تسرب مواد بترولية بكميات كبيرة في نهر النيل (صور)

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

تسرب بقعة زيت بالأقصر

تسربت كميات كبيرة من المواد البترولية، اليوم الأربعاء، في حرم مآخذ محطات مياه الشرب بالأقصر، وعلى الفور أصدر اللواء محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، تعليماته بالتدخل السريع واتخاذ الحلول العاجلة دون انقطاع خدمة مياه الشرب عن المواطنين بمدينة الأقصر، وذلك فور تعرض حرم مآخذ محطات مياه الشرب بالأقصر، صباح اليوم الأربعاء، إلى تسرب كميات كبيرة من المواد البترولية إلى نطاق مآخذ محطات مياه الشرب بمدينة الأقصر، واستمر لمدة ساعتين.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، إنه تم التعامل مع تسرب المواد البترولية بالتأمين السريع عن طريق استخدام الحواجز الماصة، مضيفة أنها وضعت الحواجز المطاطية المناعة الموجودة بشكل مستمر كساتر مانع فى نطاق مآخذ محطتى مياه الشرب بمدينة الأقصر، وتم التعامل وتنظيف المآخذ من العوالق والزيوت عن طريق الغطاسين المدربين