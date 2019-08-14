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«فيسبوك» توظف المئات لسماع محادثات المستخدمين الصوتية

تحرير:أ.ش.أ ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
فيسبوك
فيسبوك
اعترفت شركة "فيسبوك"، في بيان رسمي، بأنها قامت بتوظيف مئات المتعاقدين، للاستماع إلى المقاطع الصوتية التي يتبادلها المستخدمون عبر تطبيق "ماسنجر" التابع لـ"فيسبوك". وأوضف بيان الشركة التي تمتلك أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم، والذي أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء: "تماما مثل أبل وجوجل، أوقفنا المراجعة البشرية للصوت قبل أكثر من أسبوع".
كانت وسائل إعلام أمريكية، قالت إن المتعاقدين الذين يعملون في المشروع أبدوا انزعاجهم من الاستماع إلى الدردشات الخاصة، التي لم يتم الكشف عن هويات أصحابها، بسبب تضمنها محتوى بذيئا أحيانا، موضحة أن المتعاقدين لم يتم إبلاغهم بالسبب وراء قيامهم بعمليات نسخ الدردشات. وتعرضت "فيسبوك" لعاصفة اتهامات بانتهاك
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تفاصيل جديدة في «تربية البط» أعلى مكتب بريد بنها

كشف مصدر بمنطقة بريد القليوبية -رفض ذكر اسمه- أن الشخص الذى ظهر فى مقطع فيديو "تربية البط" أعلى سطح مبنى مكتب بريد بنها يدعى "ر. خ" وهو نائب مدير المنطقة، مشيرا إلى أنه مغترب من محافظة أخرى ومقيم بالاستراحة الموجودة بالدور الثاني من المبنى، والخاصة بمنطقة بريد القليوبية. كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تداولوا مقطع فيديو وصورا لبعض الطيور المنزلية "البط" يتم تربيتها أعلى سطح مكتب بريد بنها بمنطقة المنشية ويظهر فى الفيديو شخص يقوم بإعداد الطعام للطيور.
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ترامب يهين ماكرون ويهدده: غبي.. وسيدفع الثمن من «النبيذ»

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بطريقة? مهينة، إذ ألصق يه صفة "الغباء"، تعليقا على فرض ضريبة فرنسية على شركات الإنترنت العملاقة، مهددا بفرض ضريبة مماثلة على النبيذ الفرنسي، إذ كتب ترامب، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "فرضت فرنسا لتوها ضريبة رقمية على شركاتنا الأمريكية التكنولوجية الكبرى. إذا كان ثمة طرف ينبغي أن يفرض ضريبة عليها، فهو البلد الأم، الولايات المتحدة"، مضيفا: "سنرد قريبا بالمثل، بعد غباء ماكرون. لقد قلت دائما إن النبيذ الأمريكي أفضل من النبيذ الفرنسي".
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رد حاسم.. هل تتحكم الإفتاء في موعد عيد الأضحى؟

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