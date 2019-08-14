لبسط نفوذها.. تركيا تنشئ قاعدة عسكرية في قطر

تحرير:وكالات ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

أردوغان وتميم

تستعد أنقرة لإنشاء قاعدة عسكرية تركية جديدة في قطر، ومن المتوقع أن يفتتحها أمير قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب "العربية". الكاتبة هند فرات قالت في مقالها بصحيفة حرييت التركية، إن "تركيا تعمل على بسط نفوذها من خلال تعزيز الهيكل الأمني والعسكري والسياسي على حد سواء". وأضافت فرات أنها زارت القوات التركية في الدوحة، واستمعت في ثكنة طارق بن زياد لقائد القوات المسلحة التركية وقائد القوات البرية العقيد مصطفى أيدن. وتابعت: "يواصل الجيش التركي مهامه في الدوحة تحت مسمى قيادة القوات القطرية- التركية، وسوف يرتفع العدد قريبا".

وأوضحت الكاتبة أن الجنود القطريين والأتراك نفذوا برامج تدريبية مشتركة، لافتة إلى أن الطابع المتين بين الدولتين في العلاقات السياسية هو ذاته في العلاقات العسكرية. ونوهت بأن أهمية القاعدة التركية الدائمة في قطر تتجاوز العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن قطر تمتلك قوة مالية كبيرة، ولديها ثالث أكبر احتياط