طائرة الأحلام الأخيرة تنضم لـ«مصر للطيران»

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

طائرة الأحلام - أرشيفية

وصلت طائرة الأحلام السادسة والأخيرة من طراز "بوينج Dreamliner B787-9"، مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، قادمة من مدينة سياتل الأمريكية، لتنضم رسميا إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن صفقة شراء 6 طائرات من بوينج. ووصلت الطائرة إلى مطار القاهرة الدولي وعلى متنها وفد من مصر للطيران، الذي تسلم الطائرة من مدينة واشنطن، بعد إنهاء الاختبارات النهائية الخاصة بالطائرة، فيما استقبلت سلطات مطار القاهرة الطائرة الجديدة برش المياه عليها، وفقا للتقاليد المتعارف عليها في الطيران، حسب بيان لشركة "مصر للطيران".

واحتفلت "مصر للطيران" مع شركة بوينج بمدينة سياتل الأمريكية بإنهاء إجراءات تسليم الشركة الطائرة السادسة والأخيرة من طراز البوينج Dreamliner B787-9 ، وأعلنت شركة بوينج تطلعها إلى مزيد من التعاون الفعال مع مصر للطيران كونها من اكبر واعرق الشركات في هذه المنطقة على مدار الفترة القادمة، خاصة وأن