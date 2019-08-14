جريمة

كلب نهشه لمدة72 ساعة.. تفاصيل حفلة القتل بعزبة النخل

العم عاطل وسبق اتهامه في جريمة سرقة استدرج نجل شقيقه لبيته وأوثقه في ماسورة غاز وانهال عليه بالضرب وأطلق عليه كلبا شرسا لمدة 3 أيام.. اتصل بشقيقه يخبره بوفاة ابنه
تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
جثة
جثة
أحل لنفسه السرقة والسلوك المشين وأنكره على نجل شقيقه واتهمه بأنه فتى طائش اعتاد على معاكسة الفتيات وسوء التصرف حتى بات عالة على جيرانه وأهل بيته، مستنكرا عليه كثرة جلبه للمشاكل، بين سكان منطقته بعزبة النخل، وبدلا من إسداء النصيحة لابن شقيقه وتقويم سلوكه خطط لشيء آخر لإنهاء شكوى الناس من الفتى الذي أتم عامه الـ17 للتو، وأعد له حفلة تعذيب خطط لها منذ أكثر من عام ونصف، وحينما حان الأجل نفذ خطته البشعة باستدراج الشاب وتوثيقه في ماسورة غاز بمنزله وأطلق عليه كلبا شرسا يعقره على مدار 3 أيام، حتى فاضت روح الشاب وتنتهي حفلة القتل بجثة مشوهة الأجزاء.
سوء سلوك ضاق «العم العاطل» -السابق اتهامه في قضية سرقة- ذرعا من كثرة شكوى الجيران والمعارف من سوء سلوك نجل شقيقه، فبحث عن وسيلة للتخلص من هذا الصداع، عن طريق تأديبه وترويعه، وبعد طول تفكير هداه تفكيره إلى طريقة بشعة، استعان خلالها بكلب شرس يربيه في منزله، واتصل بنجل شقيقه يخبره بأنه يريده
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لعب العيال.. إصابة تاجر بطعنات ساطور في مشاجرة

أصيب صاحب محل أدوات كهربائية، اليوم الأربعاء، بجروح في الرأس والكتف بآلة حادة (ساطور) في مشاجرة، بمدينة نبروه، على يد 5 أشخاص، إذ نشبت مشادة بينه وبين أحدهم والذي تعدى على نجله بالضرب أثناء لعبه في الشارع، فاستقل المتهمون توك توك للتربص له أثناء عودته إلى منزله وانهالوا عليه ضربا، أسفرت عن إصابته بشرخ في الجمجمة وتجمع دموي بالمخ وجرح بالكتف واليد. تلقت مديرية الأمن إخطارًا من مأمور مركز شرطة نبروه بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحدهم وجار ملاحقة الآخرين.
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من السجن وإليه.. قصة رحلة هروب عمرها 8 سنوات

رحلة هروب مدتها 8 سنوات من السجون خلال أحداث يناير وضع رجال مباحث القاهرة نهاية لها بالقبض على متهم هارب من أحد السجون خلال يناير 2011، أثناء قضائه عقوبة السجن المؤبد فى جناية قتل، وضبط بحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة، وأقر بهروبه مستغلا حالة الفوضى التي كانت تعم البلاد وقتها واختبأ خلال تلك المدة في عدد من الأوكار الجبلية في ضواحي القاهرة والمحافظات هربا من ملاحقة أجهزة الأمن قبل أن يلقى عليه القبض ويتم إيداعه السجن في انتظار محاكمته.
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قرار جديد في قضية «الدم والشرف» بالبحيرة

قرر المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور بإشراف المستشار علي عبدالباقي المحامي العام لنيابات وسط دمنهور حبس مدير عام وابنيه الاثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات وحجز والدة المجنى عليها على ذمة التحريات، لقيامهم بذبح ابنته وعشيقها. وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور يفيد بعثور الأهالي بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور على جثة فتاة وشاب، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث دمنهور، وتبين العثور على جثة "محمد.م.ح"، "فاطمة.ا.م"، وبهما طعنات وجروح قطعية بالرقبة.
جثه -علي-الطريق (2)

جرعة مخدرات تحل لغز العثور على جثة بمقابر البحيرة

عثر أهالى قرية قراقص التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر داخل المقابر بسبب تعاطيه جرعة زيادة من المواد المخدرة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز دمنهور للمعاينة وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، حيث تلقى اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة إخطارًا من الرائد أحمد الشرقاوى رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور يفيد بالعثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر داخل مقابر قرية قراقص التابعة لدائرة المركز.
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جثة

ربطوه بالسلاسل.. أخ يقتل شقيقه بمساعدة والده بالبحيرة

شهدت قرية عمارة التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حادثُا مأساويًا، عندما تجرد أب وابنه من الرحمة، وقيدوا الابن الآخر الذي يعالج من مرض نفسى، بالسلاسل وحجزة داخل المنزل بعد تعديه ورفع السكينة على شقيقته، فقاموا بتأديبه وتقييده داخل المنزل حتى فارق الحياة. وتمكن ضباط المباحث بمركز الشرطة من القبض على الأب وابنه، وتم نقل الجثة لمستشفى حوش عيسى العام، وانتداب فريق من النيابة العامة بمركز حوش عيسى لمعاينة مكان الحادث وجاري انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
انتشال غريق - أرشيفية

جثة عائمة على مياه ترعة في البحيرة تثير الذعر

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة البحيرة بقيادة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة من انتشال جثة ربة منزل عثر عليها الأهالى عائمة على سطح مياه ترعة ناصر التابعة لمركز أبو المطامير، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبو المطامير العام وانتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث للمعاينة وتم انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتحديد هويتها وتبين عدم وجود شبهة جنائية وأن سبب الوفاة أسفيكسيا الغرق، وتم التعرف على هوية الجثة ومكان سكنها وتم إبلاغ اسرتها، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
هيروين

صداقة الموت| كواليس الفصل الأخير بحياة معالجة نفسية

مقابلة عابرة كانت بداية النهاية لمعالجة نفسية عندما تعرفت على موظف خلال عملها في إحدى مصحات علاج الإدمان، وجمعت بينهما علاقة صداقة توطدت أواصرها بمرور الوقت، فتعددت لقاءات الصديقين خارج أسوار المصحة العلاجية حتى أخذت منعرجا خطيرا في حضور جلساء السوء حتى أضحت المعالجة النفسية أسيرة حقنة من مسحوق الهيروين تمنحها نشوة واهية وإحساسا بالفرحة بخلاف الحقيقة دون أن تدري أن المشهد الأخير من حياتها ستكتبه حقنة بداخلها جرعة زائدة من ذلك المخدر حتى عُثر على جثتها أعلى الطريق الدائري.
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قاوموا السلطات..ضبط 35 من المهاجرين الأفارقة بأكتوبر

قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن بالجيزة ألقت القبض على 35 من المهاجرين الأفارقة أمام مفوضية اللاجئين بمدينة 6 أكتوبر، وتبين أن أغلبهم من دولة إريتريا. وأضافت المصادر أن العشرات من الأفارقة تجمهروا أمام مقر المفوضية وطالبوا بتحسين أوضاعهم المعيشية وتوطينهم في دول أوروبا وأمريكا ورددوا هتافات وقطعوا الطريق العام؛ ما أدى إلى شلل في الحركة المرورية. وقال مصدر أمني إن الأجهزة المعنية طالبتهم بالانصراف إلا أنهم لم يمتثلوا ورشقوا القوات بالحجارة؛ ما أدى إلى إصابة 4 ضباط.
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