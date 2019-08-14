كلب نهشه لمدة72 ساعة.. تفاصيل حفلة القتل بعزبة النخل

العم عاطل وسبق اتهامه في جريمة سرقة استدرج نجل شقيقه لبيته وأوثقه في ماسورة غاز وانهال عليه بالضرب وأطلق عليه كلبا شرسا لمدة 3 أيام.. اتصل بشقيقه يخبره بوفاة ابنه

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

أحل لنفسه السرقة والسلوك المشين وأنكره على نجل شقيقه واتهمه بأنه فتى طائش اعتاد على معاكسة الفتيات وسوء التصرف حتى بات عالة على جيرانه وأهل بيته، مستنكرا عليه كثرة جلبه للمشاكل، بين سكان منطقته بعزبة النخل، وبدلا من إسداء النصيحة لابن شقيقه وتقويم سلوكه خطط لشيء آخر لإنهاء شكوى الناس من الفتى الذي أتم عامه الـ17 للتو، وأعد له حفلة تعذيب خطط لها منذ أكثر من عام ونصف، وحينما حان الأجل نفذ خطته البشعة باستدراج الشاب وتوثيقه في ماسورة غاز بمنزله وأطلق عليه كلبا شرسا يعقره على مدار 3 أيام، حتى فاضت روح الشاب وتنتهي حفلة القتل بجثة مشوهة الأجزاء.

سوء سلوك ضاق «العم العاطل» -السابق اتهامه في قضية سرقة- ذرعا من كثرة شكوى الجيران والمعارف من سوء سلوك نجل شقيقه، فبحث عن وسيلة للتخلص من هذا الصداع، عن طريق تأديبه وترويعه، وبعد طول تفكير هداه تفكيره إلى طريقة بشعة، استعان خلالها بكلب شرس يربيه في منزله، واتصل بنجل شقيقه يخبره بأنه يريده

سوء سلوك

طرقات الموت

ضاق «العم العاطل» -السابق اتهامه في قضية سرقة- ذرعا من كثرة شكوى الجيران والمعارف من سوء سلوك نجل شقيقه، فبحث عن وسيلة للتخلص من هذا الصداع، عن طريق تأديبه وترويعه، وبعد طول تفكير هداه تفكيره إلى طريقة بشعة، استعان خلالها بكلب شرس يربيه في منزله، واتصل بنجل شقيقه يخبره بأنه يريده في أمر مهم لمصلحته وأن يستشيره في أمر له فيه منفعة، أسرع الشاب إلى منزل عمه وهو يفكر طيلة الطريق في المفاجأة التي يخبئها له شقيق والده، في تلك الأثناء كان العم قد انتهى من إعداد مسرح الجريمة وأحضر سلسلة حديدية، وكلبه الشرس، وحرص على أن يكون المكان خاليا من الناس حتى لا يتدخل أحد ويفسد ما أعد له.

طرق الشاب باب منزل عمه الذي فتح له الباب دون أن تظهر نواياه على وجهه ودعاه للدخول، وبمجرد أن دلف للداخل أحكم وثاق نجل شقيقه وشل حركته ليصرخ الشاب متسائلا عما يجري لكن العم لا يجيب وانهمك في توثيقه بالسلسلة إلى ماسورة غاز، ليدور بينهما حوار افتراضي يتساءل خلاله الشاب الموثوق: (فيه إيه ياعمي إنت بتعمل كده ليه؟.. ليرد الأخير عشان مشاكلك اللي مابتخلص والشكاوى اللي بتيجي من وراك أنا هربيك من أول وجديد).. لم يخيل للفتى أن عمه قد حضر له من العذاب الكثير حيث أطلق عليه كلبا شرسا راح يعقره في كل أنحاء جسده ولم تفد صرخات نجل شقيقه المكتومة في تغيير مصيره.

72 ساعة موت

لم يكتف العم بتعذيب نجل شقيقه لساعات أو حتى يوم بل استمر الأمر على مدار 3 أيام كاملة حتى خر الفتى صريعا تحت وطأة عضات الكلب والجوع والضرب، ومع تأكده من وفاته حمل العم القاتل جثة نجل شقيقه وأسرع بها إلى مستشفى المرج، بعدما أخبر شقيقه ووالد الضحية بما حدث مؤكدا له أنه كان يقصد تأديبه لا قتله، وادعى في المستشفى وفاته في حادث تصادم خلال عبوره الطريق، إلا أنّ تحريات مباحث القليوبية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، توصلت لوجود شبهة جنائية مع وجود علامات تعذيب ونهش حيوان على جسد المجني عليه وآثار تقييد على المعصمين، كما توصلت تحريات فريق البحث إلى أن العم هو مرتكب الواقعة.





فعل فاعل

مع انتقال فريق من رجال المباحث إلى المستشفى، تبيّن أنّ الشاب المجني عليه مقيم في منطقة عزب النخل، وأوضحت المناظرة وجود آثار تقييد بمعصم اليدين وآثار عقر كلب، تسبب في وفاة المجني عليه قبل وصوله المستشفى، بمواجهة الأب بما ورد في معاينة النيابة وتقرير مفتش الصحة، أقر بأنّ نجله تعرض للتعذيب على يد شقيقه (عم المجني عليه) عاطل 35 عاما، سبق اتهامه في قضية سرقة، وأنه قيّد نجله المجني عليه بماسورة الغاز الطبيعي بمنزله منذ 3 أيام، وأطلق عليه الكلب الخاص به وعقره، واعتدى عليه بالضرب ما تسبب في وفاته، لسوء سلوك المجني عليه، وأرجع ادعاءه بإصابته في حادث تصادم إلى رغبته في حماية شقيقه من السجن.



تمكنت مأمورية من مباحث القليوبية والقاهرة من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للجريمة لسوء سلوك نجل شقيقه، وأمر طارق عجيز مدير أمن القليوبية بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.