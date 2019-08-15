دراسة: التعرض للسوشيال ميديا يسبب القلق للمراهقات

تشير نتائجنا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي بحد ذاتها لا تسبب الضرر، ولكن الاستخدام المتكرر قد يعطل الأنشطة التي لها تأثير إيجابي على الصحة العقلية
أصبح هوس وسائل التواصل الاجتماعي بين الفتيات منتشرا بشكل كبير، وبناء على ذلك، تشير دراسة إلى أن الفتيات اللاتي يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي 3 مرات في اليوم هن أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الصحة العقلية، حيث قام العلماء بتحليل البيانات من المقابلات مع آلاف المراهقات، ووجد خبراء كلية لندن الجامعية أن معدلات القلق كانت أعلى بنسبة 28% لدى الفتيات المراهقات اللاتي يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
بالطبع كان للأولاد معدلات للقلق عند إدمان فيسبوك وتويتر وإنستجرام، ولكن ليس بنفس قدر الفتيات، ويقول الباحثون الآن إنه من غير المرجح أن يتسبب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الإضرار بالصحة العقلية مباشرة، وبدلا من ذلك، يعتقدون أن قضاء ساعات على وسائل التواصل الاجتماعي قد يجعل الفتيات عرضة للبلطجة
بالطبع كان للأولاد معدلات للقلق عند إدمان فيسبوك وتويتر وإنستجرام، ولكن ليس بنفس قدر الفتيات، ويقول الباحثون الآن إنه من غير المرجح أن يتسبب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الإضرار بالصحة العقلية مباشرة، وبدلا من ذلك، يعتقدون أن قضاء ساعات على وسائل التواصل الاجتماعي قد يجعل الفتيات عرضة للبلطجة الإلكترونية التي تُعد أقوى من التنمر الإلكتروني، فضلا عن التسبب في قلة النوم وعدم أداء التمرينات.
هناك عوامل أخرى يعتقد أنها وراء تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية، وقال راسل فينر، الباحث الرئيس في الدراسة: «تشير نتائجنا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي بحد ذاتها لا تسبب الضرر، ولكن الاستخدام المتكرر قد يعطل الأنشطة التي لها تأثير إيجابي على الصحة العقلية».
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كما أوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تحل محل الأنشطة البدنية لدى الأولاد بنفس الطريقة التي تؤثر فيها على الفتيات، حيث خضع المراهقون للاختبار على مدار 3 سنوات متتالية، حيث يستخدمون في تلك السنوات جميع وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الواتساب وسناب شات 3 مرات أو أكثر في اليوم.
في السنة الثانية من الدراسة، استكمل جميع المشاركين استبيانًا لتقييم الاضطرابات النفسية، كالحزن والقلق وصعوبة التركيز، كما تم سؤال كل من المراهقين أيضًا عن جودة نومهم ونشاطهم البدني وإذا كانوا قد وقعوا ضحية للبلطجة الإلكترونية.
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في السنة الثالثة والأخيرة، تم استطلاع رأي جميع المشاركين حول صحتهم، مثل الرضا عن الحياة والسعادة والقلق، وكشفت النتائج ارتفاع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين عامي 2013، حيث يستخدم 43% فقط من الأولاد و51% من الفتيات وسائل التواصل الاجتماعي عدة مرات في اليوم في بداية الدراسة.
واكتشف الباحثون أنه بحلول عام 2015، ارتفعت نسب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من 69%- 75%، وكلما زاد استخدامها ارتفع القلق.
ومن ناحية أخرى، أوضحت الدراسة أن نحو 28 % من الفتيات اللاتي يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متكرر تعرضن للإحباط في عام 2014، مقارنة مع 20% من الفتيات اللاتي استخدمنها أسبوعيًّا أو أقل، كما كان مستوى رضاهن وسعادتهن أقل بنسبة 14-20%، كما زادت أعراض القلق لديهن بنسبة 28%.
وقال واضعو الدراسة إن اضطرابات النوم والبلطجة الإلكترونية تسببت في نحو 60% من الضيق النفسي خاصة للفتيات؛ مما أدى إلى انخفاض النشاط البدني.
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وأضافت آن ديسمت من جامعة جنت في بلجيكا: يجب على الشباب التركيز على قضاء المزيد من الوقت في التمرين، والتواصل الاجتماعي في الحياة الحقيقية، كما يجب على الآباء والأمهات مراقبة من يتحدث مع أولادهم عبر الإنترنت للتحقق من البلطجة الإلكترونية، والتأكد من بقائهم نشيطين.
وهناك قلق متزايد حول كيفية تأثير ذلك على الصحة العقلية، عند النظر إلى الأمراض العقلية التي تبدأ في سن المراهقة.