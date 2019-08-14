بعد انتهاء إجازة العيد.. الدولار يرتفع في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

سعر الدولار اليوم

ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في أول تعاملات الأسبوع بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 5 قروش ليسجل 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك الاستثمار العربي، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرشين ليسجل أيضا 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء.

وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك البركة، والبنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء. كما ارتفع سعر الدولار في البنك العقاري المصري بواقع قرشين ليسجل نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك الكويت الوطني