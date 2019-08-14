طائرة الأحلام الأخيرة تنضم لـ«مصر للطيران»
١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م
طائرة الأحلام - أرشيفية
وصلت طائرة الأحلام السادسة والأخيرة من طراز "بوينج Dreamliner B787-9"، مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، قادمة من مدينة سياتل الأمريكية، لتنضم رسميا إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن صفقة شراء 6 طائرات من بوينج.
ووصلت الطائرة إلى مطار القاهرة الدولي وعلى متنها وفد من مصر للطيران، الذي تسلم الطائرة من مدينة واشنطن، بعد إنهاء الاختبارات النهائية الخاصة بالطائرة، فيما استقبلت سلطات مطار القاهرة الطائرة الجديدة برش المياه عليها، وفقا للتقاليد المتعارف عليها في الطيران، حسب بيان لشركة "مصر للطيران".
واحتفلت "مصر للطيران" مع شركة بوينج بمدينة سياتل الأمريكية بإنهاء إجراءات تسليم الشركة الطائرة السادسة والأخيرة من طراز البوينج Dreamliner B787-9 ، وأعلنت شركة بوينج تطلعها إلى مزيد من التعاون الفعال مع مصر للطيران كونها من اكبر واعرق الشركات في هذه المنطقة على مدار الفترة القادمة، خاصة وأن
واحتفلت "مصر للطيران" مع شركة بوينج بمدينة سياتل الأمريكية بإنهاء إجراءات تسليم الشركة الطائرة السادسة والأخيرة من طراز البوينج Dreamliner B787-9 ، وأعلنت شركة بوينج تطلعها إلى مزيد من التعاون الفعال مع مصر للطيران كونها من اكبر واعرق الشركات في هذه المنطقة على مدار الفترة القادمة، خاصة وأن الشركة حاليا تتسلم طائرات جديدة في إطار خطتها لتحديث الأسطول حيث تعد مصر للطيران من أهم العملاء لدى شركة بوينج .
جدير بالذكر أن طائرة بوينج دريملاينر B787-9 Dreamliner هي أحدث الطرازات العالمية التي انضمت لأسطول مصرللطيران مؤخرا وتتسع إلى 309 مقعدًا بواقع 30 مقعدًا ماسيًا على متن درجة رجال الأعمال، 279 مقعدًا على متن الدرجة السياحية، وهي مزودة بأحدث وسائل الراحة والرفاهية وأحدث التقنيات التي تلبي احتياجات عملائها من المسافرين.