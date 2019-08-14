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الأرصاد: شبورة وحرارة شديدة في طقس الغد

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م
طقس - أرشيفية
طقس - أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين فارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:  الصغرى العظمى القاهرة 28 41 شبين الكوم 26 40 طنطا 24 39 دمنهور 23 36 الإسكندرية 22 34 بلطيم 22 32 مطروح 22 32 السلوم 23 34 سيوة 23 41 بورسعيد 26 35 دمياط 25 34 الزقازيق 24 40 الإسماعيلية 23 41 السويس 24 39 العريش 25 40 رفح 24 39 رأس سدر 27 41 نخل 19 40  نويبع
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طائرة الأحلام (5)

طائرة الأحلام الأخيرة تنضم لـ«مصر للطيران»

وصلت طائرة الأحلام السادسة والأخيرة من طراز "بوينج Dreamliner B787-9"، مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، قادمة من مدينة سياتل الأمريكية، لتنضم رسميا إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن صفقة شراء 6 طائرات من بوينج. ووصلت الطائرة إلى مطار القاهرة الدولي وعلى متنها وفد من مصر للطيران، الذي تسلم الطائرة من مدينة واشنطن، بعد إنهاء الاختبارات النهائية الخاصة بالطائرة، فيما استقبلت سلطات مطار القاهرة الطائرة الجديدة برش المياه عليها، وفقا للتقاليد المتعارف عليها في الطيران، حسب بيان لشركة "مصر للطيران".
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هل يصل الغبار الإشعاعي لانفجار روسيا النووي إلى مصر؟.. الأرصاد تنهي الجدل

علق الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ما تردد بشأن إماكنية وصول الغبار الإشعاعي للانفجار النووي الذي شهدته روسيا إلى مصر، وقال "عبد العال"، إن مصر بعيدة تماما عن مسار الغبار الإشعاعى الناتج عن الانفجار النووى، الذى حدث فى مدينة سفرودفنسك الروسية، حيث إن مصر خلال فصل الصيف لا تتعرض لأى كتلة هوائية قادمة من روسيا بخلاف فصل الشتاء الذى تتأثر فيه مصر بامتداد المرتفع السيبيرى القادم من هناك أحيانا.
مزرعة-بط

تفاصيل جديدة في «تربية البط» أعلى مكتب بريد بنها

كشف مصدر بمنطقة بريد القليوبية -رفض ذكر اسمه- أن الشخص الذى ظهر فى مقطع فيديو "تربية البط" أعلى سطح مبنى مكتب بريد بنها يدعى "ر. خ" وهو نائب مدير المنطقة، مشيرا إلى أنه مغترب من محافظة أخرى ومقيم بالاستراحة الموجودة بالدور الثاني من المبنى، والخاصة بمنطقة بريد القليوبية. كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تداولوا مقطع فيديو وصورا لبعض الطيور المنزلية "البط" يتم تربيتها أعلى سطح مكتب بريد بنها بمنطقة المنشية ويظهر فى الفيديو شخص يقوم بإعداد الطعام للطيور.
خرفان-واضحى-العيد (4)

متى ينتهي وقت الذبح الشرعي للأضحية؟.. الإفتاء تجيب

ذكرت دار الإفتاء المصرية، أن وقت ذبح الأضحية ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو رابع أيام عيد الأضحى المبارك. وأشارت "الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: "ما آخر وقت لذبح الأضحية؟"، إلى أن «أيام النحر أربعة: يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة الآتية بعده». وأضافت: «بقول الإمام الشافعي: "إذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق، ثم ضحى أحد، فلا أضحية له"».
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شبورة-

الأرصاد تحذر العائدين من إجازة العيد: شبورة على الطرق

وجه محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا للمواطنين وبخاصة العائدين من إجازات عيد الأضحى، بوجود "شبورة مائية على الطرق". وقال ""شاهين"، لبرنامج «الآن»، على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح اليوم الأربعاء، إن «شبورة مائية كثيفة على معظم الطرق السريعة، خلال ساعات الصباح الباكر»؛ وذلك بسبب الارتفاع الكبير في نسبة الرطوبة، حسب تعبيره. وناشد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية سائقي السيارات على الطرق بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع تعليمات المرور بكل دقة؛ حفاظًا على الأرواح.
طقس-حار (7)

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار (6)

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب.. وهذه المدن «+40»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل، اليوم الإثنين، على السواحل الشمالية، وحار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.
طقس-حار (4)

الأرصاد: طقس الغد حار.. و7 مدن «+40 درجة»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية .
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