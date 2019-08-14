سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

لبسط نفوذها.. تركيا تنشئ قاعدة عسكرية في قطر

تحرير:وكالات ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
أردوغان وتميم
أردوغان وتميم
تستعد أنقرة لإنشاء قاعدة عسكرية تركية جديدة في قطر، ومن المتوقع أن يفتتحها أمير قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب "العربية". الكاتبة هند فرات قالت في مقالها بصحيفة حرييت التركية، إن "تركيا تعمل على بسط نفوذها من خلال تعزيز الهيكل الأمني والعسكري والسياسي على حد سواء". وأضافت فرات أنها زارت القوات التركية في الدوحة، واستمعت في ثكنة طارق بن زياد لقائد القوات المسلحة التركية وقائد القوات البرية العقيد مصطفى أيدن. وتابعت: "يواصل الجيش التركي مهامه في الدوحة تحت مسمى قيادة القوات القطرية- التركية، وسوف يرتفع العدد قريبا".
وأوضحت الكاتبة أن الجنود القطريين والأتراك نفذوا برامج تدريبية مشتركة، لافتة إلى أن الطابع المتين بين الدولتين في العلاقات السياسية هو ذاته في العلاقات العسكرية. ونوهت بأن أهمية القاعدة التركية الدائمة في قطر تتجاوز العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن قطر تمتلك قوة مالية كبيرة، ولديها ثالث أكبر احتياط
اقرأ المزيد
جنوب-افريقيا

جنوب إفريقيا تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول

أصدرت جمهورية جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، قرارًا بإعفاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من تأشيرة السفر المسبقة، على أن يدخل حيز النفاذ اعتبارا من يوم غد الخميس. وأصدرت وزارة الشؤون الداخلية لجنوب إفريقيا تعليمات بأن يتم نشر التوجيه عبر وكالات الهجرة في جميع أنحاء البلاد وسفاراتها في العالم، بحسب "وام الإماراتية". وأكد أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن إعلان إعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة الدخول إليها يأتي تأكيدا لمتانة علاقات الصداقة والتعاون المشترك.
المشير خليفة حفتر

حفتر يرفض تمديد هدنة وقف إطلاق النار في طرابلس

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، رفض محاولات تمديد هدنة وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس. وقال مصدر عسكري ليبي: إن "حفتر عقد اجتماعًا مُوسعًا بقادة قواته في مختلف محاور القتال، وذلك في إطار مراجعة ما تم تحقيقه ميدانيا منذ انطلاق العملية العسكرية لتحرير طرابلس 4 أبريل الماضي، والاطمئنان على مدى استعداد قوات الجيش". وأفاد مدير إدارة التوجية المعنوي بالجيش الوطني، خالد المحجوب، بأن قوات الجيش التزمت بما أصدره المشير حفتر، ولم تطلق أي رصاصة أثناء الهدنة.
الجيش-السورى

الجيش السوري يقترب من تحرير خان شيخون

حقق الجيش السوري نجاحات كبيرة خلال عملياته العسكرية، وتمكن من التقدم بريف إدلب الجنوبي وتحديدا على محور الهبيط خان شيخون، ونجح في السيطرة على بلدة وتل عاس ومزارع المنطار بعد اشتباكات هي الأعنف مع المجموعات المسلحة في المنطقة منذ أسابيع. وقال مصدر في القوات العاملة تحت إمرة العميد سهيل الحسن الملقب بالنمر: إن "الجيش نفذ عملية ليلية اقتحم خلالها مواقع الجماعات الإرهابية المسلحة على محور الهبيط- خان شيخون، تحت غطاء جوي سوري روسي كثيف، تم خلاله تدمير مواقع وخطوط إمداد المسلحين في المنطقة، وأسهم في هيمنة القوات على مشارف مدينة خان شيخون جنوبي إدلب.
مجلس النواب الليبي

«النواب الليبي» يرحب ببيان مصر لإنهاء أزمة ليبيا

رحب مجلس النواب الليبي ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن سبل إنهاء الأزمة والحل في ليبيا وفقا لقواعد دستورية يتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وبدون تجاوز لإرادة الليبيين والإعلان الدستوري. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، أن وضع حد للتدخلات الخارجية ودعم المليشيات المسلحة والمتطرفين ونزع السلاح خارج سلطات الدولة وحل هذا المليشيات والقضاء على الإرهاب والتطرف هو السبيل لإنهاء حالة الفوضى وعودة الأمن والاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة وعودتها للعمل بشكلها الطبيعي.
اقرأ المزيد من الأخبار
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-20

نائب يحمل أردوغان مسؤولية تهجير السوريين من بلدهم

حمل عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض باريش ياركاداش، الرئيس رجب طيب أردوغان، مسؤولية تهجير السوريين من بلدهم بسبب سياساته الداعمة للتنظيمات الإرهابية في سوريا. وقال ياركاداش: "سياسات أردوغان التعسفية هي السبب في تهجير السوريين من بلدهم إلى تركيا وباقي الدول"، مضيفا "أن تدخله السافر في الشأن السوري وتبنيه ودعمه الجماعات الإرهابية أدى إلى تهجير السوريين وكل ما يحدث من مآس لهم"، وذلك بحسب تصريحات نقلتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية.
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يقصف موقع طائرة تركية استهدفت حجاجا

أعلن الناطق باسم غرفة عمليات (الكرامة) التابعة للجيش الليبي العقيد محمد فرج العوامي، عن قصف موقع انطلاق طائرة تركية مسيرة استهدفت طائرة مخصصة لنقل الحجاج، قائلا إن الطائرة المسيرة كان يوجهها ضباط أتراك جلبهم تنظيم الإخوان الإرهابي، واستهدفت طائرة نقل خصصتها القيادة العامة لنقل الحجيج من منطقة الجفرة إلى مطار بنينة الدولي للأراضي المقدسة، مضيفا: "كان لا بد أن يكون الجزاء من جنس العمل، وصدرت الأوامر لضرب مصدر خروج الطائرة التي قامت بارتكاب هذه الجريمة".
بوتين (2)

هل تخفف روسيا آلام العقوبات الأمريكية على تركيا؟

وصلت التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا إلى ذروتها في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما بدأت الأخيرة فعليًا في تسلم شحنات نظام الدفاع الجوي الروسي المتطور S-400، وهو الأمر الذي أعلنت واشنطن رفضها له في أكثر من مناسبة على مدى السنوات القليلة الماضية. واختارت الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة القرار التركي بسلسلة من العقوبات الاقتصادية والسياسية القاسية، بدأتها بإقصاء أنقرة من برنامج تصنيع وصيانة طائرات F-35 الشبحية خلال وقت مبكر من الشهر الجاري، فضلًا عن عقوبات اقتصادية جديدة.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: انقلاب في السودان.. وماي تغادر بالدموع

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على الانقلاب الفاشل الذي شهده السودان، كما تناولت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، واستعرضت العديد من القضايا الأخرى. حيث أفادت صحيفة "الاتحاد" بأن القوات المسلحة السودانية، أعلنت أمس، إحباط محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المخلوع الذي كان يقوده عمر البشير، وقد تم التحفظ عليهم ويجري التحقيق معهم لمحاكمتهم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org