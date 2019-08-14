لامبارد: لا مجال للأعذار أمام ليفربول

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

فرانك لامبارد

أبدى فرانك لامبارد، مدرب نادي تشيلسي، تفاؤله حول حظوظ فريقه في التتويج بلقب السوبر الأوروبي عندما يلتقي اليوم الأربعاء أمام ليفربول، وفي الوقت ذاته أقر بأن خسارة الفريق القاسية في مستهل مشوار البريمييرليج على يد مانشستر يونايتد (4-0)، أثرت كثيرا على الفريق. وقال لامبارد: "أنا متفائل لأنني أؤمن بقدرات اللاعبين، وفي كوننا موجودين هنا.. وليس من السهل التحدث مع اللاعبين بعد هذه الخسارة الثقيلة، ولكن إذا وضعت في الاعتبار الطريقة التي لعبنا بها، وتلافيت الأخطاء التي وقعت، فهناك جوانب إيجابية كثيرة علينا أن نحافظ عليها.. لقد كان أسبوعا صاخبا".

وحذر لامبارد لاعبيه في الوقت نفسه من ترديد أي أعذار بعد السوبر الأوروبي، قائلا: "تلك المباراة، ستكون متوترة بشكل كبير، خاصة عندما تواجه فريقا بحجم ليفربول، وكل لاعب هنا يجب أن يدرك أهمية تلك المباراة لتشيلسي، وعلينا أن نعطي كل شيء، لأنها ستكون صعبة". وأوضح المدرب الشاب صاحب الـ41 عامًا: "نعم، ستكون

وحذر لامبارد لاعبيه في الوقت نفسه من ترديد أي أعذار بعد السوبر الأوروبي، قائلا: "تلك المباراة، ستكون متوترة بشكل كبير، خاصة عندما تواجه فريقا بحجم ليفربول، وكل لاعب هنا يجب أن يدرك أهمية تلك المباراة لتشيلسي، وعلينا أن نعطي كل شيء، لأنها ستكون صعبة".



وأوضح المدرب الشاب صاحب الـ41 عامًا: "نعم، ستكون صعبة، لكن لا يمكننا الخروج من الملعب والندم لاحقا على ما كان يجب أن نفعله في المباراة، أو إظهار الحسرة أو تقديم أي أعذار لأنفسنا، إنها كأس يرغب النادي في الفوز بها، لم أفز بها أبدًا، ولم يفز بها الكثير من اللاعبين، لذلك علينا أن نمنحها كل طاقتنا".



وواصل مدرب تشيلسي: "أحيانًا تخسر النهائيات، إنه شعور صعب للغاية، لكن ما لا يمكنك فعله هو أن تخسرها لعدم استعدادك جيدًا، أو عدم امتلاكك للجوع أو الرغبة أو أي شيء تحتاجه لمحاولة الفوز بها".