولار أمريكي وبإجمالي إيرادات بلغت 111 مليون دولار، وبذلك يواصل الفيلم تصدر البوكس أوفيس للأسبوع الثاني على التوالي منذ بدء عرضه. يقدم الفيلم قصة منفصلة عن سلسلة أفلام The Fast and The Furious، حيث يقرر عميل الأمن الدبلوماسي الأمريكي "لوك هوبس" بالتحالف على نحو غير متوقع مع "ديكارد شاو" لكي يواجها معًا شريرا محسنا جينيًّا يهدد مستقبل الإنسانية.

فيلم Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw من بطولة دواين جونسون، جيسون ستاثام، إدريس إلبا، إيدي ماريسون، تيريزا ماهوني، فانيسا كيربي، إيزا جونزاليز، ومن تأليف كريس مورجان وجاري سكوت تومسون وإخراج ديفيد ليتش. Scary Stories to Tell in the Dark جاء فيلم الرعب Scary Stories to Tell in the Dark

فيلم Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw من بطولة دواين جونسون، جيسون ستاثام، إدريس إلبا، إيدي ماريسون، تيريزا ماهوني، فانيسا كيربي، إيزا جونزاليز، ومن تأليف كريس مورجان وجاري سكوت تومسون وإخراج ديفيد ليتش.

Scary Stories to Tell in the Dark

جاء فيلم الرعب Scary Stories to Tell in the Dark في المركز الثاني في البوكس أوفيس بإيرادات بلغت 21 مليون دولار وبإجمالي إيرادات 23 مليون دولار منذ بدء عرضه في 9 أغسطس الحالي بأمريكا، وذلك بحسب موقع Box Office Mojo.

الفيلم تدور أحداثه عام 1968، في بلدة ميل فالي النائية بأمريكا حيث تعيش عائلة بيلوز في منزل يقع على أطراف البلدة، وتتواجد فتاة صغيرة تدعى سارة، محملة بأسرار مخيفة حول حياتها وتتحول إلى سلسلة من الحكايات المخيفة التي جمعتها في كتاب، يكتشفه مجموعة من المراهقين.

يقوم ببطولة الفيلم أوستن زاجور، دين نوريس، لوريان توساينت، أوستن أبرامز، ناتالي جانزهورن وكاثلين بولارد وتأليف دان هاجمان وإخراج أندريه أفريدال، ومن المتوقع عرضه بسينمات مصر في 14 أغسطس الحالي.

The Lion King 2019

ولايزال فيلم الأكشن والمغامرة The Lion King 2019 في المراكز الأولى بالبوكس أوفيس حيث احتل المركز الثالث بإيرادات 20 مليون دولار أمريكي وبإجمالي إيرادات اقتربت من النصف مليار دولار أمريكي منذ بداية عرضه في 19 يوليو الماضي.

وأعادت ديزني في الفيلم إنتاج نسختها الكرتونية الشهيرة، ويعد ثاني تجاربها هذا العام في تحويل كلاسيكياتها القديمة بعد فيلم Aladdin، وتدور أحداثه حول رحلة الشبل سيبما الطويلة مع العالم وخاصة بعد موت والده موفاسا غدرًا على يد سكار شقيقه الطامع في السلطة في سبيل بسط نفوذه على صخرة العزة، ويعيش هائمًا على وجهه إلى أن تلوح في الأفق رياح تغيير الماضي الأليم.

يقوم بدوبلاج الفيلم دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر، بيونسيه نولز وهو من تأليف ليندا ولفيرتون وإخراج جان فافريو.







Dora and the Lost City of Gold

وفي المركز الرابع في البوكس أوفيس الأمريكي جاء الفيلم العائلي Dora and the Lost City of Gold بإيرادات بلغت 17 مليون دولار في الأسبوع الأول لعرضه وبإجمالي إيرادات بلغت 19 مليون دولار.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة أمضت معظم حياتها في استكشاف الغابة مع والديها، وتحب المغامرات الأكثر خطورة على الإطلاق وهى في المدرسة الثانوية، حيث تذهب مع مجموعة من المراهقين في مغامرة لإنقاذ والديها وحل اللغز المستحيل وراء حضارة "الإنكا" المفقودة.

يقوم ببطولة الفيلم إيزابيلا مونير، داني تريجو، تيمويرا موريسون، بينيسيو ديل تورو، جيفري واهلبرج، أوجينيو ديربيز من تأليف ماثيو روبنسن وإخراج نيكولاس ستولر.

Once Upon a Time in Hollywood

تراجعت إيرادات فيلم الكوميديا والدراما Once Upon a Time in Hollywood في البوكس أوفيس، حيث جاء في المركز الخامس بإيرادات بلغت 12 مليون دولار وبإجمالي إيرادات 101 مليون دولار أمريكي منذ بدء عرضه في 26 يوليو الماضي.

وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 بمدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيستين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ودوبليره اللذان يكافحان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

الفيلم بطولة نخبة من ألمع نجوم هوليوود، ليوناردو ديكابريو وبراد بيت وآل باتشينون ومارجوت روبي، ومن تأليف وإخراج كوينتين تارنتينو ومن المتوقع عرضه بدرو العرض المصرية في 14 أغسطس الحالي.