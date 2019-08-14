«فيسبوك» توظف المئات لسماع محادثات المستخدمين الصوتية

تحرير:أ.ش.أ ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

فيسبوك

اعترفت شركة "فيسبوك"، في بيان رسمي، بأنها قامت بتوظيف مئات المتعاقدين، للاستماع إلى المقاطع الصوتية التي يتبادلها المستخدمون عبر تطبيق "ماسنجر" التابع لـ"فيسبوك". وأوضف بيان الشركة التي تمتلك أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم، والذي أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء: "تماما مثل أبل وجوجل، أوقفنا المراجعة البشرية للصوت قبل أكثر من أسبوع".

كانت وسائل إعلام أمريكية، قالت إن المتعاقدين الذين يعملون في المشروع أبدوا انزعاجهم من الاستماع إلى الدردشات الخاصة، التي لم يتم الكشف عن هويات أصحابها، بسبب تضمنها محتوى بذيئا أحيانا، موضحة أن المتعاقدين لم يتم إبلاغهم بالسبب وراء قيامهم بعمليات نسخ الدردشات. وتعرضت "فيسبوك" لعاصفة اتهامات بانتهاك